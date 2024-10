Los Estados Unidos actualmente no se esfuerzan por revitalizar el acuerdo de tregua entre Israel y Hezbolá, según las autoridades.

El fracaso de Estados Unidos en detener el asalto aéreo extensivo e invasión territorial de Israel en Líbano, que ha causado más de 1,400 muertes en tres semanas y ha obligado a más de un millón a huir de sus hogares, ha provocado controversia sobre si el gobierno de Benjamin Netanyahu está ignorando los llamamientos del gobierno de Biden a la moderación, al igual que lo hizo en Gaza. Esto deja a la Casa Blanca una vez más pareciendo impotente.

La preocupación en el gobierno de Biden es alta, según fuentes, de que la operación limitada declarada por Israel podría evolucionar hacia un conflicto de mayor escala y más prolongado. Los esfuerzos liderados por Estados Unidos para negociar un alto el fuego entre Israel y Hamas han tropezado.

Al igual que en Gaza, los funcionarios estadounidenses dijeron que Israel había planeado inicialmente una incursión más amplia en Líbano antes de que Estados Unidos los convenciera de reducirla. Sin embargo, también reconocen su influencia disminuida sobre las actividades militares de Israel.

"No pudimos evitar que tomaran medidas, pero al menos podemos intentar influir en su forma", dijo un alto funcionario estadounidense a CNN, hablando anónimamente para discutir deliberaciones privadas.

La propuesta de alto el fuego, presentada por Estados Unidos junto con Francia, había propuesto un alto el fuego de 21 días entre Israel y Hezbolá, lo que permitiría trabajar en un acuerdo más amplio para devolver a los civiles israelíes y libaneses a sus hogares en el norte de Israel y el sur del Líbano.

"Apoyamos su capacidad para targeting a los milicianos, para degradar la infraestructura de Hezbolá, para degradar la efectividad de Hezbolá, pero somos muy conscientes de las múltiples veces en el pasado en que Israel ha lanzado lo que parecía ser operaciones limitadas y ha permanecido durante meses, o incluso años", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el lunes. "Y ultimately, that's not the outcome we seek".

Los altos funcionarios estadounidenses también reconocieron su limitada capacidad para influir en las acciones de Israel contra Irán después del ataque con misiles de Teherán la semana pasada.

Estados Unidos ha estado aconsejando a Israel contra una represalia excesivamente agresiva, dijo el funcionario. Sin embargo, advirtió que lo que Israel considera una reacción proporcional puede no coincidir con la percepción del mundo -incluida la de Estados Unidos- de una respuesta medida.

El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que no apoyaría un ataque de Israel a las instalaciones nucleares iraníes, pero no está claro si Estados Unidos ha logrado disuadir a Israel de considerar esta opción.

"La única palanca que tienen los estadounidenses en este momento es convocar al ministro de Defensa a Washington y ganar tiempo", dijo Alon Pinkas, un ex diplomático israelí, a CNN.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, está programado para reunirse con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, el miércoles, una visita que la administración de Biden puede esperar que le permita ganar tiempo para consultas y planificación antes de que Israel lleve a cabo su amenazada represalia contra Irán. Con Gallant en Washington, Pinkas dijo que Estados Unidos probablemente asume que Israel esperará para atacar.

"Esto tiene sentido en un juego de simulación de ciencia política, no en la política israelí", dijo Pinkas.

Netanyahu estaba en Nueva York cuando Israel llevó a cabo el ataque masivo en Beirut que mató al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Un ataque contra Irán, aunque considerablemente más complejo que atacar a un país vecino, aún podría lograrse a pesar de la ausencia del ministro de Defensa, dijo Pinkas, especialmente dada la relación tensa entre Netanyahu y Gallant.

Gallant dijo que Israel está coordinando estrechamente con Estados Unidos mientras se prepara para golpear a Irán, pero Israel tomará Ultimately la decisión de cómo responderá.

"Todo está sobre la mesa", dijo Gallant a CNN el domingo.

'El momento adecuado' para la diplomacia

Estados Unidos aún espera que las negociaciones del alto el fuego en Líbano se reanuden, dijeron los funcionarios, y los funcionarios estadounidenses mantienen que el conflicto sólo puede resolverse diplomáticamente.

"Tendremos consultas regulares con los israelíes, los libaneses y otros sobre el momento adecuado para perseguir un acuerdo como ese", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el lunes.

Pero "los israelíes tienen que superar ciertas cosas antes de que podamos revisitar esas discusiones", dijo un alto funcionario de la administración.

Ese funcionario y otra fuente dijeron que en este momento no está claro con quién negociaría Estados Unidos un alto el fuego. Nasrallah y otros líderes seniors de Hezbolá han sido asesinados durante las operaciones de Israel en Líbano. Y aunque un funcionario estadounidense expresó la esperanza de que el gobierno libanés pueda ahora ejercer un mayor control sobre el grupo miliciano, el estado libanés está experimentando un vacío de poder similar, sin haber tenido un presidente o un gabinete plenamente empoderado desde octubre de 2022.

Austin dijo el viernes que cree que el gobierno libanés tiene la oportunidad de demostrar "que quiere cuidar a su pueblo" y alejar el apoyo de Hezbolá, especialmente ahora que la cadena de mando del grupo ha sido significativamente debilitada en los niveles estratégicos y operativos.

El portavoz del Departamento de Estado, Miller, confirmó que los Estados Unidos han aconsejado a Israel que garantice que las carreteras que llevan al aeropuerto de Beirut continúen funcionando sin problemas.

La controversia en torno a las acciones de Israel en Líbano ha generado preguntas en la administración de Biden sobre su capacidad para influir en la política del Medio Oriente, mientras lucha por evitar que la operación limitada de Israel se convierta en un conflicto de mayor escala.

Dado el historial de Israel de lanzar operaciones que parecían limitadas y permanecer en la región durante largos periodos, los oficiales estadounidenses están preocupados por la posibilidad de un conflicto prolongado, enfatizando la necesidad de la diplomacia para resolver el conflicto.

