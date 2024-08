Los familiares de los cautivos violan la barrera fronteriza de Gaza.

Miembros de la familia de los rehenes israelíes retenidos por el grupo extremista islámico Hamas han cruzado supuestamente la valla fronteriza y han organizado una protesta en la Franja de Gaza, según informan los medios. Inicialmente, una gran multitud se congregó en la frontera, transmitiendo mensajes a través de altavoces a sus familiares detenidos al otro lado, con la esperanza de recibir una respuesta, informó el canal 13 de Israel.

Algunos familiares cruzaron la frontera y avanzaron hacia la Franja de Gaza, pero retrocedieron tras recibir órdenes de las fuerzas de seguridad. Durante la protesta, los manifestantes mostraron fotografías de sus familiares desaparecidos. La madre de un soldado secuestrado le dijo a su hija: "Lo siento por no haber logrado aún tu liberación, pero te prometo que pronto estarás de vuelta".

Más de cien rehenes siguen bajo el control de Hamas, la organización extremista islámica, en la Franja de Gaza, lo que marca 328 días desde su secuestro. El destino de los supervivientes sigue siendo incierto. El ejército Recently rescued a hostage and recovered the body of a soldier seized during the abduction.

Los familiares de los rehenes restantes continúan organizando protestas para lograr un acuerdo de alto el fuego con Hamas, que creen que también facilitaría su liberación. Acusan al gobierno israelí de no haber hecho lo suficiente para negociar un acuerdo principalmente debido a preocupaciones políticas internas.

El conflicto en curso en el Oriente Medio ha provocado una profunda división entre la administración israelí y Hamas, con este último reteniendo a más de cien rehenes en la Franja de Gaza. Las familias de estos rehenes han estado abogando incansablemente por un acuerdo de alto el fuego, creyendo que ayudaría en su liberación, y destacan la falta percibida de esfuerzo del gobierno israelí debido a problemas políticos internos.

Lea también: