Los fans de Novak Djokovic luchan por sacarle de su hotel. Dentro, los refugiados se preguntan si algún día se irán

Pero el viernes, un grupo diferente de manifestantes tenía en el punto de mira a un detenido poco habitual: el número 1 del mundo de tenis Novak Djokovic, que está confinado en el hotel mientras presenta un recurso legal contra la revocación de su visado antes del Open de Australia.

"Liberad a Novac [sic]", rezaba el cartel manuscrito de un manifestante pegado a una raqueta de tenis. "Dejen jugar a Novac".

Los organizadores del Abierto de Australia dijeron el martes que a Djokovic -quien ha criticado anteriormente los mandatos de vacunación de Covid-19- se le concedió una "exención médica" del requisito de que los viajeros internacionales deben estar completamente vacunados para entrar en el país.

Pero Djokovic llegó a Australia esta semana para encontrar su visado revocado, con el Primer Ministro Scott Morrison diciendo que el serbio de 34 años "no tenía una exención médica válida."

Tennis Australia fue advertido en una carta ya en noviembre de 2021 que los jugadores no vacunados con una infección reciente de Covid-19 no se les permitiría entrar en el país sobre la base de las directrices de salud pública, Morrison dijo a los periodistas el jueves.

El equipo jurídico de Djokovic consiguió una medida cautelar urgente contra la decisión, pero sigue sin estar claro si el vigente campeón del Abierto de Australia de individuales masculino podrá competir en el torneo, que comienza el 17 de enero.

Los documentos judiciales publicados el sábado por el Circuito Federal de Australia muestran que a Djokovic se le concedió una exención médica para competir tras dar positivo por Covid-19 en diciembre. Sus abogados están apelando la cancelación del visado y no quisieron hacer comentarios antes de la vista judicial del lunes.

El caso de Djokovic ha ido mucho más allá de una cuestión individual de visados. Ha provocado la ira de personas que creen que los ricos y poderosos se están beneficiando de las estrictas normas australianas sobre el Covid-19, que han separado a familias durante años, pero también ha enfurecido a los antivacunas, que creen que las restricciones sobre el coronavirus están invadiendo sus libertades civiles. Y ha suscitado la preocupación de la comunidad serbia de Australia, algunos de cuyos miembros afirman que Djokovic está siendo injustamente perseguido.

Pero la situación de Djokovic también ha puesto de relieve la difícil situación de los solicitantes de asilo en Australia. Mientras que a la estrella del tenis se le permitirá jugar en el torneo o se le obligará a abandonar el país, otros detenidos en el mismo centro llevan años encerrados y se enfrentan a una detención indefinida en virtud de las estrictas normas de inmigración australianas.

Indignación generalizada

Mientras decenas de manifestantes de grupos dispares del espectro político se reunían frente al Park Hotel el viernes, había algo que los unía: la lucha por la libertad.

Algunos pertenecían a grupos culturales serbios, que cantaban y ondeaban la bandera del país balcánico, y que veían la detención de Djokovic como una gran injusticia contra una de las mayores estrellas deportivas del mundo.

"No veo por qué debería estar encerrado en un centro de detención", dijo Tara, una australiana-serbia de 17 años y tenista junior, que no dio su apellido. "Cada uno tiene su libertad de elección, vacunarse o no".

Djokovic, que está empatado con Roger Federer y Rafael Nadal en un récord de 20 títulos individuales masculinos de Grand Slam, no ha revelado públicamente su estado de vacunación, pero expresó su oposición a las vacunas Covid-19 y a los mandatos de vacunación en abril de 2020.

Otros aprovecharon la difícil situación de Djokovic para criticar cómo los mandatos de vacunación habían recortado las libertades civiles.

Una mujer -que sólo dio su nombre como Matty por razones de privacidad- dijo que si Djokovic se iba a casa, ella no vería el Abierto de Australia.

"Solía ir todos los años, pero este año no puedo debido a las vacunas obligatorias", dijo Matty, que añadió que no está vacunada.

Otra persona enmascarada, que declinó hablar con la CNN, sostenía un cartel que declaraba a Djokovic "rehén del estado comunista".

Pero otros centraron su atención en los aproximadamente 30 refugiados retenidos en el hotel.

Utilizado anteriormente por el gobierno australiano como centro de cuarentena Covid-19, el hotel es desde hace al menos un año un Lugar Alternativo de Detención (APOD, por sus siglas en inglés) para refugiados y solicitantes de asilo.

Hace casi una década, Australia declaró que ningún solicitante de asilo llegado en barco sería asentado en el país. Cientos de ellos fueron alojados en centros de procesamiento en alta mar durante años, aunque algunos fueron enviados a hoteles en Australia para ser tratados de sus problemas de salud.

Los refugiados siguen teniendo pocas esperanzas de libertad, y las condiciones en las que se les retiene son enormemente controvertidas. Tom Hardman, un profesor de 27 años, dijo frente al Park Hotel, donde se puede leer "liberadlos", que había venido en apoyo de los refugiados.

"Estoy aquí porque es insoportable ver la soledad y la angustia que sufren estos hombres al no saber cuándo serán liberados", afirmó.

