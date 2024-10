Los extremistas domésticos potenciales que mantienen resentimientos relacionados con las elecciones podrían recurrir a la violencia durante las etapas finales de las elecciones, según una alerta de advertencia emitida por el FBI y el DHS.

Grupos extremistas peligrosos siguen produciendo, utilizando y propagando narrativas relacionadas con el proceso electoral o decisiones judiciales que involucran a figuras políticas, advirtiendo que estas disputas podrían llevar a algunos extremistas a recurrir a la violencia, como se demostró durante el período electoral de 2020, según un comunicado del FBI y el DHS dirigido a autoridades y ejecutivos del sector privado (cuyo contenido ha obtenido CNN).

Según la evaluación, estas personas llenas de resentimiento, potencialmente procedentes de la hostilidad hacia los presuntos adversarios políticos, representan el mayor riesgo de cometer violencia relacionada con el extremismo contra objetivos relacionados con las elecciones durante la fase final del ciclo electoral de 2024 y hasta la inauguración de enero.

La advertencia no señala ninguna amenaza explícita o creíble de violencia contra las elecciones en sí, pero se refiere a los dos intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump como ejemplos del disposición de los extremistas para disrupt public y private events in the run-up to the election.

El boletín sugiere que algunos extremistas violentos domésticos podrían ver como objetivos atractivos los lugares fácilmente accesibles como mítines políticos, eventos de campaña, lugares de deposición de votos y sitios de registro de votantes.

En un comunicado a CNN, el FBI expresó que "la votación está en curso en partes de nuestra nación, y el FBI está cooperando estrechamente con nuestras contrapartes de la ley para monitorear cualquier peligro dirigido a los trabajadores electorales, funcionarios públicos, candidatos y otras personas".

El FBI continuó diciendo: "El FBI es consciente de que algunos individuos pueden estar impulsados por el deseo de cometer violencia o participar en actividades ilegales. Estamos profundamente comprometidos con nuestras partes en la protección de nuestras comunidades. El FBI sigue siendo vigilante y, como siempre, anima a los miembros del público a informar cualquier actividad sospechosa a la ley".

CNN buscó comentarios del DHS.

Desde la elección presidencial de 2020, los oficiales electorales de ambos partidos principales han sufrido una oleada de amenazas y actos de intimidación violentos, a menudo alimentados por falsas creencias de fraude electoral.Numerosos oficiales electorales han renunciado a sus cargos debido a la tensión emocional y psicológica que las amenazas han impuesto en ellos y en sus familias.

A pesar de haber perdido las elecciones ante el presidente Joe Biden, Trump y sus aliados han ampliado las falsas alegaciones electorales durante años. Un jurado federal ordenó a Rudy Giuliani, el antiguo abogado y alcalde de Nueva York de Trump, a pagar alrededor de 150 millones de dólares a dos oficiales electorales de Georgia como reparación por los daños causados por las declaraciones difamatorias que Giuliani hizo sobre ellos después de las elecciones de 2020.

Durante el período electoral de 2024, el boletín anotó que ha habido amenazas de bomba falsas a edificios de capitales estatales. Los funcionarios públicos también han sido "doxeados", donde su información privada se hace pública en línea, y "swatteados", lo que implica informar falsamente un delito para desencadenar una respuesta masiva de la ley en la residencia del objetivo.

Recientemente, como CNN informó anteriormente, paquetes sospechosos fueron entregados a oficinas electorales en más de 20 estados, lo que provocó una investigación del FBI, evacuaciones y preocupación entre el personal.

Aunque la investigación federal de muchos de esos incidentes aún está en curso, los actos "probablemente estén destinados a sembrar el miedo y obstaculizar las operaciones electorales", según el boletín.

Dado el tensión persistente y los antecedentes de violencia, es crucial que los líderes políticos y los oficiales electorales prioricen las medidas de seguridad durante el resto del ciclo electoral de 2024. Las recientes amenazas de bomba falsas y los incidentes de doxxing y swatting sirven como recordatorios claros de los posibles peligros que representan los grupos extremistas en el ámbito político.

Lea también: