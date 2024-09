Los Estados Unidos tienen como objetivo reforzar sus reservas de petróleo.

00:45 Dos Vidas Perdidas, Cinco Heridos en el Ataque de Saporischschja

Russia atacó la región de Saporischschja en plena noche, dejando al menos dos civiles muertos y cinco heridos, según anunció el gobernador Ivan Fedorov. Fedorov reveló posteriormente que Rusia lanzó un ataque importante en la comunidad de Komyshuvakha de la región, dañando varias casas residenciales y una instalación de infraestructura. Los servicios de emergencia aún se encuentran en el lugar, evaluando continuamente la magnitud de los daños, según "Kyiv Independent".

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU Comparte Perspectivas sobre la Propuesta de Paz de Zelensky

Linda Thomas-Greenfield, Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, reveló que los oficiales estadounidenses han revisado el plan de paz propuesto por el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El lado estadounidense cree que esta estrategia podría promover el progreso. No proporcionó detalles adicionales sobre las contribuciones, presumiblemente sugiriendo el apoyo de EE. UU. al "plan de victoria" de Zelensky anunciado el mes pasado, según "European Pravda".

22:29 Falso Alarma en Letonia: Visita Inofensiva de Aves

Se produjo un falso alarma en Letonia, donde se sospechó de una violación del espacio aéreo por un avión no identificado que resultó ser inofensivo. El objeto que cruzó la frontera desde Bielorrusia y atravesó el este de Kraslava resultó ser una bandada de aves, según la fuerza aérea letona. Anteriormente, el Ministerio de Defensa en Riga había informado sobre un objeto no identificado, lo que provocó que los aviones de la OTAN estacionados en la base de Lielvārde salieran en respuesta. Pero no pudieron encontrar ningún objeto cuestionable.

21:59 Moldavia y Alemania Acuerdan Cooperación en Ciberseguridad

Moldavia y Alemania buscan fortalecer sus defensas contra lo que la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, identifica como la "guerra híbrida de Putin" principalmente dirigida contra Moldavia. Baerbock explicó que buscan proteger a Moldavia contra ataques cibernéticos y desmentir la desinformación proporcionando tecnología, intercambio de datos y capacitación.

21:12 Hombre Ruso Enfrenta Cinco Años en un Campo de Trabajo por Opiniones Disidentes

Un hombre ruso de 38 años residente en Moscú fue sentenciado a cinco años en un campo de trabajo por criticar la participación de Rusia en Ucrania. Las acusaciones contra el acusado incluyen dañar la reputación del ejército, a las que confesó en abril. Inicialmente, se le impuso una pena de cinco años de servicio laboral, pero tras un recurso, el tribunal amplió su castigo a cinco años en un campo de trabajo. Yuri Kochov, el acusado, fue arrestado y escoltado fuera de la sala del tribunal.

20:23 El Ejército de Ucrania Afirma que Destruye Almacenes de Municiones Rusas Cerca de Mariupol

Las fuerzas ucranianas afirman haber atacado y eliminado depósitos de municiones rusas en territorios ocupados en Mariupol. El comando naval en Kyiv informó haber avistado los depósitos y atacarlos con cohetes, lo que resultó en una estimación de toneladas de municiones destruidas. Sin embargo, estas afirmaciones remainen sin confirmar.

19:36 El Ministro de Defensa de Italia Anuncia la Entrega Próxima de un Sistema de Defensa Aérea a Ucrania

Italia enviará un segundo sistema de misiles antiaéreos SAMP/T a Ucrania este mes, anunció el Ministro de Defensa Guido Crosetto en Roma. Este sistema puede monitorear y atacar múltiples objetivos simultáneamente, interceptando hasta diez. Es el único sistema europeo que puede interceptar misiles balísticos.

19:02 Informe Sugiere que Rusia Lleva a Cabo una Contraofensiva con 38,000 Tropas en la Región de Kursk

Según un informe del Financial Times, citando a un alto oficial de inteligencia ucraniano, Rusia planea lanzar una contraofensiva en la región fronteriza de Kursk con aproximadamente 38,000 tropas. Algunas de estas tropas han sido solicitadas desde Ucrania del sur. Por ahora, los hostilidades remainen a pequeña escala. Según la fuente, una mayor movilización es crucial para lograr resultados significativos. Previamente, el Presidente de Ucrania, Zelenskyy, había estimado que se necesitarían unos 100,000 soldados rusos para frustrar la contraofensiva ucraniana en Kursk.

