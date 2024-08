Los expertos dicen que los tanques alemanes han sido utilizados en los ataques.

16:55 Políticos de la CDU se oponen a Kretschmer

Los expertos en política exterior de la CDU critican al ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, por su llamado a recortar la ayuda militar a Ucrania. "Alemania tiene una gran responsabilidad de estar al lado de un país que ella misma invadió durante la Segunda Guerra Mundial", dice Johann Wadephul, líder adjunto de la fracción de la CDU en el Bundestag, a "Spiegel". "Estamos del lado de la libertad, y cumpliremos con nuestra responsabilidad. Esa es la posición clara y firme de la Unión", enfatiza el político de la CDU. Jürgen Hardt, portavoz de asuntos exteriores de la fracción de la Unión, confirma: "La fracción de la CDU/CSU en el Bundestag alemán tiene una opinión unánime al respecto. Tememos que Putin solo estará dispuesto a negociar en igualdad de condiciones cuando vea que podría sufrir una derrota seria en la guerra contra Ucrania". Para ello, Kiev debe volver a la ofensiva en la defensa de su territorio. "Para eso, Ucrania aún necesita equipo militar del mundo libre", dice Hardt.

16:28 México se niega a arrestar a Putin en su visita

El gobierno mexicano dice que no arrestará al presidente ruso Vladímir Putin si asiste a la toma de posesión del nuevo jefe de estado mexicano. Ucrania había hecho una solicitud correspondiente. "No podemos hacer eso", dice el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante los periodistas y agrega que "no es nuestro trabajo".

15:57 Gressel: Ucrania "probablemente mantendrá territorio por más tiempo"

Según Gustav Gressel, el ataque contra la región rusa de Kursk no es un "pinchazo" como los ataques anteriores detrás de la frontera. El experto militar estima que las tropas ucranianas tanto están atando fuerzas rusas como obteniendo una ventaja en posibles negociaciones sobre territorios.

15:33 Aumenta el balance de muertos: Doce muertos en ataque con misiles a supermercado

Al menos doce personas murieron y 44 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana oriental de Kostjantyniwka, según informes del gobierno. "Un ataque de terroristas rusos a un supermercado y una oficina de correos ordinaryrios. La gente está bajo los escombros", escribe el presidente Volodímir Zelenski en Telegram. Continúan las operaciones de rescate. El jefe de estado expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Según el ministerio del interior, se declaró un incendio en un área de más de 1.000 metros cuadrados. Kostjantyniwka está a solo unos diez kilómetros de la línea del frente entre las tropas ucranianas y rusas. (ver entrada a las 12:34)

15:10 Faber: La conducta de Kretschmer "me da asco"

El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, enfrenta críticas del Bundestag por su propuesta de reducir la ayuda militar a Ucrania. "Me da asco cómo un ministro presidente está utilizando la lucha por la supervivencia de las mujeres y hombres ucranianos para su campaña electoral regional", dice Markus Faber, presidente del Comité de Defensa. Las entregas de armas alemanas ayudarían a Ucrania a defenderse. No lo hacen "por afán de guerra, sino porque no quieren vivir en una gran Bucha, donde el ejército ruso está matando, torturando y violando al azar", agregó Faber.

14:41 ISW: Ucrania sorprende operativamente a Rusia en Kursk

La falta de una respuesta coherente de Rusia a la incursión de Ucrania en la región de Kursk y el ritmo reportado del avance de Ucrania sugieren que las fuerzas ucranianas han logrado una sorpresa operativa a lo largo de la frontera con Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe. En los últimos uno y medio años de la guerra de Ucrania, ha sido difícil para ambas partes sorprender al oponente debido al campo de batalla parcialmente desconocido en Ucrania. Los analistas dicen que el Kremlin intentará recuperar el territorio ruso capturado por las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. El avance adicional de Ucrania en Rusia sería un golpe estratégico para los esfuerzos a largo plazo del presidente ruso Vladímir Putin para establecer estabilidad y seguridad en Rusia y la revival geopolítica de Rusia.

14:14 Kretschmer propone recortes en la ayuda militar a Ucrania

El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, propone recortes en la ayuda militar a Ucrania debido al conflicto presupuestario a nivel federal. "Ya no podemos asumir fondos para armas para Ucrania que se agotan y no dan resultado", dice Kretschmer a la agencia de prensa alemana. "Todo debe estar en proporción. Sí, apoyo, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señala el crecimiento del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del coronavirus en 2019, teníamos un volumen presupuestario de 344 mil millones. Ahora estamos en 480 mil millones, y sin embargo la coalición de tráfico luminoso no puede llegar a un acuerdo sobre el presupuesto", critica el político de la CDU. "Eso muestra que todo está fuera de control. Dinero de los ciudadanos alrededor de 50 mil millones, migración decenas de miles de millones, ayuda militar miles de millones. Eso no funcionará".

13:52 Ucrania: Policía ordena evacuación de alrededor de 20,000 personas en la región fronteriza de Sumy

Las autoridades ucranianas han emitido una orden de evacuación para alrededor de 20,000 personas en la región oriental de Sumy, que limita con Rusia. La orden afecta a 28 ubicaciones bajo "fuego enemigo", dijo la policía en el servicio de mensajería Telegram. Las fuerzas de seguridad locales ya están desplegadas para ayudar en la medida. La región de Sumy limita con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas entraron el martes.

13:22 Rusia Fortalece Tropas en la Región de Kursk en DisputaDespués del avance de las tropas ucranianas en la región sureña rusa de Kursk, el Ministerio de Defensa en Moscú está enviando unidades para reforzar sus fuerzas. Columnas de lanzacohetes Grad, artillería y tanques están siendo redeployados a la región, según la agencia de noticias Interfax, citando al ministerio. Las autoridades locales informan que la lucha con las tropas ucranianas infiltradas continúa. "La lucha sigue en curso a 'unas pocas decenas de kilómetros' de la ciudad de Kursk y la planta nuclear cercana", dijo un funcionario local en el servicio de mensajería Telegram.

12:57 Mangott sobre los Objetivos de Kyiv en Kursk: "Tercera Razón: una Bofetada en la Cara para Putin"Los observadores sospechan que el ataque de Ucrania en territorio ruso es un intento de capturar territorio como moneda de cambio. El político Gerhard Mangott no cree que las tropas de Kyiv puedan mantener cualquier tierra capturada, pero sugiere que puede haber otras motivaciones detrás de la incursión.

12:34 Zelensky: Cuatro Muertos Después del Ataque Ruso a un Supermercado en KonstantinovkaAl menos cuatro personas murieron y 24 resultaron heridas en un ataque de artillería rusa en la ciudad de Konstantinovka en la región disputada de Donetsk en el este de Ucrania, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la plataforma X. El gobernador de Donetsk, Vadym Filashkin, informó que la ciudad fue atacada por fuego de artillería rusa. Imágenes compartidas por el gobernador en Telegram muestran humo negro espeso saliendo del edificio destruido. Radio NV publicó imágenes del supermercado en llamas y la destrucción circundante. Las consecuencias exactas del ataque aún son inciertas. "El ataque al supermercado en Konstantinovka es otro caso de terrorismo ruso. La guerra contra los civiles es lo único que saben hacer", dijo el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, en Telegram. Konstantinovka es regularmente objetivo de las fuerzas rusas. En septiembre de 2023, un ataque ruso a un mercado local en Konstantinovka provocó 17 muertos y más de 30 heridos.

11:53 Ministerio de Emergencias de Rusia Declara Emergencia en KurskEl Ministerio de Emergencias de Rusia ha declarado una emergencia federal en la región de Kursk que limita con Ucrania. Según el gobierno de Moscú, las fuerzas rusas en Kursk siguen repeliendo el avance de las unidades ucranianas. La agencia de noticias estatal RIA informó esto, citando al Ministerio de Defensa. Alrededor de mil soldados ucranianos habían infiltrado la zona el martes, según declaraciones rusas.

11:32 Video Muestra Camiones Militares Rusos Quemados en KurskUn video publicado en las redes sociales y verificado por Reuters muestra una columna de camiones militares rusos quemados en la región rusa de Kursk. Los vehículos están alineados a lo largo de una carretera. El video muestra alrededor de 15 camiones, incluyendo uno marcado con la letra 'Z', que es el símbolo utilizado en Rusia para su "operación militar especial" en Ucrania. Reuters pudo verificar la ubicación en el video como el pueblo de Oktyabr'skoe al emparejar edificios, árboles y diseños de carreteras. Sin embargo, no fue posible determinar exactly cuándo se tomó el video.

10:55 Medios: Reacción en Cadena en Lipetsk Destruye 700 BombasUn ataque con drone en un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk supuestamente desencadenó una reacción en cadena, destruyendo más de 700 bombas, según una fuente del servicio de inteligencia ucraniano "El Independiente de Kyiv". Antes, las autoridades rusas habían informado que un ataque con drone en la región había causado un incendio en un aeropuerto militar y dañado una instalación energética. La fuente le dijo a "El Independiente de Kyiv" que el aeropuerto almacenaba aviones de combate y helicópteros. No se sabe cuántos de estos resultaron dañados o destruidos en el ataque.

10:35 Kyiv Afirma Ataque a Aeropuerto Militar en LipetskEl ejército ucraniano ha afirmado haber atacado un aeropuerto militar en la región rusa de Lipetsk durante la noche. El ataque dañó existencias de bombas guiadas, causando un gran incendio y varias explosiones, dijo el ejército ucraniano en el servicio de mensajería Telegram. El aeropuerto alberga aviones de combate rusos, incluyendo cazas Su-34, Su-35 y MiG-31. Lipetsk se encuentra al este de la región fronteriza de Kursk, más adentro en Rusia.

10:08 Munz: "Rusia Incapaz de Contraatacar"Desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, Ucrania ha estado defendiendo su territorio. Sin embargo, en los últimos tres días, las tropas también han estado atacando en la región rusa de Kursk. El corresponsal de ntv Moscú, Rainer Munz, explica por qué esta ofensiva sorpresa plantea varios desafíos para la dirección militar rusa.

09:44 Activista de Derechos Humanos: Rusia Regresando a los Tiempos de StalinOleg Orlov, activista de derechos humanos liberado en un canje de prisioneros de la detención rusa, critica la magnitud de la represión en la Rusia actual en una entrevista con la agencia de noticias AP. Orlov dice que bajo el presidente ruso Vladimir Putin, la gente está siendo encarcelada por criticar a las autoridades, algo no visto desde los tiempos del dictador soviético Josef Stalin. "Estamos regresando a los tiempos de Stalin", dice el co-portavoz de Memorial, una de las organizaciones más antiguas y conocidas de derechos humanos en Rusia, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue sentenciado a dos años y medio de prisión en febrero por criticar la guerra rusa en Ucrania en un artículo. Su liberación en el canje de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia y varios países occidentales fue una completa sorpresa para él.

09:00 Ucrania Publica Nuevas Figuras sobre Pérdidas RusasEl Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevas figuras sobre las pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido alrededor de 588,540 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con 1,030 bajas en las últimas 24 horas. El informe también afirma que se han destruido tres tanques, 49 sistemas de artillería y dos sistemas de defensa aérea. En general, Ucrania afirma que Rusia ha perdido 8,434 tanques, 16,536 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13,325 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala. Las estimaciones occidentales sitúan las cifras de pérdidas en menor cantidad, pero también son probable que sean valores mínimos.

08:19 Medios: Incendios Masivos en Rylsk en la Región de KurskExplosiones intensas y incendios masivos se reportaron durante la noche en la ciudad de Rylsk en la región rusa de Kursk, según "The Kyiv Independent" citando informes en canales de Telegram en ruso. Los residentes del pueblo de Stepanovka reportaron haber oído cuatro explosiones. La causa de las explosiones es desconocida. La ciudad de Rylsk se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana.

07:37 Rusia: Estado de Emergencia después del Ataque a la Base Aérea MilitarExplosiones masivas ocurrieron después de un ataque con drone ucraniano en una base aérea militar cerca de Lipetsk. Se ha declarado un estado de emergencia en la ciudad de Lipetsk para abordar las consecuencias de las explosiones, anunció el gobernador Igor Artamonov en Telegram. Se han evacuado cuatro pueblos alrededor del aeropuerto militar. El transporte público en Lipetsk y las áreas circundantes ha sido suspendido. Seis personas resultaron heridas como resultado de los ataques.

