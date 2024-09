Los Estados Unidos están examinando la propuesta de Selensky.

12:25 Londres: Más de 2000 ataques a instalaciones de atención médica ucranianas desde el inicio de la guerra

El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa que aproximadamente 2013 ataques se han registrado en instalaciones de atención médica ucranianas desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. El personal fue objetivo en 235 ocasiones, y en julio pasado, las fuerzas rusas bombardearon un hospital infantil en Kiev. Los ataques de Moscú al sistema de atención médica han causado la muerte de 176 personas, según informes del ministerio.

11:48 Ucrania reporta cuatro muertos tras ataque a la sede de la policía

El balance de muertos por un ataque ruso a la sede de la policía en Kryvyi Rih ha ascendido a cuatro. Un agente de policía sigue atrapado bajo los escombros, según el Ministerio del Interior de Ucrania. El ataque con cohetes a Kryvyi Rih marca el segundo ataque a las fuerzas policiales ucranianas en dos días.

10:58 Experto militar: Contraofensiva rusa en Kursk avanza

El analista australiano Mick Ryan sugiere que la contraofensiva rusa en Kursk ha avanzado. En agosto, las fuerzas ucranianas cruzaron la región rusa de Kursk y ocuparon territorio. Inicialmente sorprendidos, los rusos ahora contraatacan, aunque a un ritmo más lento, según las declaraciones de Ryan. Ryan teorea que una incursión ucraniana al oeste del contraataque ruso puede haber comprometido su seguridad en el flanco y aislado a cientos de sus tropas, según el análisis de Ryan, basado en investigaciones del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: Repelados 69 ataques con drones

La Fuerza Aérea Ucraniana informó que el ejército ruso empleó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche del sábado. Ucrania logró interceptar 69 drones y 2 misiles. El balance de muertos por un ataque con drones ruso a un hospital en la óblast de Sumy ha ascendido a 7.

09:52 Tras visita a EE. UU.: Zelenski interrumpe a Trump

Después de una pausa de cinco años, las negociaciones entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reanudaron. Trump recently había expresado críticas sobre la ayuda de EE. UU. a Ucrania.

09:39 ISW: Varios ataques de largo alcance a Rusia podrían cambiar significativamente el curso de la guerra

El Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) afirma que varios ataques de largo alcance a Rusia podrían cambiar significativamente el curso del conflicto.

Expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) sugieren que varios ataques de largo alcance exitosos por parte de Ucrania podrían cambiar significativamente la dirección del conflicto. "Las autoridades rusas parecen estar haciendo esfuerzos significativos para influir en las discusiones occidentales sobre si Ucrania debería ser autorizada para llevar a cabo ataques de largo alcance en instalaciones militares en Rusia utilizando armas occidentales", concluye el ISW, expresando preocupación de que tales ataques podrían ejercer una presión operativa significativa en la ofensiva rusa. EE. UU. se niega persistentemente a permitir que Ucrania lleve a cabo ataques de largo alcance en territorio ruso.

09:18 Estado Mayor Ucraniano: Casi 1500 bajas rusas en las últimas 24 horas

Según el Estado Mayor Ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido otras 1,470 bajas en las últimas 24 horas, lo que eleva su balance total de bajas desde el inicio de la invasión a gran escala hace dos años y medio a 650,640. Desde el día anterior, los rusos también han perdido 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Rusia atacó clínica en Sumy, con seis muertos

Las fuerzas rusas atacaron un hospital en Sumy, causando la muerte de seis personas, según informó la administración militar ucraniana de la óblast de Sumy. El ataque se llevó a cabo utilizando drones Shahed, seguido de otro ataque con drones en un distrito residencial y otro en el hospital. En ese momento, los equipos de rescate estaban evacuando a pacientes y personal. La fuerza aérea informó que los rusos también lanzaron bombas guiadas sobre la óblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt advierte sobre los peligros del mar Báltico debido al petróleo ruso