Oscar Sterner, de 25 años, dijo que se oponía tanto a los antivacunas como a la forma en que se mantenía detenidos a los refugiados, y afirmó que el verdadero problema era poner a un visitante no vacunado en un hotel con refugiados que requerían atención médica.

"Djokovic es una basura millonaria que ha provocado con razón la ira de mucha gente en Australia", afirmó. "No se molesta en vacunarse para proteger a la gente que le rodea".

Cómo es por dentro

Lospartidarios de Djokovic han arremetido contra el trato que recibe, y la madre de la estrella del tenis ha dicho que su hijo está siendo "tratado como un prisionero".

"Es tan sucio y la comida es tan terrible", dijo Dijana Djokovic a los periodistas el jueves en una conferencia de prensa en la capital de Serbia, Belgrado. "No es justo. No es humano".

La estrella del tenis estadounidense John Isner también tuiteó en apoyo de Djokovic, diciendo que mantenerlo en el hotel "no estaba bien."

"No hay justificación para el trato que está recibiendo. Siguió las reglas, se le permitió entrar en Australia, y ahora está detenido contra su propia voluntad. Es una vergüenza".

La ministra australiana del Interior, Karen Andrews, afirmó el viernes que Djokovic "no está cautivo" y que puede abandonar el país cuando lo desee.

"Es libre de abandonar el país cuando lo desee y la Fuerza Fronteriza se lo facilitará", declaró Andrews a la cadena pública ABC. "Es responsabilidad de cada viajero asegurarse de que dispone de toda la documentación necesaria para entrar en Australia".

Las leyes de inmigración australianas permiten una prohibición de reingreso en el país de hasta tres años tras la cancelación de un visado en determinadas condiciones, pero no está claro si Djokovic se enfrentará a una sanción de este tipo.

En un comunicado el viernes, la Asociación de Tenistas Profesionales dijo que Djokovic había verificado su bienestar.

"Con el máximo respeto por todas las opiniones personales sobre las vacunas, tanto los atletas vacunados como los no vacunados (con una exención médica aprobada) deben tener la libertad de competir", dijo la asociación, cofundada por Djokovic. "Seguiremos apoyando y defendiendo a nuestros miembros, y a todos los jugadores, de una manera que sea aceptable para ellos".

Según la abogada de derechos humanos Alison Battisson, que tiene cuatro clientes dentro del Park Hotel, los visitantes sin el visado correcto para Australia suelen ser esposados y transportados a un centro de detención de inmigrantes en una furgoneta sin matrícula con las ventanillas tapadas.

"Es un proceso increíblemente traumático y deshumanizante", afirma.

Un vídeo del Park Hotel compartido con CNN muestra a los detenidos en pequeñas habitaciones que incluyen una cama doble, un televisor y algunas sillas. Los solicitantes de asilo tienen acceso a una escalera que les lleva a una azotea donde pueden fumar. No está claro si Djokovic se aloja en las mismas condiciones.

"Esto es una ventana, no podemos abrirla en ningún momento", dijo Adnan Choopani, uno de los detenidos, en un vídeo grabado para la CNN.

Aunque el hotel parece limpio y bien cuidado en las imágenes filmadas por Choopani, ha habido informes de problemas en el pasado. Según Battison, el año pasado hubo un brote de Covid en las instalaciones, y los detenidos han denunciado haber encontrado gusanos en la comida.

Los demás detenidos

Para la treintena de refugiados retenidos en el hotel, el foco mediático sobre Djokovic es difícil de digerir. Muchos llevan años detenidos y tienen pocas esperanzas de salir de allí.

Mehdi, que pidió que sólo se utilizara un nombre para proteger a su familia, escapó de Irán cuando tenía 15 años y lleva más de ocho detenido en Australia, con acceso limitado a la educación o la atención sanitaria.

"Ya he cumplido mi condena", dijo Mehdi, que el viernes cumplió 24 años. "Estamos sufriendo, estamos agotados y cansados... estás en detención indefinida, lo que significa que pueden retenerte todo el tiempo que puedan, todo el tiempo que quieran".

Choopani dijo que él y sus compañeros detenidos sólo estaban sentados en sus habitaciones, y que muchos de ellos tomaban medicación para la depresión. Choopani es primo de Mehdi, y abandonó Irán cuando también tenía 15 años. Sueña con dar un paseo por la calle o salir a tomar un café.

"Es increíble", dice. "Creo que esto no es más que una pesadilla... vivimos en el siglo XXI, en un país que cree en la democracia sigue haciendo este tipo de cosas a gente inocente".

Aunque no está claro si se permitirá a Djokovic jugar en Melbourne Park este mes, la estrella del tenis podrá finalmente salir del hotel.

Craig Foster, ex futbolista de la selección australiana que aboga en favor de los solicitantes de asilo, dice que espera que al menos pueda salir algo bueno de la situación.

"En cierto modo, es bueno que el mundo vea cómo trata Australia a quienes entran en el país, ya sean solicitantes de asilo o refugiados, o incluso un atleta como Novak, que simplemente ha cometido una falta, al parecer, en la documentación de su visado", declaró.

"En todo caso, esperamos que toda esta vergonzosa saga sirva para situar a los australianos en una posición en la que comprendan mejor la difícil situación de estas personas".

Fuente: edition.cnn.com