18:22 Las Fuerzas Ucranianas Reportan la Intercepción de Refugiados que Cruzan la Frontera en el Río Dniester con Moldavia

Debido a más de dos años de conflicto, el ejército ucraniano necesita urgentemente refuerzos. Muchos hombres intentan evitar el servicio militar y escapar a países vecinos, principalmente Moldavia. Están siendo interceptados en la frontera del río Dniester, un cruce importante.

17:44 Resolviendo el Enigma de los Aviones de Guerra Rusos Cubiertos de Neumáticos

Durante el verano de 2023, los aviones militares rusos comenzaron a lucir neumáticos de coche como una adición misteriosa. La razón detrás de esto permaneció elusiva durante mucho tiempo. Sin embargo, las perspectivas de un alto mando militar estadounidense pueden haber aclarado este fenómeno unusual. Según Shuyler Moore, Director Técnico del Comando Central de EE. UU., el propósito de esta modificación es eludir los sistemas de_targetización de misiles modernos. "Si se adjuntan neumáticos a las alas, varios algoritmos de visión por computadora tienen dificultades para reconocer que es un avión", explicó Moore durante una discusión panel organizada por el think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Anteriormente, se había considerado la teoría del uso de neumáticos para protección contra drones suicidas.

16:56 Explosión de una Mina de Carbón Ucraniana por Tropas Rusas

Las fuerzas militares rusas están avanzando en la ciudad minera ucraniana de Wuhledar, donde han detonado una de las mayores minas de carbón del país. El video muestra los devastadores efectos de la explosión y el posterior derrumbe de la torre principal de la mina. Se estima que había 150 millones de toneladas de carbón almacenadas en la veta.

16:19 Pistorius: El Presupuesto de Defensa Continúa siendo un DesafíoDespués de la asignación de un fondo especial de 100 mil millones de euros, el Ministro Federal de Defensa Boris Pistorius reconoce la necesidad de recursos financieros adicionales para apoyar a la Bundeswehr más allá del final del año. "Para finales de diciembre, el fondo especial estará agotado", dijo Pistorius después de una inspección de tropas en Saarlouis. "A medida que avancemos, tendremos que encontrar otras fuentes de ingresos". Pistorius destaca que se han presupuestado alrededor de 80 mil millones de euros para defensa en las proyecciones financieras del gobierno alemán para el año 2028. "Espero que, considerando nuestra necesidad de asegurar el financiamiento futuro para adquisiciones e infraestructura, esto seguirá siendo un desafío considerable y clave", agregó.

15:51 Ucrania Ataca Edificios Residenciales en BelgorodLas operaciones militares de Ucrania continúan targeting ciudades rusas, específicamente la región de Belgorod, situada cerca de las fronteras compartidas. Varios vehículos y un edificio residencial han sido completamente destruidos, mientras que otros han sufrido daños. Más de ocho civiles han resultado heridos.

15:14 Ejercicios Navales: Barcos Chinos Llegan a Vladivostok de RusiaEn respuesta a un anuncio de ejercicios militares conjuntos, dos buques marítimos chinos han llegado aparentemente a Vladivostok, en la región del Lejano Oriente de Rusia. Según fuentes rusas, estos buques fueron invitados por las fuerzas de la guardia fronteriza rusa. La Guardia Costera china permanecerá en Vladivostok hasta el viernes, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. El objetivo de los ejercicios es fortalecer las asociaciones estratégicas entre las fuerzas militares chinas y rusas, stating that both naval and air forces will participate in drills such as "North-Joint 2024" in the Japanese and Okhotsk seas near the Russian coastline. China también planea unirse al ejercicio estratégico ruso "Ocean-2024".

14:39 Baerbock: La Ayuda a Ucrania Garantiza la Supervivencia de MoldaviaLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, cree que apoyar a Ucrania es crucial para garantizar la supervivencia de la vecina Moldavia. "Cada acción que tomamos para ayudar a Ucrania promueve su estabilización", remarked Baerbock en una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital, Chisinau. "Es evidente que la población se preocupa de que si Ucrania colapsa, Moldavia también lo hará".

13:56 Servicios de Emergencia de Ucrania Informan 97 Muertes Desde la InvasiónDesde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los servicios de emergencia de Ucrania informan que 97 personal de rescate han perdido la vida. El servicio compartió esta información con el sitio de noticias ucraniano, Ukrinform. Según sus registros, 395 trabajadores de emergencia también han resultado heridos durante sus misiones de rescate. Los ucranianos celebran hoy el "Día Nacional de los Salvadores".

13:44 The Wall Street Journal: Ambos Lados Sufren Millones de Muertes en el Conflicto de UcraniaHallazgos del periódico estadounidense "The Wall Street Journal" indican que cientos de miles de soldados han resultado heridos o muertos en ambos bandos debido a la participación de Rusia en Ucrania. La militaresucraniana ha sufrido aparentemente unos 80,000 muertos y 400,000 bajas, según una estimación secreta revelada por la publicación. Al mismo tiempo, las evaluaciones de inteligencia occidentales sugieren que Rusia ha sufrido alrededor de 600,000 bajas - 200,000 muertes y 400,000 heridos. Ni Kyiv ni Moscow han revelado sus propias bajas.

13:21 Munz: Rusia Aumenta sus Tropas en 1.5 Millones a través de una Campaña de ReclutamientoEn un decreto ejecutivo, Rusia ha ampliado su fuerza militar en 1.5 millones de soldados. Rainer Munz, un corresponsal de ntv, destaca que este desarrollo va más allá del conflicto en Ucrania y plantea la pregunta de cómo Rusia procurará un número sin precedentes de soldados adicionales.

12:55 El Kremlin Justifica el Aumento del Ejército en Respuesta a las Amenazas en las FronterasEl Kremlin justifica sus planes de aumentar el ejército para convertirse en la segunda fuerza militar más grande del mundo citando las crecientes amenazas a lo largo de sus fronteras. "Esta escalada se debe a un aumento de las amenazas en nuestras fronteras periféricas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa con los medios. "Estas tensiones provienen del entorno altamente agresivo en nuestras fronteras occidentales y la inestabilidad en nuestros territorios orientales. Estas situaciones justifican tomar precauciones adecuadas". Según las órdenes del presidente ruso Vladimir Putin, el tamaño regular del ejército ruso aumentará en 180,000 soldados a 1.5 millones de soldados activos, lo que dará a Rusia la segunda fuerza militar más grande del mundo después de China.

12:30 Encuesta de Opinión Pública de RTL/ntv: Mayoría de Encuestados se Oponen a los Misiles de Largo Alcance para la Defensa de KyivEl gobierno de Kyiv busca atacar las líneas de suministro militares rusas - aeropuertos, centros de comando, infraestructura. En la última encuesta de RTL/ntv, el 64% de los encuestados expresan su desacuerdo con la entrega de armas occidentales capaces de alcanzar objetivos muy adentro de Rusia. El 28% apoya esta medida. Solo se encuentra una mayoría a favor de estos misiles entre los seguidores de los Verdes (53%) y el FDP (58%). Solo el 34% de los seguidores del SPD y el 31% de los seguidores de la Unión apoyan esta acción. Ninguno de los seguidores de BSW apoya este paso, y solo el 4% de los seguidores de AfD está de acuerdo. El 61% de los seguidores del SPD y el CDU/CSU se opone a la entrega de misiles de largo alcance. Entre los seguidores de AfD, el 91% rechaza la entrega de misiles de largo alcance, y incluso el 97% de los seguidores de BSW se opone. La oposición es más prevalente en el este (83%) en comparación con el oeste (61%).

11:49 Rumores sobre las Intenciones de Routt para Asesinar a Putin en 2022

Ryan Wesley Routt, sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump, supuestamente expresó su interés en matar a Vladimir Putin y Kim Jong-Un hace unos años. El Wall Street Journal afirmó esto, alegando que la enfermera Chelsea Walsh, que conoció a Routt en Ucrania en 2022, tenía información que respaldaba esto. Walsh describió a Routt como el "americano más peligroso" que había encontrado en Kyiv. Se reporta que intentó unirse a las brigadas voluntarias ucranianas para luchar junto a sus fuerzas.

