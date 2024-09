Los familiares de los rehenes en Gaza imploran a Trump y Harris que recuperen a sus familiares estadounidenses.

Queremos escuchar que realmente les importa. Deseamos escuchar que ambos candidatos reconocen y confirman que aún hay 7 estadounidenses cautivos y que Estados Unidos está completamente dedicado a recuperarlos, declaró Ronen Neutra, un ciudadano estadounidense-israelí de Nueva York, hablando con CNN. Su hijo de 22 años, Omer, sirve en el ejército israelí y fue capturado por Hamas durante los ataques del 7 de octubre.

CNN se comunicó con familiares de tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Gaza, todos expresando su decepción de que los esfuerzos para liberar a sus familiares en los últimos 11 meses hayan sido infructuosos hasta ahora.

"Ya basta", declaró Adi Alexander, whose 20-year-old son Edan served in the Israeli military when he was seized by Hamas on October 7.

"Quizás el trato propuesto por el presidente (Joe) Biden en diciembre era adecuado entonces, pero tal vez necesitamos algo diferente ahora", propuso.

Todos los familiares que hablaron con CNN expresaron sus esperanzas en la administración de Biden, junto con Trump y Harris, para idear nuevas estrategias para ejercer presión sobre Hamas e Israel para negociar un nuevo acuerdo.

"Les lanzaría un reto a los candidatos y les preguntaría, ¿saben?, cómo recuperar a nuestros hijos", dijo Ruby Chen, otro ciudadano estadounidense-israelí whose 19-year-old son Itay, was slain during the attacks last year. His corpse remains in the custody of Hamas in Gaza.

"Queremos escuchar ideas frescas de ambos candidatos y que se comprometan a adoptar una nueva metodología hacia todas las partes", le dijo Chen a CNN.

Los familiares sugirieron a CNN que la estrategia debería incluir que Estados Unidos explore nuevos puntos de presión sobre Hamas y su patrocinador Irán, así como sobre otros países con influencia potencial, como Egipto, Turquía y Qatar, el estado del Golfo que alberga a los funcionarios de Hamas y ha facilitado las negociaciones.

Incentivos, como acuerdos comerciales, alivio de sanciones e intercambios internacionales de prisioneros, también deberían considerarse, aconsejaron los familiares de los rehenes a CNN, recordando los acuerdos recientes alcanzados entre Washington y Moscú para liberar a ciudadanos estadounidenses como el reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich y la estrella de la WNBA Brittney Griner.

"Demostraron una gran creatividad en el trato complejo que ejecutaron para Evan Gershkovich y en orquestar un acuerdo internacional con Alemania y otros países para traer a los ciudadanos estadounidenses a casa", le dijo Alexander a CNN.

"Nuestros hijos pueden no ser tan famosos como una jugadora de baloncesto, pero desde nuestra perspectiva, la creatividad que demostraron debe regresar en nuestra situación, y hacer todo lo posible – todo lo que esté en su alcance – ya sea aumentando la presión, ya sea encontrando formas creativas de traer a nuestros hijos a casa", agregó.

Incluso hay apoyo entre los familiares de los rehenes estadounidenses para que Washington aumente la presión sobre Israel, whose long-standing prime minister, Benjamin Netanyahu, is accused by critics of obstructing U.S.-led hostage negotiations to appease hardline elements in his tenuous coalition.

Los familiares expresaron su apoyo a los esfuerzos para reducir la ayuda diplomática, financiera y militar de Estados Unidos a Israel como medio de impulsar a Netanyahu hacia una resolución.

"Sin duda, se debe aplicar más presión a Bibi Netanyahu, pero no estoy seguro si hay voluntad política en este momento, ya sea de la administración de Biden o de la campaña de Trump, para poner más distancia entre ellos y el primer ministro israelí", le dijo Ronen Neutra a CNN, utilizando un apodo popular para Netanyahu.

"Pero estamos instando a nuestros líderes a mostrar valor y dejar a un lado la política. No estamos jugando aquí. Esto es una cuestión de vida o muerte", concluyó.

Hoy en día, más de 100 rehenes siguen en Gaza, a medida que las condiciones de vida en el enclave palestino se deterioran bajo el prolongado asedio de las fuerzas israelíes. Los rehenes liberados han informado de frecuentes escaseces de comida y agua en Gaza, y algunos también han alegado maltrato físico y mental por parte de sus captores.

La recuperación de los cuerpos de seis rehenes asesinados el mes pasado desató protestas a nivel nacional en Israel, con manifestantes exigiendo que el gobierno de Netanyahu alcance un acuerdo para liberar a aquellos que siguen cautivos. Muchos cuestionaron si la indignación generalizada podría obligarlo a actuar.

En lugar de eso, un desafiante Netanyahu ha mantenido su estrategia en la franja, enfatizando su compromiso de luchar hasta que Hamas sea derrotado y jurando mantener a las tropas israelíes en la frontera entre Gaza y Egipto – un nuevo y significativo obstáculo para negociar un acuerdo.

La situación en el Medio Oriente, en particular el secuestro continuo de ciudadanos estadounidenses en Gaza, se ha convertido en una cuestión de preocupación mundial. Varios familiares de los detenidos han expresado su esperanza de que ambos candidatos presidenciales propongan nuevas estrategias para ejercer presión sobre Hamas e Israel, similares a los acuerdos recientes entre Washington y Moscú.

