Los estudiantes negros sopesan mencionar la raza en los ensayos de admisión a la universidad tras la sentencia del TSE sobre discriminación positiva

"¡Hola Brown! Me llamo Lynijah y soy una chica negra en STEM", dice en la primera línea de la solicitud.

Russell dice que la decisión de mencionar su raza le pareció complicada. La joven de 17 años es una de los millones de estudiantes que solicitan plaza en la universidad en la primera temporada de solicitudes desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Muchos estudiantes negros se debaten sobre cómo -e incluso si- deben revelar su raza en su intento de ser admitidos en la universidad.

La decisión del Tribunal Supremo en junio dejó a Russell, una estudiante de último curso de secundaria en Maryland, nerviosa navegando por un sistema cambiante que pronto decidirá dónde pasará sus años universitarios.

Estudiantes como ella cuentan a CNN que las consecuencias de la decisión del alto tribunal han añadido un nuevo nivel de ansiedad a un proceso de solicitud ya de por sí brutalmente estresante.

"Fue un poco injusto, porque mis posibilidades de entrar en una universidad de mi elección serían menores que las de alguien que presentó su solicitud tal vez un año antes que yo", dijo. "Me hizo dudar de mí misma. En plan: '¿Son mis números lo bastante buenos?".

Como resultado, Russell dijo que amplió su lista de universidades y eliminó varias escuelas en las que de repente asumió que sería "imposible" entrar.

Aunque a Russell le llevó un tiempo determinar si debía resaltar su experiencia como estudiante negra en sus solicitudes, dijo a CNN que cuando se sentó a escribir sus ensayos universitarios, finalmente decidió que era más importante que nunca hablar de su identidad racial como parte de la historia de su vida.

La sentencia "me hizo enfatizar que era negra un poco más de lo que probablemente lo habría hecho. Incluía cosas como mi pelo o cosas por las que he pasado como persona negra", dijo. "Lo importante para mí es mi identidad, quién soy como persona. Y la raza es una gran parte de eso".

Russell escribió su ensayo para la universidad primaria sobre cómo creció en una zona difícil de Baltimore y las dificultades que ha superado su familia. Cree que incluir esas partes de su identidad racial aumentará sus probabilidades de entrar en la universidad.

"Creo que incluirlo me da más posibilidades", afirma. "Creo que [las universidades] siguen buscando diversidad".

Harmony Moore, estudiante de último curso de secundaria en Texas, adoptó un enfoque totalmente distinto.

A principios de este año, Moore dijo que escribió varios ensayos universitarios sobre su experiencia como estudiante negra en su instituto de Houston, predominantemente blanco. Pero después de que el Tribunal Supremo anulara la discriminación positiva, decidió revisar los ensayos.

"Lo eliminé completamente de mis ensayos", dijo Moore. "No quería que el funcionario de admisiones equivocado lo leyera y, de repente, no quisiera dejarme entrar en su escuela porque sintiera que estaba intentando imponerle mi raza".

Las solicitudes de Moore siguen mencionando actividades extracurriculares que indican su identidad racial, como su trabajo en varias organizaciones dirigidas por negros, como laNAACP y el National Council of Negro Women.

Pero cree que evitar una discusión más descarada de la raza en sus ensayos aumentará sus posibilidades de entrar en una universidad.

"No quiero contar exactamente la misma historia que otros cientos de estudiantes negros", afirma. "Creo que destaco por mí misma con mis actividades extracurriculares y con los honores que he recibido".

Según la Asociación Nacional para la Igualdad de Oportunidades en la Educación Superior, las universidades históricamente negras están experimentando un aumento de solicitudes y matriculaciones.

Pero Ángel Pérez, director general de la National Association for College Admission Counseling (NACAC), dijo que el fallo del alto tribunal añade una dosis de confusión a un proceso de admisión que siempre ha sido misterioso, matizado y ambiguo.