11:18 Documental Controversial "Rусских на Войне" Regresa al Festival de Toronto

La película "Rусских на Войне", que ha causado controversia, se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Inicialmente, los organizadores citaron preocupaciones de seguridad y anunciaron que la película no se mostraría. Sin embargo, el festival ha reconsiderado su decisión. Dirigida por la cineasta ruso-canadiense Anastasia Trofimova, la película presenta imágenes de tropas rusas en Ucrania. El embajador ucraniano en Canadá criticó la película, etiquetando el festival como una plataforma de propaganda rusa.

10:51 Embajador Ruso Expresa Dudas sobre Negociaciones de Paz

El embajador ruso en Berlín, Sergey Nechaev, ha mostrado reservas sobre las posibles negociaciones de paz en Ucrania. En una entrevista con Deutschlandfunk, Nechaev dijo que primero se debe presentar un plan de paz antes de que Rusia pueda examinar su compatibilidad con su posición. Esta respuesta llegó después de que el canciller alemán Olaf Scholz expresara su deseo de acelerar los esfuerzos hacia una resolución pacífica, mencionando la posibilidad de una conferencia de paz que involucrara a Rusia y Ucrania.

10:31 PNUD Ayudará a Ucrania en la Seguridad Energética para el Invierno

La compañía de energía ucraniana Naftogaz está fortaleciendo su cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para mantener la seguridad energética. Hay preocupaciones de que el invierno próximo será duro debido a los ataques aéreos rusos a la infraestructura vital. El PNUD ofrecerá asistencia, como generadores de gas, para minimizar las interrupciones en el suministro de energía para la población ucraniana.

09:55 Aproximadamente 280,000 Personas sin Electricidad después del Ataque a Sumy

Después de los ataques con drones Shahed rusos en Sumy, en Ucrania, 280,000 personas aún remain sin electricidad. Aunque la fuerza aérea ucraniana afirmó haber derribado 16 drones, los que lograron impactar causaron daños a la infraestructura crítica.

09:28 Prisionero de Guerra Ucraniano Ejecutado con Espada por las Fuerzas Rusas

El comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano informó la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano por las fuerzas rusas. El soldado, desarmado y atado con cinta adhesiva, fue asesinado con una espada. El experto ucraniano describió este acto como bárbaro y impactante. Una fotografía del soldado muerto, con la espada utilizada en el asesinato, que muestra la inscripción "Por Kursk", ha circulado en las redes sociales. Los fotógrafos Konstantin y Vlada Liberova han informado imágenes de soldados ucranianos que sobrevivieron a la cautividad rusa.

09:02 Comandante Checheno Ofrece Ánimo durante la Ofensiva de Kursk

Cuando Kyiv lanzó una invasión en la región fronteriza de Kursk a principios de agosto, la dirección militar rusa permaneció en silencio. Sin embargo, el comandante checheno Apti Alaudinow expresó su esperanza en su canal de Telegram: "Quedémonos tranquilos, comamos palomitas de maíz y veamos cómo nuestros chicos vencen al enemigo". Desde entonces, se ha convertido en el principal comentarista de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos difundiendo sus declaraciones. Se cree que la presencia mediática de Alaudinow cuenta con la aprobación de los niveles más altos, según los expertos consultados por la agencia de noticias AFP. Algunos incluso ven a Alaudinow como un posible sucesor del supuestamente enfermo Kadyrov.

08:01 Ucrania: Rusia Sitiando Instalaciones Energéticas en Sumy mediante Asalto Aéreo

Ucrania informa sobre otro asalto aéreo significativo de Rusia. Su defensa aérea logró derribar 34 de 51 drones rusos durante la noche, según el informe de la fuerza aérea. El asalto fue activo en cinco regiones. Según las autoridades locales, las instalaciones energéticas en la región nororiental de Sumy también fueron atacadas. Un total de 16 drones rusos fueron interceptados allí, atacando sistemas de suministro de agua y hospitales, que se reenviaron a fuentes de energía de respaldo. Los equipos de emergencia actualmente trabajan en las reparaciones.

