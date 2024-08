- Los extremistas de todo tipo también están haciendo sentir su presencia en Baviera

Extremistas intentaron estabilizar políticamente Alemania y Baviera en 2024, según los hallazgos de la Oficina de Protección Constitucional de Baviera. "Los extremistas de todas las tendencias no han ahorrado esfuerzos en los primeros seis meses de este año para sacudir nuestro estado y nuestra democracia", dijo el Ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann (CSU), en Múnich mientras presentaba el informe semestral de 2024. La situación amenazante está flanqueada por campañas de desinformación, espionaje y acciones de sabotaje.

Extremismo de Derecha

Los miembros del AfD están buscando cada vez más el contacto con extremistas. "La redacción del AfD con la escena extremista ha aumentado tanto cualitativa como cuantitativamente", dijo Herrmann. La Oficina de Protección Constitucional de Baviera ha estado observando al AfD durante más de dos años para aclarar si está dominado por una tendencia hostil a la Constitución. La orden de observación no cubre a todos los funcionarios y miembros. El AfD ve la observación como un intento del gobierno de difamar la oposición crítica.

El partido "La Tercera Vía" también está en el punto de mira de los protectores constitucionales, según Herrmann. Aquí, ha habido un aumento claro en el trabajo con jóvenes, incluidas actividades recreativas y deportivas conjuntas como el entrenamiento de artes marciales. "El objetivo es ligar a los jóvenes hombres al partido y gradualmente ideológicamente".

Islamismo

La situación de seguridad en Alemania y Europa continúa amenazada por el terrorismo yihadista, especialmente por el fortalecimiento de la filial afgana del IS "Provincia del Estado Islámico de Khorasan (ISKP)". "Los órganos de propaganda del ISKP llaman cada vez más a ataques, incluidas en Europa. Grandes eventos como conciertos o eventos deportivos están en el punto de mira, ya que se amenazan con un gran número de víctimas. Varios mensajes de amenaza, por ejemplo en relación con la Allianz Arena, muestran: Baviera también está en el espectro objetivo".

Pero no sólo los yihadistas violentos representan una amenaza. "Incluso los islamistas legalistas como Muslim Interaktiv, whose followers have publicly demonstrated in Hamburg for the introduction of a caliphate, threaten our democracy. With their glossy videos and deliberately casual manner, these Islamist influencers reach tens of thousands," said Herrmann. Through manipulation, infiltration, and indoctrination, a theocratic state strictly oriented towards Islamic law is being sought.

Extremismo de Extranjero

Desde el ataque de Hamas a los asentamientos israelíes el 7 de octubre de 2023, el ambiente en muchas manifestaciones pro-palestinas ha sido notoriamente más agresivo, según Herrmann. Sin embargo, esto sigue siendo un problema mayor en otros estados federales que en Baviera.

"A pesar de todas las diferencias ideológicas, el odio a Israel y a los conciudadanos judíos es el denominador común tanto para los extremistas pro-palestinos como para los extremistas de derecha y de izquierda turcos, estos últimos en alianza con extremistas de izquierda alemanes. Los seguidores del movimiento extremista de derecha "Ülkecü Movement" (Lobos Grises) también están apareciendo cada vez más confiados en público. La organización prohibida "Partido de los Trabajadores del Kurdistán" (PKK) sigue activa.

Extremismo de Izquierda

La propensión a la violencia en los círculos extremistas de izquierda sigue siendo alta en Baviera, según Herrmann. Principalmente, está dirigida contra extremistas de derecha reales o percibidos. Los extremistas de izquierda han demostrado repetidamente contra eventos partidarios, campañas electorales e información de stands del AfD. Herrmann expresó su preocupación de que los ataques físicos a los miembros del partido AfD, sus asociados y simpatizantes estén siendo cada vez más legitimados dentro de la escena.

Reichsbürger y Autoadministradores

Desde finales de 2022, ha habido un aumento en las "actividades en el mundo real" en Baviera por parte del llamado "Reino de Alemania" (KRD) alrededor de su autoproclamado "Rey" Peter Fitzek. Este grupo es uno de los más duraderos y significativos a nivel nacional entre los Reichsbürger y los autoadministradores, y están particularmente activos en Franconia Media, el norte de Alta Baviera y la Alta Franconia en Baviera.

Ciberseguridad, Desinformación y Espionaje

"Recientemente, nuestra Oficina de Protección Constitucional de Baviera ha obtenido importantes nuevas insights en los métodos de la campaña de desinformación pro-rusa 'Doppelgänger' a través de un detallado análisis técnico", dijo Herrmann. La campaña, descubierta en 2022, ha estado difundiendo narrativas rusas desde el inicio de la guerra de Ucrania a través de portales en línea o apariciones web engañosamente realistas, con el objetivo de socavar los valores democráticos a través de la desinformación. Según Herrmann, los análisis detallados muestran cómo los perpetradores crean, distribuyen internacionalmente y adaptan sistemáticamente la desinformación a las situaciones políticas cambiantes.

Sin embargo, la amenaza del espionaje y las actividades de sabotaje ya no se limita al ciberespacio. Esto se evidencia en el arresto de dos sospechosos espías pro-rusos y "ayudantes voluntarios" de actores rusos en Bayreuth. "Si resulta que también se estaban preparando planes para asesinar a representantes de empresas de armas alemanas, eso sería un nivel completamente nuevo de escalada", dijo Herrmann.

Crimen Organizado

En abril, las autoridades de seguridad alemanas, con la ayuda de las investigaciones de la Oficina de Protección Constitucional de Baviera, asestaron un golpe a nivel nacional a la mafia nigeriana. Las redadas coordinadas en todo Alemania llevaron al arresto de varios miembros de alto rango de la llamada "Black Axe", una de varias "confraternidades" colectivamente conocidas como la mafia nigeriana. Este grupo es extremadamente violento y principalmente está involucrado en fraude, lavado de dinero, prostitución, tráfico de personas y tráfico de drogas.