06:52 Medios: Explosión después del ataque ucraniano en CrimeaUna explosión ocurrió en la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia, según "Ukrainska Pravda" citando informes de Telegram. El gobernador ruso de la ciudad de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, escribió en Telegram que las fuerzas de la Flota del Mar Negro y la defensa aérea repelieron un ataque de las fuerzas ucranianas en Sebastopol, destruyendo tres drones. Además, se dice que la defensa aérea rusa abatió un drone ucraniano de ataque al mar R-360 Neptune sobre el mar cerca de Sebastopol. El canal de Telegram "Crimeawind" reporta disparos y una fuerte explosión en Chornomorskyi, así como el trabajo de la defensa aérea rusa en el área del aeropuerto de Belbek. Se reportó una columna de humo negro sobre el aeropuerto y un fuerte olor a fuego en la zona costera de la ciudad, según el canal de Telegram "Crimeawind" citando suscriptores. Todavía no hay informes de posibles víctimas.

06:05 Medios: Incendio en la Base Aérea Militar en la Región Rusa de LipetskUn incendio se ha desatado en una base aérea militar en la región rusa de Lipetsk, según las agencias de noticias rusas Ria Novosti y Tass. Inicialmente, no proporcionaron información sobre la causa del incendio. Poco antes, el gobernador local anunció evacuaciones debido a un "masivo" ataque con drone cerca de la ciudad de Lipetsk, lo que causó explosiones y cortes de energía, según Igor Artamonov en Telegram. Se ha declarado un estado de emergencia en el distrito de Lipetsk y se están evacuando cuatro pueblos. Algunos de los pueblos que mencionó están locatedos cerca de una base de la fuerza aérea fuera de la ciudad. No se han reportado víctimas, según su informe. Las autoridades ucranianas no habían reportado ataques en la región. Lipetsk se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera ucraniana.

05:02 Putin presuntamente desconocedor del agrupamiento de tropas ucranianas cerca de la frontera de Kursk

Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, puede haber ignorado advertencias de inteligencia sobre la concentración de fuerzas ucranianas cerca de la frontera con la región de Kursk, según un informe de Bloomberg que cita a una fuente del Kremlin. Las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera con la región de Kursk el 6 de agosto, llevando el conflicto al territorio ruso. Según el informe, las fuerzas ucranianas comenzaron a concentrarse cerca de la frontera de la región de Kursk dos semanas antes del inicio de su ofensiva. Se dice que el presidente ruso Vladimir Putin no fue informado del agrupamiento de tropas.

03:21 La mitad de los alemanes temen un escalamiento del conflicto con Rusia por los misiles estadounidenses

El gobierno alemán y estadounidense han acordado que los Estados Unidos estacionarán sistemas de armas de largo alcance como los misiles de crucero Tomahawk en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. La mitad de los alemanes espera que esto agrave aún más el conflicto con Rusia, según una encuesta de Civey para el grupo de medios Funke. El 50% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el estacionamiento de armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania llevaría a una mayor escalada, mientras que el 38% no lo creyó y el 12% estaba indeciso. El 44% vio positivamente el estacionamiento, mientras que el 42% lo vio negativamente y el 14% estaba indeciso.

01:14 El Ministro-Presidente Kretschmer aboga por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania

El Ministro-Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, aboga por una reducción de la ayuda de armas a Ucrania, dadas las actuales circunstancias del presupuesto federal. "Ya no podemos permitirnos financiar armas para Ucrania que se están utilizando y no están dando resultados. Todo debe estar en proporción", dijo Kretschmer a la Agencia de Prensa Alemana. "Sí, apoyo, pero podemos ver que estamos llegando a nuestros límites". Kretschmer señaló el aumento significativo del presupuesto en los últimos años. "Antes de la crisis del COVID-19 en 2019, nuestro presupuesto era de 344 mil millones de euros. Ahora es de 480 mil millones, y sin embargo la coalición de tráfico luminoso no puede acuerdo en el presupuesto. Eso muestra que todo está fuera de control".

