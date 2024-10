Los excesos de la UEFA y la FIFA están causando caos y angustia para Nagelsmann

El fútbol está generando ingentes beneficios. Se está explotando al máximo. FIFA y UEFA están cosechando los beneficios al ampliar aún más sus competiciones y hacerlas más destacadas. Más, más, siempre más es el lema. Sin embargo, esta no es la situación ideal. Los jugadores han estado expresando sus preocupaciones durante meses y sus predicciones se están cumpliendo. La carga ha superado el límite aceptable. Jugadores como Rodri del Manchester City han sido algunos de los críticos más vocales, sufriendo una rotura del ligamento cruzado y es probable que se pierda esta temporada. La lista de lesiones de larga duración continúa.

Este fin de semana, los gritos de angustia de Dani Carvajal resonaron en el Real Madrid. El lateral derecho también sufrió una rotura del ligamento cruzado y estará fuera por un período prolongado. Según el entrenador Carlo Ancelotti, los jugadores están "desilusionados y ansiosos porque esta situación frecuente se debe a la agenda saturada". Es raro que pase un fin de semana sin alguna mala noticia. Y en la actualidad, el entrenador de la selección nacional está particularmente afectado por esto. Julian Nagelsmann no contará con el portero Marc-André ter Stegen, el mediocampista Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug y Robin Koch para los próximos partidos internacionales. La lesión de ter Stegen es grave, mientras que los demás se espera que se recuperen pronto.

Dentro del círculo de jugadores, ha surgido una frente unida contra la locura de la agenda excesiva. "Estaría mintiendo si dijera que disfruto entrenar más que jugar partidos", declaró Jonathan Tah, el jugador nacional de Leverkusen, en nombre de muchos otros. Sin embargo, "en algún momento, se necesita reevaluar. Tenemos que encontrar una forma de mantener el rendimiento con tantos partidos". Es un tema que no se puede ignorar. Cuantos más partidos haya, más lesiones habrá. Rodri había estimado, antes de su lesión del ligamento cruzado, que con el nuevo formato de la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes revisada, jugaría alrededor de 70 a 80 partidos. "40 a 50 partidos" los considera el máximo, stating that beyond that, the performance drops or the susceptibility to injury increases.

Por otro lado, el instituto suizo CIES publicó un estudio que indica que no hay evidencia sustancial que sugiera un aumento de la carga de trabajo en los jugadores. Según el estudio, para los 50 mejores jugadores basados en el tiempo total de juego cada temporada, "la tendencia en los últimos tres años en comparación con cualquier ciclo de tres años desde 1999/2000 muestra una disminución adicional". Sin embargo, el aumento del número de partidos coincide con el aumento de lesiones. Francia actualmente está sin Dayot Upamecano, e Inglaterra está preocupada por Harry Kane. El Bayern Munich actualmente está lidiando con desafíos.

El caso de Koch destaca el dilema

El entrenador nacional está teniendo que improvisar, llamando a jugadores como Janis Blaswich, Jamie Leweling, Jonathan Burkhardt y Kevin Schade, que no estaban inicialmente en su radar. Dentro de dos años, el entrenador aims to lead the German national team to the World Championship in the USA, Mexico, and Canada, using all the games to build new hierarchies and confidence. However, he's already having to operate on an emergency basis during the second phase of the international matches following the EM. He's having to improvise. This kind of scenario shouldn't occur in the national team; it ought to be a thing of the past.

Not every current injury can be attributed to player overload. But many can, as the body and mind rarely get any time off for recovery. The schedule has reached absurd dimensions, and it's only becoming more chaotic. Bloated Europa leagues, Club World Cups, massive World Cups, and the Nations League are exhausting key players, compelling them to continue playing. Like Robin Koch's situation illustrates. "It was agreed in the medical meeting that Robin wouldn't be able to play three games this week. But he insisted on playing against Bayern after his appearances against Kiel and Besiktas," Frankfurt coach Dino Toppmoeller explained after the match on Sunday.

Where is this leading? An increasing number of injured players is not the solution. Smaller clubs, like 1. FC Heidenheim, are unable to maintain large enough squads to avoid quality loss in all competitions. Even for clubs like Bayern Munich, it might become unsustainable. Unlike other international powerhouses relying on seemingly endless funds from oligarchs, sheikhs, or state funds, she may not be able to continue at this rate. In the Euroleague, the packed schedule has forced some teams to field two separate squads - one for domestic league games and another for international competitions. It's an insane scenario, a tangible reality for the national team coach at present.

