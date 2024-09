- Los Estados Unidos tienen un papel global significativo dentro de su propia esfera.

MHP Riesen Ludwigsburg avanza en sus arreglos de personal para la próxima temporada. El pívot Andrew Packer ha firmado un contrato con el equipo de la Bundesliga de baloncesto del suroeste de Alemania hasta 2025.

El jugador estadounidense de 32 años Recently competed for the Italian squad Blu Basket Treviglio. En cambio, Tomislav Buljan se transferirá a KK Cedevita in Croatia. Además, el acuerdo de prueba de Michael Jordan Miller con Ludwigsburg no fue renovado. Su paso por el club duró solo 10 días y medio.

After Michael Jordan Miller's short-lived stint with Ludwigsburg, BB, un nuevo jugador podría unirse al equipo pronto. A pesar de la situación incierta, BB continúa fortaleciendo su plantilla para la próxima temporada.