23:35 Kiesewetter: La ofensiva ucraniana es legal y sensata

El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, ve la última ofensiva militar de Ucrania en territorio ruso como legal y sensata. La sorpresa ofensiva "es claramente legal bajo el derecho internacional, en el sentido del derecho a la defensa propia", y "militarmente estratégica", dijo Kiesewetter al Tagesspiegel. La ofensiva de las tropas ucranianas busca atar a las fuerzas rusas en la región de Kursk e infligir pérdidas significativas, aliviar la presión en otros frentes, ya que Rusia tendrá que atar o redeplazar fuerzas a Kursk, dijo Kiesewetter.

22:30 Pentágono: El avance de Ucrania en la región de Kursk está en línea con la política de EE. UU.

La incursión ucraniana en la región rusa de Kursk "está en línea con nuestra política", dice la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, según el portal de noticias "Kyiv Independent" en una conferencia de prensa. Cuando se le pregunta si Ucrania puede usar armas suministradas por EE. UU., Singh responde que EE. UU. "ha estado apoyando a Ucrania desde el principio para defenderse contra los ataques que vienen desde la frontera". La región de Kursk limita con la región ucraniana de Sumy a lo largo de 245 kilómetros, que ha sido objeto de ataques rusos diarios desde su liberación en abril de 2022. Ucrania está tomando medidas "para protegerse de los ataques" y está operando "dentro del marco de la política de EE. UU., donde puede usar nuestras armas, nuestros sistemas y nuestras capacidades", dice Singh.

Singh dice que le corresponde a Ucrania hablar sobre sus propias operaciones. Cuando se le pregunta hasta dónde Ucrania puede atacar en territorio ruso, Singh dice que EE. UU. "no apoya los ataques de largo alcance". Sin embargo, se niega a especificar la distancia exacta. "No voy a dibujar un mapa circular de dónde pueden golpear y dónde no, pero hemos sido muy claros con los ucranianos", dice.

22:09 El eurodiputado de La Izquierda, De Masi, pide "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible"

Después del avance de las tropas ucranianas en Kursk, el eurodiputado de La Izquierda, Fabio De Masi, pide "un alto el fuego y negociaciones lo antes posible". Ucrania tiene "problemas importantes para defender su propio territorio", dice De Masi a "Tagesspiegel". Los avances "profundamente en territorio ruso" solo tienen sentido "si el objetivo de Ucrania es fortalecer la dinámica de escalada". Los riesgos son inmensos, dice el eurodiputado. "Consideren, por ejemplo, la central nuclear rusa en la región. Rusia es una potencia nuclear y tiene la dominancia de la escalada".

21:50 Las autoridades de la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles

Las tropas rusas han estado luchando contra una incursión ucraniana durante tres días seguidos, según Moscú. Las fuerzas rusas y los guardias fronterizos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, informó el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza ucraniana de Sumy. El Ministerio de Salud ruso informa que 66 civiles, incluyendo nueve niños, han resultado heridos desde el inicio de la incursión ucraniana. Las autoridades de la región de Kursk informan sobre al menos cinco muertos civiles, incluyendo dos paramédicos. Ucrania aún no ha comentado la incursión.

21:30 Borrell: El régimen de Lukashenko está implicado en la deportación ilegal de niños ucranianos

El régimen bielorruso es cómplice en la guerra de Rusia contra Ucrania, según el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de los territorios temporalmente ocupados en Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras externas de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

Puede leer todos los desarrollos anteriores aquí.

Teniendo en cuenta las críticas de los políticos de la CDU al ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, por sugerir recortes en la ayuda militar a Ucrania, señalando que Alemania tiene la responsabilidad de estar al lado de Ucrania debido a su historia de invadir el país durante la Segunda Guerra Mundial, es importante destacar que México también se ha negado a arrestar al presidente ruso, Vladimir Putin, si visita la inauguración del nuevo jefe de estado mexicano, a pesar de una solicitud de Ucrania.

Además, las autoridades ucranianas han emitido una orden de evacuación para alrededor de 20,000 personas en la región oriental de Sumy, que limita con Rusia, en respuesta a las fuerzas rusas en la zona. Esto reiter

Lea también: