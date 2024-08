- Los expertos sugieren que una situación de emergencia podría llevar a la promulgación de restricciones fronterizas.

Tras el inquietante incidente en Solingen, los políticos y especialistas están debatiendo la posibilidad de fortalecer las regulaciones migratorias propuestas por el líder de la facción de la Unión Friedrich Merz. En una conversación con el Canciller Federal Olaf Scholz (SPD), Merz, como presidente de la CDU, sugirió varias medidas, incluyendo la posibilidad de que Alemania declare un estado de emergencia nacional para fortalecer el control de las fronteras debido al constante incumplimiento del Reglamento de Dublín. Los expertos legales y estudiosos de la migración no descartan la viabilidad de esta propuesta.

CDU: El Protocolo de Dublín "Ha Colapsado y Fallado"

Según el Reglamento de Dublín, las solicitudes de asilo en Europa deben presentarse en el país de entrada inicial. Teóricamente, esto significaría que solo unos pocos, como los pasajeros de avión, podrían ingresar a Alemania, pero el sistema ha colapsado y ha fallado, según un documento de política de la CDU publicado el martes.

En la conferencia de prensa, Merz hizo referencia al Tratado de Funcionamiento de la UE. En casos en los que las repatriaciones fronterizas no pueden realizarse debido a las restricciones legales europeas y no se pueden tomar decisiones a nivel europeo, Alemania puede declarar un estado de emergencia nacional. "Subsecuentemente, la ley nacional de la República Federal de Alemania prevalece sobre la ley europea, como establece el Tratado de la UE", dijo Merz.

Paul Kirchhof, un ex juez del Tribunal Constitucional Federal y experto en derecho constitucional, sugirió que Merz podría haber hecho referencia al artículo 78 del Tratado de la UE. Esta cláusula aborda la posibilidad de "medidas temporales" para los estados miembros que experimentan una crisis como resultado de un flujo repentino de nacionales de terceros países.

Alemania Actuando Solamente?

"Esto significa que Alemania dejaría de cumplir con las regulaciones actuales de la UE y optaría por la acción autónoma", explicó el especialista en derecho constitucional Volker Boehme-Nessler. Si bien esta opción puede ser drástica, podría servir como una solución sensata, aunque a corto plazo. Alemania podría limitar así los números de refugiados y ejercer mayor presión sobre la UE para establecer un sistema de distribución efectivo.

Daniel Thym, especialista en derecho de la UE en la Universidad de Konstanz, reconoce la existencia del artículo 72 del Tratado de la UE, que concede a los estados miembros de la UE la autoridad "para el mantenimiento del orden público y la defensa de la seguridad interna". Las desviaciones de las regulaciones de la UE son permisibles, afirma Thym, pero están sujetas al Tribunal de Justicia de la UE.

Lamentablemente, los intentos anteriores han sido infructuosos. El riesgo asociado con este procedimiento es considerable.

CDU: La Ley Europea Fomenta las Repatriaciones Fronterizas

En su documento, la CDU afirma que la ley europea prevé las repatriaciones fronterizas, un hecho que a menudo se disputa. Para aclarar este asunto, los Demócratas Cristianos han abogado durante mucho tiempo por modificaciones en las regulaciones europeas. La situación de seguridad actual en Alemania y Europa ha empeorado, según la CDU, y las regulaciones de asilo de la UE dependen del mantenimiento del orden público y la seguridad interna.

Merz descarta las opiniones opuestas.

Además de declarar un estado de emergencia nacional, la CDU también aboga por la expulsión de refugiados sirios y afganos sujetos a expulsión, así como por la suspensión de las solicitudes de asilo de Siria y Afganistán. El partido insiste en que esto no es un intento de modificar las leyes de asilo en la Ley Fundamental. "Una política consistente de negación de entrada en la frontera a individuos sin permisos de entrada válidos pondría efectivamente fin a las solicitudes de asilo de Siria y Afganistán", dijo el partido. Durante su conferencia de prensa, Merz ignoró los argumentos de que las restricciones legales podrían prohibir las propuestas de la CDU: "Lo que no está permitido, ya no es aceptable para el público".

Thym sospecha que la estrategia de la CDU se centra en la creencia de que cerrar las fronteras de Alemania podría precipitar una cadena de reacciones, potencialmente causando un sentido de aislamiento y provocando una disminución temporal de la migración irregular, incluso si la frontera no puede sellarse por completo o los tribunales muestran resistencia.

Ruud Koopmans, jefe del Departamento de Migración del Wissenschaftszentrum Berlin, escribió una declaración en X: "Nadie que ingrese irregularmente a Alemania requiere protección. En múltiples países, ya habían sido protegidos. Simultáneamente, Numerous individuals truly in need of protection will never reach us. This truth ought to constitute the foundation for a comprehensive asylum reform." Declarar un estado de emergencia en materia de migración se considera "una alternativa viable", dijo Koopmans, citando intenciones similares en países vecinos como los Países Bajos, donde el nuevo gobierno de derecha está desarrollando una iniciativa correspondiente a nivel de la UE, argumentando la escasez de viviendas.

La Comisión debería considerar cuidadosamente la propuesta de Merz de declarar un estado de emergencia nacional, ya que podría tener importantes implicaciones para el derecho de la UE y el control de las fronteras. Dado el estado actual del Reglamento de Dublín y las afirmaciones de la CDU de que la ley europea permite las repatriaciones fronterizas, la Comisión podría necesitar reevaluar su postura sobre las regulaciones migratorias.