07:37 Ucrania: Rusia Sufre Pérdidas Graves con 1020 Muertes desde Ayer

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha sufrido una pérdida significativa de 1020 soldados debido a muertes e injuries desde ayer. Desde la invasión a gran escala en febrero de 2022, los ucranianos han contabilizado 635,880 bajas en el lado ruso. En las últimas 24 horas, seis sistemas de artillería y dos tanques fueron dañados o destruidos, junto con seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeropuerto Militar Ruso en Engels Sufre Ataque de Drones

El aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones de ataque durante la noche, según informó el sitio de noticias ucraniano "Kyiv Post". El informe presenta videos con detonaciones audibles. Según el informe, bombarderos estratégicos están estacionados en el aeropuerto, armados con misiles y utilizados por Rusia para atacar ciudades ucranianas.

06:35 Jefe de la OTAN Stoltenberg Apoya el Debate sobre la Entrega de Armas de Largo Alcance a Ucrania

El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha expresado su apoyo a la discusión internacional en curso sobre la posibilidad de que Ucrania utilice armas occidentales de largo alcance dentro del territorio ruso. "Cada aliado tiene la libertad de tomar estas decisiones, pero la coordinación cercana es esencial cuando se trata con tales cuestiones", declaró Stoltenberg a la emisora británica LBC. Ucrania ha estado pidiendo esta autorización durante semanas para atacar centros de comando, aeropuertos y infraestructura rusos. Stoltenberg enfatiza que evitar la victoria de Putin en Ucrania sigue siendo la principal preocupación.

06:13 Meta restringe el uso de sus plataformas a RT, el medio de propaganda rusa Meta, la empresa matriz de Facebook, ha impuesto restricciones a la difusión de la propaganda estatal rusa a través de canales de medios como RT (anteriormente Russia Today). RT, junto con organizaciones asociadas, ya no podrá utilizar las plataformas de Meta, que incluyen Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. RT ha sido prohibida en la UE desde la primavera de 2022 debido a la difusión de desinformación sobre la invasión rusa de Ucrania. Para obtener más información, consulte este enlace:

05:33 Lukashenko concede el perdón a 37 presos en Bielorrusia El líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha concedido el perdón a 37 presos. La Administración Presidencial de Minsk indica que estas personas fueron condenadas por "extremismo", una etiqueta que se utiliza con frecuencia contra los críticos del gobierno en Bielorrusia. El grupo perdonado incluye a seis mujeres y varias personas con problemas de salud. No se proporcionaron detalles específicos sobre las identidades de los 37 individuos perdonados. En los últimos dos meses, Bielorrusia ha perdonado a numerosos presos que fueron encarcelados por oponerse al gobierno.

03:11 Informe de la ONU: los abusos de derechos humanos aumentan en Rusia Un informe de la ONU sugiere que los abusos de los derechos humanos están aumentando en Rusia. "Ahora hay un sistema estructurado y respaldado por el estado de violaciones de los derechos humanos" indica Mariana Katzarova, quien fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como Relatora Especial sobre la situación en Rusia en 2023. El objetivo de este sistema es reprimir la sociedad civil y la oposición política, indica el informe. Las personas que critican la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los disidentes son perseguidas con más severidad. Katzarova estima que hay al menos 1372 presos políticos. Estos defensores de los derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra han sido condenados por cargos fabricados y sentenciados a largas condenas de prisión. En custodia, sufren tortura. Los presos políticos están aislados en celdas de aislamiento, mientras que otros son obligados a ingresar en clínicas psiquiátricas. Según un miembro del personal, el número real puede ser mayor.

En respuesta al conflicto en curso en Ucrania, la Unión Europea ha impuesto amplias sanciones a Rusia, con el objetivo de aislar la economía rusa y presionar a su liderazgo para que se retire de la región.

Después de las acciones de la Unión Europea, el Banco de Inversión Europeo anunció que dejaría de financiar nuevos proyectos en Rusia, agravando aún más los problemas financieros de Rusia.

