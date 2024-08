Los Estados Unidos, junto con sus aliados, abogan por un alto el fuego entre Israel y Hamas que se logre en la próxima semana, después de haber presentado un nuevo conjunto de propuestas a las partes opuestas.

El "plan de unificación" presentado el viernes pretendía resolver los últimos restos de desacuerdo entre las partes, como se anunció conjuntamente por EE. UU., Catar y Egipto.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, expresó optimismo regarding the status of the ceasefire negotiations and hostage releases, que debían reanudarse en El Cairo la semana siguiente. "Estamos más cerca que nunca", afirmó, y destacó que las conversaciones habían aumentado significativamente las posibilidades de un acuerdo, "mucho más cerca de lo que estaba hace tres días".

Las dos días de negociaciones tuvieron lugar bajo la sombra del caos regional que rodea la posibilidad de un ataque iraní a Israel, lo que podría poner en peligro las ya delicadas negociaciones.

El comunicado reveló que el plan "amplía el entendimiento compartido de la semana pasada" y "elimina los obstáculos restantes de una manera que facilita la ejecución inmediata del acuerdo".

Los representantes principales de EE. UU., Catar y Egipto se reunirán de nuevo en El Cairo antes del final de la semana siguiente, "con el objetivo de 'concluir el acuerdo bajo los términos propuestos'" el viernes, según el comunicado.

Las conversaciones fueron descritas como "serias y productivas", según el comunicado, sin proporcionar detalles sobre los puntos de acuerdo alcanzados durante la semana pasada.

La pérdida de población en Gaza desde que Israel comenzó su campaña contra Hamas superó los 40,000 individuos esta semana, una cifra sombría que simboliza la urgencia en Gaza por un alto el fuego tras diez meses de combate brutal.

Sin embargo, los esfuerzos para instigar un alto el fuego han sido empañados por la incertidumbre desde que los bombardeos israelíes a finales de julio mataron al líder político anterior de Hamas y a figuras destacadas del grupo miliciano libanés Hezbolá.

Hamas reiteró su posición el jueves, confirmando que no se alcanzará ningún acuerdo de canje de rehenes ni acuerdo de alto el fuego a menos que las tropas israelíes se retiren por completo de Gaza.

"Cualquier acuerdo debe resultar en un alto el fuego completo, una retirada total de Gaza, la repatriación de los residentes desplazados, la reconstrucción, así como un acuerdo de canje de rehenes", declaró Hussam Badran, miembro del Buró Político de Hamas, en un comunicado del jueves.

