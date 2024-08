Los felices guerreros Harris y Walz proponen un antídoto para la carnicería estadounidense de Trump.

El lanzamiento de la candidata a la vicepresidencia el martes envió impulsos de energía a través de una enorme multitud, mientras la pareja encarnaba la extraordinaria transformación de la campaña electoral de 2024.

Una escena así habría sido impensable incluso hace tres semanas —en un Partido Demócrata que creía estar condenado a una derrota desastrosa mientras un presidente envejecido enfrentaba una revuelta que finalmente puso fin a su campaña de reelección.

Sin embargo, dentro del abarrotado pabellón de baloncesto de la Universidad Temple en Filadelfia, los activistas y los seguidores de Harris sonreían con expresiones de liberación, maravillados ante el giro de los acontecimientos y una segunda oportunidad contra Donald Trump que les cuesta creer.

No es nuevo que un partido político venda esperanza y aspiración —es un clásico de las campañas presidenciales. Pero la frescura del ambiente en Filadelfia era llamativa porque surgió después de uno de los capítulos más oscuros de la política moderna de EE. UU.

Los estadounidenses han vivido una presidencia de Trump que amenazó con dividir el país, han sufrido una pandemia que mató a más de un millón de ciudadanos y han soportado años de inseguridad económica debido a la inflación y los precios altos de los comestibles. Durante gran parte de este año, el expresidente ha prometido una segunda presidencia de venganza. Mientras tanto, el presidente Joe Biden había estado lanzando advertencias abrasadoras de que su rival estaba mancillando el mismo alma de América, mientras los dolorosos signos del envejecimiento del presidente se volvían cada vez más evidentes.

La última desafiante de las primarias republicanas, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, solía predecir que el primer partido en deshacerse de su candidato presidencial viejo y blanco en 2024 recibiría un gran impulso. Aunque Harris aún debe demostrar que puede cambiar los fundamentos de una carrera contra Trump, está demostrando el punto de Haley, trayendo algo de sol inesperado a un año electoral.

"Los dos creemos en elevar a las personas, no en derribarlas", dijo Harris de su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Walz. "¿Creemos en la oportunidad? ¿Creemos en la promesa de América? ¿Estamos listos para luchar por ella?", preguntó la vicepresidenta antes de añadir: "Los dos sabemos que la mayoría de la gente de nuestro país tiene mucho más en común que lo que los separa".

Este mensaje es el reflejo del método político de Trump, que se basa en aprovechar las grietas de la sociedad estadounidense para obtener beneficios políticos.

Walz remachó el clavo, como si alguien en el abarrotado pabellón lleno de vítores hubiera pasado por alto el punto. "Gracias por devolver la alegría", le dijo a su nueva jefa, mientras repasaba una serie de chistes de padre sobre Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, mostrando por qué el equipo de Harris cree que será un éxito en los estados clave del Muro Azul que decidirán las elecciones.

Dos visiones para que los votantes consideren

El nuevo dúo Harris-Walz marcó un contraste impactante.

Hace solo unas pocas semanas, los demócratas temían los pequeños y tristes eventos de campaña de Biden cuando los tropiezos del presidente de 81 años revivían recuerdos de su desastrosa actuación en el debate de Atlanta.

Ahora, tienen a un candidato y un compañero de fórmula que pueden atraer a una multitud masiva, inspirar a la base y proyectar vigor y esperanza de una manera que llevará la lucha a Trump en los frenéticos últimos tres meses de la campaña.

Varios asistentes a la rally del martes expresaron su deleite ante el extraordinario giro de su suerte en un evento que evocaba flashbacks a los mítines de esperanza y cambio de Barack Obama en 2008, especialmente cuando la multitud coreó "Sí, podemos" cuando Harris prometió salvar la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

"No podría estar más encantada", dijo Karla D'Alessio, de Hatfield, Pensilvania. "Ojalá todas las elecciones fueran de 100 días", añadió, refiriéndose a la carrera acelerada hasta noviembre con una repentinamente dinámica boleta demócrata.

Gini George, que nació en Mumbai y se identifica especialmente con el heritage surasiático de Harris, resplandecía de felicidad y dijo "me encanta" cuando le preguntaron sobre el nuevo emparejamiento Harris-Trump. También elogió a Walz por su temprana defensa de los derechos LGBTQ. Las dos mujeres expresaron reverencia por la decisión de Biden de apartarse y permitir que su partido finalmente pase el testigo.

La optimismo, la risa y la energía positiva en Filadelfia el martes parecían proceder de un planeta diferente al lúgubre festival de venganza personal de los mítines de Trump, que se han convertido en festivales de venganza personal para un candidato que ha triplicado el mantra del "American carnage" de su primer discurso de inauguración.

La campaña de la vicepresidenta, basada en la esperanza y el buen humor, podría volverse en su contra en un momento en que muchos estadounidenses se sienten desmoralizados y cansados. Después de todo, años de seguridad económica en decadencia, exacerbados por la alta inflación y los precios elevados de los alimentos durante la administración de Biden, han creado las condiciones en las que la demagogia populista de Trump puede prosperar. Si la vicepresidenta no acierta a juzgar el estado de ánimo nacional, su campaña podría parecer ajena a las preocupaciones de muchos votantes. Por ejemplo, mientras Harris prometió reducir los precios y luchar por la clase media, su discurso del martes fue escaso en detalles sobre exactly cómo aliviaría la tensión económica que muchas personas están sintiendo.

Sin soluciones, los discursos de Harris impulsados por la esperanza podrían convertirse en lugares comunes por repetición, especialmente si Trump ha juzgado con más precisión la psique colectiva de América que ella. Después de todo, Harris es parte clave de una administración impopular que, aunque ha tenido éxito en aprobar legislación amplia que podría revitalizar la manufactura de EE. UU. y renovar la infraestructura del país, no ha podido convencer a millones de estadounidenses de la realidad del fuerte rebote económico del país después de la pandemia.

El mitin del martes demostró que la vicepresidenta puede congregar a una multitud y manejarla —con gran efecto teatral—. Pero su tarea más importante en los próximos dos meses será convencer a los estadounidenses de que puede enfrentar crisis en el hogar y en el extranjero, como lo demuestra el desplome del mercado de valores al día siguiente de su selección de compañero de fórmula y los temores de que el Oriente Medio esté al borde de un conflicto más amplio.

Aún así, en una carrera que probablemente se decidirá en los tres estados clave de Pensilvania, Wisconsin y Míchigan, Walz podría ser capaz de llegar a votantes rurales que la demócrata de California no puede. Aunque el gobernador de Minnesota no la ayudará a vencer a Trump en sus bastiones rurales, cualquier recorte en las márgenes del ex presidente allí podría complementar el alto nivel de participación de Harris entre los votantes urbanos minoritarios y las mujeres suburbanas.

Walz elogió a Harris como una fiscal, una senadora y una vicepresidenta que ha dedicado su vida a servir a su país, mientras argumentaba que Trump solo ha servido a sí mismo.

El simbolismo de la tranquilidad fue fuerte. Un padre blanco, de habla clara, del Medio Oeste, entrenador de fútbol y maestro de escuela secundaria que llegó al rango de sargento mayor de la Guardia Nacional del Ejército estaba avalando los valores y el patriotismo de una compañera de fórmula que está siendo menospreciada por Trump como un camaleón racial y fuera de la corriente cultural y política estadounidense.

Irónicamente, dada