Después de las denuncias de Greenpeace sobre las exportaciones de petróleo ruso a través del mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expresó su preocupación por los posibles peligros que los petroleros representan para la costa del Báltico. "El régimen ruso está descaradamente violando el embargo de petróleo impuesto después del ataque ruso a Ucrania", dijo el político verde. Este conflicto está poniendo en peligro mares ya enfermos. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos apenas navegables para eludir las sanciones de la UE debido a la guerra. "El riesgo de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y ese petróleo acabaría principalmente en nuestras playas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Las fuerzas ucranianas rechazan ataques pesados en Pokrovsk

Las fuerzas ucranianas y rusas siguen en conflicto armado en el este de Ucrania. Pokrovsk y sus alrededores, que han sido objeto de continuos ataques rusos durante meses, volvieron a ser el foco del conflicto ayer. El Estado Mayor Ucraniano informó que se repelieron 19 ataques rusos en las líneas de defensa ucranianas durante todo el día. "Los defensores ucranianos están aguantando", dijo. Las fuerzas rusas intentan acercarse a la ciudad desde múltiples direcciones y asegurar su avance contra los contraataques ucranianos. También persistieron intensos combates en la región de Kurachove, con alrededor de 17 ataques rusos repelidos. La credibilidad de estos informes de combate no puede ser verificada de manera independiente.

06:56 Catar Works on Returning Detained Children

Nine children, rescued from Russia's war, are among thousands abducted, as reported by Ukraine (see 02:18 entry). Many have lost one or both parents in the war and are now under their grandparents' care. Dmytro Lubinez, Ukraine's Human Rights Ombudsman, mentioned that authorities in Catar are negotiating the return of more children. They've received a list of 751 children, with completed paperwork, according to Lubinez.

06:27 Blinken Critica a China por su Apoyo a la Industria Armera Rusa

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó su preocupación por el apoyo de China a la industria armamentista rusa ante el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. "Si China aspira a la paz y la resolución de conflictos, pero apoya a empresas que contribuyen a la agresión de Putin, es inconsistente", señaló Blinken en una conferencia de prensa. Wang dijo que China siempre ha enfatizado la paz a través de la deliberación, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

05:31 Ucranianos Matan a Dos Soldados Rusos con Drone y Jet Ski

Las fuerzas ucranianas parecen haber utilizado un drone con explosivos para matar a dos soldados rusos en una moto de agua, según informó Defense Express. Los rusos estaban navegando por el río Dnipro. El activista Serhiy Sternenko compartió un video del drone causando daños a la moto de agua.

04:10 Meduza: Más de 71,000 Soldados Rusos Mueren en Ucrania

El portal de noticias ruso independiente Meduza estimó que más de 71,000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, casi 2,000 soldados más han muerto en la guerra. Meduza informó que las cifras reales probablemente son mucho más altas, con información verificada que proviene de fuentes como obituarios, publicaciones en redes sociales de las familias, medios regionales y notificaciones de autoridades locales.

02:18 Nueve Niños Regresan de Rusia a Ucrania

Nueve niños que fueron llevados a Rusia desde el inicio de la guerra han regresado a casa. La entrega tuvo lugar el viernes, con Catar actuando como mediador, según el Ombudsman de Ucrania, Dmitro Lubinez. Él compartió en Telegram que los niños tenían entre 13 y 17 años y había un hombre de 20 años involucrado. El regreso fue parte de un plan de acción y se facilitó gracias a Catar. La noticia no pudo confirmarse inicialmente de forma independiente. Fueron separados de sus padres o tutores por los ocupantes y procedían de lugares como Jersón, Zaporizhzhia o Lugansk, agregó Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Un Ataque a Bielorrusia Iniciaría la Tercera Guerra Mundial"

El líder bielorruso Lukashenko culpó a la OTAN por tener planes de ataque contra su país y amenazó con usar armas nucleares en respuesta. "Un ataque a Bielorrusia iniciaría la Tercera Guerra Mundial", dijo Lukashenko a estudiantes en Minsk, según informó la agencia de noticias estatal de Bielorrusia, Belta. Tanto Bielorrusia como Rusia emplearían armas nucleares en esta situación, aseguró Lukashenko. También expresó su gratitud a Putin por el reciente cambio en la doctrina nuclear de Rusia. En su discurso, Lukashenko alegó que la OTAN tiene planes de ataque reales contra Bielorrusia. "Los americanos y los polacos ya se han alineado cerca de la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca se prepara", dijo. Están preparados y reaccionarán rápidamente, concluyó Lukashenko. Bielorrusia no posee armas nucleares, pero armas nucleares tácticas de Rusia han sido desplegadas en su territorio desde finales de 2023.

