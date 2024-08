- Los exploradores están siguiendo las huellas de antiguas rutas marítimas

Investigadores en Tréveris están siguiendo el rastro de antiguas rutas comerciales utilizadas por capitanes romanos. En unas pocas semanas se lanzará una primera versión de un Atlas Marino Interactivo Histórico Digital, que simulará rutas marítimas para el entonces común barco mercante "Bissula", dijo el antiguo historiador y líder del proyecto Christoph Schäfer a la agencia de prensa alemana en Tréveris. La base para esto son los datos que el equipo recopiló durante viajes de prueba con el barco romano fielmente reconstruido en el Mediterráneo hace unos doce meses.

"This is a real quantum leap," dijo Schäfer sobre las simulaciones. "Podemos representar ahora los cursos de las rutas bajo condiciones realistas para el período imperial". Para el atlas digital, se han almacenado 20 años de datos meteorológicos de la década de 1990 y 2000, que, según los investigadores climáticos, corresponden a las condiciones del período imperial romano. "Esto nos permite calcular los tiempos de viaje prácticamente hasta el día", dijo Schäfer en la Universidad de Tréveris.

"The 'Bissula' is also stable at high wave heights," dijo Schäfer. Los viajes de prueba de varias semanas con la réplica del barco de vela en la bahía de Cannes en el sur de Francia proporcionaron los necesarios datos sobre el rendimiento del barco. "Ya no estamos a ciegas, sino que tenemos datos exactos". La 'Bissula' "yace sorprendentemente estable en el mar y ha resistido olas altas", dijo Schäfer. Estudios anteriores solo habían predicho cómo podrían haber navegado los barcos romanos.

"What we are now calculating are the optimal courses that ancient captains could have achieved with this ship type". Se ha demostrado que un viaje con la 'Bissula' desde Cartago en el norte de África hasta Roma en tres días es realista. Desde Roma hasta la ciudad portuaria egipcia de Alejandría, tardó nueve o diez días. El atlas digital también se pondrá a disposición del público.

La 'Bissula' era típica del período imperial romano y "seguramente fue impulsada en gran número", dijo Schäfer. En los barcos se transportaba grano desde África a Roma. El aceite de oliva venía de España a Roma. En el pecio descubierto en la década de 1980 cerca de Marsella, que hizo posible la construcción de la 'Bissula', también se encontraron ánforas para vino.

Científicos de Tréveris reconstruyeron fielmente el barco de carga de vela de 16 metros de largo y 5 metros de ancho desde 2017 hasta 2019 con estudiantes y artesanos en Tréveris. A mediados de septiembre de 2023, el barco fue transportado por agua y tierra hasta el sur de Francia. Desde finales del año pasado, ha estado nuevamente en un puerto en Tréveris.

Planes de investigación adicionales

Las simulaciones virtuales de la 'Bissula' son solo el comienzo de otros pasos, dijo el científico. "Queremos incluir otros tipos de barcos también". Sin embargo, esto no significa que otros barcos antiguos también se reconstruirán a tamaño real. "Eso sería demasiado ambicioso". En cambio, ahora están experimentando con grandes modelos, en los que los tipos de barcos no se reconstruyen uno a uno, sino en una proporción de uno a tres.

Para poder incluir posibles desviaciones, se ha hecho un modelo de uno a tres de la 'Bissula'. Los datos de medición obtenidos con esto - entre otros en la Mosela y en el Bostalsee en Sarre - deben compararse entonces con los datos de la réplica de uno a uno. Basándose en estos resultados, en el futuro se podrían utilizar reconstrucciones de uno a tres de otros tipos de barcos para simulaciones.

"Then we can capture Roman maritime traffic ever more differentiated," said Schäfer. The project is a long-term project, which is expected to be funded by the German Research Foundation until 2030.

The 'Bissula' was also tested in the waters of Saarland for further measurements. In the future, one-to-three reconstructions of other ancient ship types may be created based on the data obtained in Saarland.

Lea también: