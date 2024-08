Los fans de Swift "descansaban" después de cancelar conciertos

A causa del riesgo de un ataque islamista, se han cancelado los tres conciertos previstos de Taylor Swift en Viena. Los fans de la superestrella estadounidense están divididos entre la comprensión y la profunda decepción.

"Dado la confirmación de las autoridades gubernamentales sobre un ataque terrorista planeado en el estadio Ernst Happel, no nos queda más opción que cancelar los tres conciertos previstos para garantizar la seguridad de todos", anunció el promoter de los conciertos de Taylor Swift, Barracuda Music, en Instagram ayer. Los conciertos agotados estaban programados para jueves, viernes y sábado en Viena como parte de la gira "Eras" de Swift por Europa.

La cancelación ha sido un shock para miles de Swifties que han estado ansiosamente esperando los conciertos durante casi un año y han viajado desde todo el mundo para ver a su ídolo en vivo. "Nunca he llorado tanto por nada", escribe un fan en TikTok, publicando un video de sí mismo con maquillaje manchado de lágrimas. Había estado preparándose para el concierto durante un año, explica.

"Estoy devastada. He estado esperando esto durante más de un año", escribe otro Swiftie de Viena en X. "Hice todas las pulseras. Taylor Swift está en mi ciudad natal y ahora no sucederá. No tengo palabras. Nunca volverá a Viena. Eso es todo. Significaba mucho para mí. Realmente quería ir a este concierto".

"Estoy sentada en una habitación de hotel en Viena tratando de procesar que el concierto de Taylor Swift que he estado esperando durante un año y he volado a mitad de mundo para ver ha sido cancelado", se lamenta otro fan en X. "Mi corazón está roto", resume otro Swiftie el estado de ánimo predominante.

Los Swifties muestran solidaridad global

Los fans de Taylor Swift se están uniendo, con comentarios de apoyo y solidaridad apareciendo rápidamente bajo los tweets y videos de TikTok. "Lo siento mucho por todos" y "Mantengan la fuerza" son algunos de los mensajes.

Otra acción en la que los fans expresan su apoyo y solidaridad con los Swifties de Viena ya se está volviendo viral. Quieren reproducir la canción de Swift "Long Live", dedicada a su comunidad, tanto que vuelva a entrar en las listas de éxitos.

Sin embargo, algunos Swifties comprenden la cancelación de los conciertos. Un fan alemán que viajó a Austria y solo se enteró de la cancelación en el estadio explica en uno de los muchos videos: "Creo que es la decisión correcta. Could have been very dangerous".

Cada noche de concierto podría haber visto a 65,000 fans viendo a Swift en vivo en el estadio. El jefe de policía de Viena, Gerhard Pürstl, también estima que alrededor de 20,000 fans sin entradas habrían ido al estadio para escuchar la música de su ídolo desde lejos. El promoter ha anunciado que los precios de las entradas se reembolsarán en los próximos días.

El miércoles, dos sospechosos de terrorismo fueron arrestados en Austria. El principal sospechoso es un ciudadano austriaco de 19 años. Según la policía, planeaba ataques en el área de Viena, con su enfoque en los conciertos de Taylor Swift. El joven se había radicalizado en internet y había jurado lealtad a la organización terrorista Estado Islámico (IS) hace unas semanas.

Swift ha temido durante mucho tiempo ataques terroristas.

Taylor Swift aún no ha comentado sobre el ataque terrorista planeado y las cancelaciones de conciertos en sus plataformas de redes sociales. En 2019, escribió un artículo para la revista "Elle", stating that after the attack at Ariana Grande's concert on May 22, 2017, in Manchester, where 22 young fans of the singer died when an Islamic extremist detonated a bomb, she had "great fear" of going back on tour. She didn't know "how to protect three million fans for seven months". Swift then invested "enormous effort, planning, and cost" to ensure no one gets hurt at her live performances. "My fear of violence has also affected my personal life. I carry a QuikClot arm band, intended for gunshot or stab wounds," she explained at the time.

A pesar de la cancelación, los Swifties continúan mostrando su apoyo a Taylor Swift y a los fans afectados promoviendo activamente su canción "Long Live" en las plataformas de streaming. Reconociendo la gravedad de la situación, un fan alemán que planeaba asistir a los conciertos acepta la cancelación de los conciertos como una medida de seguridad necesaria.

