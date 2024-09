Los expertos ofrecen información sobre la secuencia de explosiones en Colonia.

En las últimas semanas, se han producido varios incidentes de explosiones en Colonia y Bonn. El ministro del Interior de NRW, Reul, sospecha que hay una conexión con la reciente legalización de la marihuana en Alemania. Las autoridades temen una escalada de la violencia entre los grupos criminales.

La lista es preocupante: el 25 de septiembre, una explosión en la intersección de Escher Straße y Longericher Straße en Colonia-Pesch causó que un café se incendiara y dos personas resultaran levemente heridas. El 21 de septiembre, una bomba explotó frente a una casa unifamiliar en Wachtberg-Adendorf cerca de Bonn, causando daños a la propiedad. El 18 de septiembre, se rompieron ventanas en una tienda de ropa en Ehrenstraße y se activó un dispositivo incendiario. El 16 de septiembre, una explosión tuvo lugar frente al Vanity Club en Hohenzollernring, sacudiendo el centro de la ciudad de Colonia. Esta lista podría prolongarse hasta julio.

La policía de Colonia actualmente está lidiando con un nuevo nivel de violencia entre las bandas criminales. El ministro Reul y el jefe de policía de Colonia, Michael Esser, son inequívocos sobre el contexto de estos incidentes. Reul le dijo al "Süddeutsche Zeitung" que los incidentes están relacionados con la mafia de drogas neerlandesa. Esser habló de una conexión entre los incidentes y el crimen organizado en los Países Bajos en una conferencia de prensa. El término "Mafia Mocro" se utiliza comúnmente en este contexto, ya que algunos traficantes de drogas del país vecino tienen orígenes marroquíes. Sin embargo, los expertos destacan que este término no refleja con precisión la estructura de las bandas criminales organizadas.

Guerra entre bandas criminales

En unos pocos días, se arrestó a 13 sospechosos, según Reul, y más de 60 investigadores trabajan en el caso, según Esser. Reul declaró que en los casos iniciales de julio, el problema era sobre drogas robadas, específicamente "aproximadamente 300 kg de cannabis valorados en 1,5 millones de euros que querían recuperar". Con las explosiones, Reul dijo que "se están targeting a otros criminales".

Oliver Huth, presidente de la Asociación Federal de Policías Criminales de Alemania en NRW, ve paralelos en este método con el crimen organizado en los Países Bajos. Le dijo a WDR que este método de "hacer explotar frente a las puertas" se utiliza varias cientos de veces al año en los Países Bajos. Estos ataques sirven para enviar un mensaje al submundo criminal, según Huth. "Sabemos dónde estás. Podemos llegar a ti en cualquier momento". Reul también enfatizó que "en general, se trata de amenazas contra personas en el submundo criminal que están involucradas en tratos de drogas".

Esto también puede explicar por qué el daño a la propiedad fue el objetivo principal, con lesiones a transeúntes aceptadas como daños colaterales. Los investigadores son poco probables que reciban más información de los individuos arrestados. "Las personas involucradas no dicen nada en absoluto", dijo Reul. "Incluso aquellos que viven en las propiedades afectadas y sufren daños a la propiedad remain silent because they have no interest in the incidents becoming known. Cooperation is different".

Reul también teme que esto marque el comienzo de un peligroso nuevo desarrollo. "Aquí, una nueva forma de actividad violenta está emergiendo que no conocíamos antes y con la que tenemos que lidiar", dijo Reul, quien conecta esto con la legalización de la marihuana en Alemania.

Esto también es un reflejo de los desarrollos en los Países Bajos. El criminólogo neerlandés Robin Hofmann estima que la legalización de pequeñas cantidades de cannabis en el país es el "origen de la Mafia Mocro". Los expertos afirman que el cannabis actualmente producido legalmente en Alemania no puede satisfacer la demanda, creando un mercado para las drogas obtenidas ilegalmente. En agosto, el presidente de la Asociación de Policías Criminales de Alemania en NRW, Huth, calculó que la demanda anual de cannabis es de aproximadamente 400 toneladas.

Reul ve un aumento en el consumo y cree que los criminales de drogas están capitalizando en este mercado en crecimiento. "No creo que alguna vez digan que han hecho suficiente y se detengan", dijo el ministro. "Quieren seguir en el negocio. En los Países Bajos, donde la política de drogas ha tomado este camino, está sucediendo mucho en las calles en términos de violencia relacionada con drogas".

Espera que los esfuerzos de investigación de las autoridades locales sean exitosos y tengan un efecto disuasorio. En el caso de la explosión en la tienda de ropa, la policía busca a un sospechoso utilizando imágenes de una cámara de vigilancia en la Estación Central de Colonia.

El aumento de los incidentes relacionados con las drogas y las explosiones, como se ha visto en Colonia y Bonn, ha llevado a los expertos a sospechar una conexión con el crimen organizado, específicamente la mafia de drogas neerlandesa o Mafia Mocro. La policía está investigando la participación de estos grupos criminales, dada su historia de utilizar tácticas violentas para manipular el submundo criminal, como plantar explosivos en propiedades.

Lea también: