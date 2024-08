- Los expertos revisan la percepción: Los murciélagos merecen protección en lugar de miedo

Murciélagos vampiro, portadores de infortunio, vectores de enfermedad - existen numerosos malentendidos sobre estas criaturas aladas conocidas como murciélagos. Durante la Noche de los Murciélagos, que se celebra del 24 al 25 de agosto, los conservacionistas buscan desmentir estos mitos y proporcionar información precisa. La Noche de los Murciélagos se celebra en 38 países de todo el mundo, y Alemania participa a través de la asociación de conservación de la naturaleza Nabu.

La pandemia de COVID-19 ha empañado la reputación de los murciélagos, según los conservacionistas de murciélagos. "Hasta la fecha, no ha surgido ninguna evidencia sólida que indique que los murciélagos son los portadores del coronavirus", afirmó Andreas Streit, secretario ejecutivo de Eurobats, el acuerdo para la conservación de las poblaciones de murciélagos europeos. Streit, hablando con la agencia de prensa alemana, destacó que los murciélagos están más en peligro que amenazantes.

Declive significativo de las poblaciones

Las poblaciones de murciélagos han experimentado un declive notable en los últimos años. Certain species are on the brink of extinction, según Nabu. La intensificación de las prácticas agrícolas, el uso de pesticidas y el declive de los insectos han destruido la fuente de alimentos de los murciélagos, según Nabu en Baja Sajonia. Además, hay menos refugios disponibles para estos cazadores de insectos nocturnos. Según los conservacionistas de la naturaleza, se sellan hábitats esenciales como los desvanes, se talan árboles viejos y se rellenan cuevas, viejos sótanos o bunkers.

Wolfgang Rackow, experto en murciélagos de Nabu Osterode/Harz, no pudo confirmar cuáles de las 18 especies nativas en Baja Sajonia están afectadas. La Lista Roja de mamíferos amenazados en Baja Sajonia no se ha actualizado desde 1991, hace 30 años. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Baja Sajonia, se está llevando a cabo una actualización o recreación de la Lista Roja de mamíferos.

Necesitan hábitats óptimos

Los murciélagos sirven como un barómetro que refleja la salud de un ecosistema, dijo Andreas Streit de Eurobats. Como comedores de insectos, necesitan hábitats óptimos. "Si el futuro se ve oscuro para los murciélagos, también lo es para el paisaje". Por lo tanto, la protección de estos animales en peligro es más importante que nunca. Todos podemos ayudar en su protección: instalar cajas para murciélagos como alojamiento adicional es una forma de hacerlo.

Rackow de Nabu sugiere dejar el compost sin tocar. Los jardines deben fomentar los insectos con diversas plantas, o idealmente, un prado