"Añadir esta capa encima, y que [los estudiantes] no sepan realmente: '¿Hablo de raza? ¿No hablo de raza? Si es así, ¿dónde hablo de ello? ¿Se va a valorar?' ... Se crea ese miedo. Y ese miedo paraliza a algunos estudiantes", afirma Pérez.

Los asesores universitarios dicen a CNN que la mayor idea equivocada que escuchan de los estudiantes es que las universidades ya no dan prioridad a la diversidad y que los estudiantes de color ya no son bienvenidos en esas escuelas.

Algunos asesores, como Tracy Ramos, cofundadora de College Bound Parenting, instan a los estudiantes de color a no rehuir la raza en sus solicitudes.

"No ignoren una parte tan crucial de su identidad", dice Ramos. "Pinta una imagen holística de quién eres".

Además, Ramos dijo que es más importante que nunca que los estudiantes de color escriban sobre la identidad racial en sus ensayos.

"Muchas universidades de élite están buscando maneras de identificar a estos estudiantes", dijo. "El consejo clave es: Facilita que las universidades sepan quién eres. Que sepan quién eres".

Pero, dijo Pérez, proporcionar información sobre tu identidad no significa que los estudiantes necesiten escribir sobre "adversidades" y "traumas" para entrar en la universidad.

"Es, literalmente, mencionarlo en el contexto de su experiencia vivida", dijo Pérez. "[Los estudiantes] no deben sentir la presión de contar historias con las que se sienten incómodos".

Muchas escuelas han añadido preguntas complementarias a sus solicitudes para que los estudiantes puedan hablar de sus experiencias vitales y de cómo contribuirían a la diversidad en el campus.

Sean Manley estaba nervioso por plasmar su experiencia como estudiante negro criado en la zona rural de Maryland.

Este estudiante de último curso de secundaria quiere estudiar ingeniería biomédica y construir prótesis para los necesitados. Admite que se sintió "desmoralizado" tras la decisión del Tribunal Supremo.

"Al principio tenía miedo de que no fueran capaces de ver mi raza y ver todos los retos que conlleva, así que quise escribir más sobre ello", dijo. "Estoy muy orgullosa de lo que soy. Y es una parte muy importante de por qué estoy aquí".

Manley siguió el consejo de su consejero universitario de destacar sutilmente su identidad racial en sus ensayos, haciendo referencia a su impresionante lista de actividades extracurriculares, como sus funciones de liderazgo en la Unión de Estudiantes Negros y la Sociedad Nacional de Ingenieros Negros. Dice que se alegra de haberlo hecho, pero no está seguro de que vaya a beneficiar a sus posibilidades de entrar en las universidades.

"No sé si escribirlo en mi redacción es bueno o malo, porque somos como la clase de los experimentos", dijo. "Es un poco injusto. No tengo ninguna base en la que basarme. Todos los que me dan consejos sólo intentan adivinar, igual que yo".

Sydney Switzer está adoptando un enfoque mucho más calculado para sus ensayos de admisión.

Ha optado por escribir sobre su identidad racial en las solicitudes de algunas universidades, pero en otras lo ha omitido intencionadamente.

"Lo hice más o menos en función del centro y de si me parecía que valoraba o no que sus estudiantes tuvieran perspectivas diversas, y si eso era algo de lo que querrían oírnos hablar, frente a otros reconocimientos y logros".

Varios asesores universitarios dijeron a la CNN que un estudiante probablemente no querría asistir a un centro con el que se sintiera incómodo hablando de cualquier aspecto de su identidad. Pero la estrategia de Switzer habla de la incertidumbre que rodea a la raza en las solicitudes universitarias de este año y los cálculos que los estudiantes están haciendo mientras buscan ansiosamente la mejor manera de entrar en las escuelas.

"Creo que cuando compites con tantos estudiantes diferentes, todo se reduce a lo que priorizas a la hora de hablar", afirma Switzer.

Y añadió: "Es un poco descorazonador cuando llega el momento de tener que tomar esas decisiones".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com