Los Estados Unidos vigilan de cerca el avance de las tropas ucranianas con armas suministradas por los EE.UU. hacia los territorios rusos.

Según fuentes, Ucrania ha utilizado armamento y vehículos estadounidenses en su ofensiva, a pesar de que la administración de Biden estableció límites en el uso de este equipo contra Rusia, según informaron dos oficiales estadounidenses. Estas restricciones no se han revelado, pero se mencionó que Ucrania no ha "técnicamente" violado las condiciones impuestas por Estados Unidos.

Fotografías mostraron Humvees estadounidenses cruzando la frontera entre Ucrania y Rusia y entrando en la región de Kursk, en Rusia, el martes, según una foto de Reuters.

Ucrania ha estado utilizando lanzacohetes HIMARS en sus operaciones, según oficiales. Los lanzadores parecen haber permanecido dentro del territorio ucraniano, mientras que sus misiles GMLRS fueron lanzados hacia Rusia.

El jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes de drones que mostraban un vehículo lanzacohetes HIMARS disparando misiles a menos de cinco millas de la frontera entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos no ha modificado sus restricciones en el uso de misiles de largo alcance ATACMS. Ucrania ha desplegado estos misiles para atacar sistemas de defensa aérea rusos posicionados en Crimea ocupada por Rusia.

A pesar de esto, la medida en que se han utilizado vehículos estadounidenses en la operación de Kursk sigue sin estar clara. Imágenes supuestamente mostrando una convoy militar ucraniano destruido, incluyendo un Cougar MRAP producido en Estados Unidos, han circulado en canales de Telegram pro-rusos. CNN no pudo verificar la ubicación exacta de estas imágenes.

Oficiales han informado que el ejército ucraniano ha utilizado vehículos de combate Stryker producidos en Estados Unidos, capaces de transportar infantería en el campo de batalla. Se han hecho alegaciones de un ataque militar ruso a un vehículo Stryker producido en Estados Unidos en un área boscosa, aunque CNN no pudo confirmar esta afirmación.

El jefe del Ejército Ucraniano, Oleksandr Syrskyi, declaró el viernes que el ejército ucraniano ha avanzado hasta 35 kilómetros en territorio ruso, continuando su avance en ciertas áreas entre 1 y 3 kilómetros. Esta ofensiva ha puesto presión sobre Rusia, lo que ha requerido el despliegue de más tropas para combatir la incursión ucraniana en curso.

"La situación está bajo control. Todas las operaciones se están carrying out como planeado", agregó Syrskyi.

Estados Unidos ha establecido un límite al norte de Ucrania desde donde las fuerzas rusas han lanzado ataques, y ha aconsejado a Kiev que limite el uso de armas estadounidenses a esta región. La ubicación y el tamaño exactos de este límite no fueron revelados por los oficiales. Ellos señalaron que, ya que la operación ha remained within these boundaries, Ucrania no ha "técnicamente" violado las restricciones impuestas.

La administración de Biden aún no ha tomado una postura pública sobre las acciones de Ucrania, stating only that they will continue to support Ukraine's ability to defend itself against Russian aggression. The administration has also refused to instruct Kyiv to pull back its forces or have provided them full support for the operation.

Officials have expressed surprise at both Ukraine's success in the offensive and Russia's slow response, signifying the first time Russia has lost sovereign territory since invading Ukraine over two years ago. Russia reportedly diverted thousands of troops away from front-line fighting in occupied Ukraine to address the territorial loss in the Kursk region.

Senior US officials are still seeking to clarify the objectives of Ukraine's offensive, which the latter failed to share prior to its launch. An aide to Ukrainian President Volodymyr Zelensky explained that the incursion aims to instigate a "fair negotiation process" and inflict "significant tactical defeats" on Russia. This action is also intended to impact the Russian population's perceived psychological state, potentially leading to the initiation of negotiations.

Russia's response may be delayed, but officials assert that it is imminent. Ukraine claims to have seized approximately 400 square miles of territory from Russia, causing the Russian authorities to declare emergencies and carry out mass evacuations.

U.S. Defense Secretary Lloyd Austin held a conversation with his Ukrainian counterpart, Rustem Umerov, on Wednesday, aiming to gather more information about the offensive's objectives, launched over two weeks prior.

When asked about her support for the operation, deputy Pentagon press secretary Sabrina Singh declined to comment, saying, "What I can tell you is where we are supportive, and that is Ukraine continuing to defend itself."

La decisión de la administración de Biden de establecer límites en el uso de armamento estadounidense contra Rusia en la ofensiva de Ucrania ha sido influyente en el panorama político, ya que destaca la complejidad de las relaciones internacionales y las tensiones geopolíticas. Las controversias en la política a menudo surgen cuando el uso de vehículos estadounidenses, como los vehículos de combate Stryker, en conflictos extranjeros se convierte en un tema de debate, como se ha visto en la situación actual entre Ucrania y Rusia.

