Los fans de Star Trek están de luto por la pérdida de Patti Yasutake.

Patti Yasutake se hizo famosa gracias a la serie "Star Trek: The Next Generation" y varios filmes posteriores de "Star Trek". Recientemente, apareció en el éxito de Netflix "Beef". Ahora, ha fallecido a los 70 años tras una larga lucha contra el cáncer.

En "Star Trek: The Next Generation", interpretó a la enfermera Alyssa Ogawa. Ahora, Patricia Sue Yasutake, conocida como Patti Yasutake, ha fallecido. La actriz de 70 años falleció en Santa Monica el lunes 5 de agosto después de una larga batalla contra el cáncer, según informó la revista de la industria "The Hollywood Reporter" y otros medios.

Su representante de toda la vida, Kyle Fritz, compartió la triste noticia y expresó sus condolencias: "Patti fue mi primer cliente cuando empecé hace más de 30 años. Disfrutamos cada día que pudimos trabajar juntos. La extrañaré por su espíritu, su talento y su determinación, pero sobre todo, por su amistad".

Última vez vista en el éxito de Netflix "Beef"

La actriz estadounidense, que apareció por primera vez en producciones de televisión y cine en la década de 1980, volvió frente a la cámara hace solo unos años -su última aparición fue en el éxito de Netflix "Beef", junto a Ali Wong y Steven Yeun. En ella, Yasutake interpretó el papel de Fumi Nakai, la madre del personaje George.

La nativa de California, que completó una licenciatura en estudios teatrales, alcanzó la fama mundial por su papel de apoyo como Alyssa Ogawa en "Star Trek: The Next Generation". Además de sus apariciones en la serie desde la cuarta temporada, Yasutake también reprisó el papel en los filmes "Star Trek: Generations" (1994) y "Star Trek: First Contact" (1996). Entre sus otras apariciones en televisión se encuentran roles en "The Closer" y la exitosa serie médica "Grey's Anatomy".

Patti Yasutake deja atrás a sus hermanos Linda Hayashi y Steve Yasutake, según informes de EE. UU.

La carrera de Patti Yasutake en "Star Trek" se extendió más allá de la serie de televisión, ya que también apareció en los filmes "Star Trek: Generations" y "Star Trek: First Contact". Después de su exitosa participación en "Star Trek: The Next Generation", reprisó su papel como Alyssa Ogawa en estas películas.

A pesar de su reciente papel en el éxito de Netflix "Beef", su carrera como actriz abarcó varias décadas, con sus primeras apariciones en producciones de televisión y cine en la década de 1980.

Lea también: