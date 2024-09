Los Estados Unidos están completando su compromiso de la Copa Davis contra Alemania.

El equipo alemán de Copa Davis está emocionado: con una alineación improvisada sin Alexander Zverev, Alemania avanza a la fase eliminatoria. Una victoria clara de Estados Unidos contra Eslovaquia es suficiente. El enfrentamiento contra los estadounidenses decidirá ahora el campeón del grupo.

Este equipo alemán de tenis ha asegurado un puesto en la final, que se llevará a cabo en Málaga en noviembre. Después de dos victoires contundentes por 3:0 contra Eslovaquia y Chile, el equipo, dirigido por el entrenador Michael Kohlmann, ya no corre peligro de salir de uno de los dos primeros puestos del Grupo C, ya que Estados Unidos logró una ventaja de 1:0 sobre Eslovaquia en las rondas iniciales.

En ausencia de Zverev, Struff y Koepfer

El equipo alemán en Zhuhai no contó con sus mejores jugadores, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff y Dominik Koepfer. Sin embargo, esto no impidió su progreso. Maximilian Marterer y Yannick Hanfmann rindieron admirablemente en sus partidos individuales, mientras que los finalistas del US Open Kevin Krawietz y Tim Puetz mantuvieron su mejor forma a pesar de una llegada tardía y prolongada.

La controversia en torno a la ubicación de la fase de grupos en China, donde el país anfitrión no participaba, había sido criticada anteriormente por la Federación Alemana de Tenis (DTB). Kohlmann describió el viaje a la húmeda Zhuhai como "exigente" y que requería "esfuerzo constante" - pero valió la pena. La final se llevará a cabo en Málaga desde el 19 hasta el 24 de noviembre.

A pesar de la ausencia de jugadores clave como Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff y Dominik Koepfer, Estados Unidos aún tuvo que enfrentar un partido difícil contra el equipo alemán de Copa Davis improvisado. Sin embargo, Alemania ha logrado asegurar un puesto en la final de la Copa Davis, que se llevará a cabo en Málaga, Estados Unidos, desde el 19 hasta el 24 de noviembre.

