Los exploradores submarinos continúan buscando a los individuos desaparecidos de un velero sumergido cerca de Sicilia

El yate de lujo "Bayesian", que alberga a un equipo de diez tripulantes y veintidós pasajeros, sufrió un revés cerca de Porticello, en la costa siciliana, el lunes por la mañana. El desafortunado incidente se debió a un embudo de agua, un tornado aéreo sobre el mar. Quince personas fueron rescatadas con éxito, mientras que se recuperó un cuerpo, dejando a seis personas desaparecidas.

Según los informes del departamento de bomberos, debido a la profundidad del agua, cada inmersión en el barco hundido está limitada a doce minutos, con dos minutos destinados al ascenso y descenso. Varios de los especialistas desplegados para trabajar en el yate han trabajado anteriormente en el pecio del "Costa Concordia" en la costa toscana en 2012, como reveló Marco Tilotta del equipo de buceo del departamento de bomberos de Palermo.

El objetivo principal de las operaciones es acceder a las zonas de vida y descanso del yate, que ahora yace de lado, explicó Tilotta. Además, señaló que los espacios confinados en un barco dificultan la maniobra alrededor de los obstáculos y el descubrimiento de paths alternativos.

Entre los desaparecidos se encuentra el prestigiado empresario tecnológico Mike Lynch, conocido como el "Bill Gates británico", y su hija de 18 años, Hannah. Además, se han confirmado las desapariciones de un gerente senior de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, junto con su esposa Judy, según lo informado por la compañía de seguros Hiscox. Por otro lado, la esposa de Lynch, Angela Bacares, se encuentra entre los quince sobrevivientes y fue trasladada a un hospital con lesiones menores.

Los medios italianos especulan que los invitados de Lynch eran los que estaban a bordo del yate, y se rumorea que el empresario había celebrado su absolución en un juicio por fraude en el yate. "The Sunday Times" estima la fortuna de su antiguo asesor gubernamental en alrededor de £500 millones.

El "Bayesian" fue construido en 2008 en la Toscana y renovado en 2020, según el sitio web de "Charter World". El sitio también menciona que el yate cuenta con el mástil de vela de aluminio más alto del mundo, que mide 75 metros. Se cree que el "Bayesian" pertenece a la familia de Lynch y está nombrado en honor al teorema de Bayes, una fórmula matemática importante en la teoría de la probabilidad.

El capitán Karsten Boerner de otro yate anclado cerca de Porticello en el momento del incidente, compartió su cuenta con el periódico "Corriere della Sera", stating that a "powerful hurricane gust" occurred that night, which he had to struggle to counteract on his ship. He also observed the "Bayesian"'s mast swaying uncontrollably before it snapped. A photograph from the "Baia Santa Nicolicchia" bar in Porticello depicted the yacht in a radiant lighting and toweringly tall mast just a few hours before the storm.

En la búsqueda de las personas desaparecidas, las autoridades están considerando la posibilidad de que algunas hayan buscado refugio en otras partes del yate hundido. La desaparición de Mike Lynch y su hija Hannah, entre otros, ha causado preocupación en las industrias tecnológica y financiera.