23:10 Antiguos líderes militares y expertos instan a Biden a tomar medidas decisivas contra Rusia

Varios antiguos líderes militares y expertos han instado al presidente de EE. UU., Biden, a tomar medidas significativas a favor de la victoria de Ucrania y contrarrestar una potencial amenaza de China. Entre ellos se encuentran el antiguo comandante de la OTAN, Hodges, y el mayor general del ejército alemán Gert-Johannes Hagemann. Pidieron medidas decisivas contra Rusia y también en cuanto a China, incluyendo la eliminación de restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para permitir ataques a objetivos militares y logísticos rusos. También pidieron la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos de personal blindado a Ucrania y un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, recomendaron la expansión de la OTAN a naciones transatlánticas y otras democracias que deseen unirse, como Japón, Australia, Corea del Sur, las Filipinas y cualquier otro país que exprese interés.

22:15 Servicio de Seguridad de Rusia Investiga a Periodistas Extranjeros por Informes sobre Kursk

El servicio de seguridad de Rusia, el FSB, está investigando a tres periodistas extranjeros por su cobertura desde áreas bajo control ucraniano en la región rusa de Kursk cerca de la frontera. Los periodistas acusados incluyen a los corresponsales de ABC News de Australia, Kathryn Diss y Fletcher Yeung, así como al periodista rumano Mircea Barbu. Se les acusa de violar las leyes fronterizas rusas, según informó la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Cada uno de ellos podría enfrentar hasta cinco años de prisión, pero no hay indicación de que estén actualmente en Rusia. Multiple medios globales, incluyendo el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal estadounidense CNN y el broadcaster italiano Rai, también han informado desde las áreas bajo control ucraniano en Kursk.

21:35 La Casa Blanca desestima el 'juego tonto' de los republicanos sobre la visita de Zelensky a EE. UU.La Casa Blanca descarta las alegaciones republicanas en el Congreso de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky infringió las leyes electorales de EE. UU. al visitar una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó esto de "juego tonto" y aconsejó a los republicanos que abandonen el tema. La delegación ucraniana solicitó la visita, que fue organizada por el Departamento de Defensa. "Esto es rutinario", dijo Jean-Pierre. La visita de Zelensky a la fábrica de Pennsylvania, donde se producen los proyectiles de artillería de 155 mm esenciales para Ucrania, también contó con la presencia de varios demócratas, incluido el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro. Los republicanos en el Congreso iniciaron una investigación posterior y incluso exigieron que Zelensky destituyera al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:09 Las potencias mundiales condenan la advertencia nuclear de RusiaChina, Brasil y otros países expresan su alarma ante el posible uso o amenaza de armas nucleares contra Ucrania. En una declaración conjunta, 12 países expresaron su "preocupación grave" por el riesgo de "escalada" y instaron a no targeting civilian infrastructure, including nuclear facilities. Esto sigue a los recientes comentarios del presidente ruso Vladimir Putin que sugieren que Rusia podría usar armas nucleares en respuesta a graves ataques aéreos en su territorio, y considerando cualquier ataque respaldado como "agresión conjunta". Zelensky también acusó a Rusia de planificar ataques a reactores nucleares ucranianos.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado sobre más de 2000 ataques a instalaciones de atención médica ucranianas desde que comenzó la guerra contra Ucrania, con Moscú acusado de llevar a cabo 213 de estos ataques, incluidos los bombardeos sobre un hospital infantil en Kyiv el pasado julio.

Los informes recientes indican que las instalaciones de atención médica ucranianas han sido objeto de ataques constantes, con más de 2000 casos desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha identificado 213 de estos ataques como realizados por las fuerzas rusas, incluidos los bombardeos sobre un hospital infantil en Kyiv el pasado julio que causaron numerous casualties.

