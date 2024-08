Los estados republicanos desafían el esfuerzo de Biden para extender la cobertura de Obamacare a los beneficiarios de DACA

El presidente Joe Biden anunció en mayo que los beneficiarios del programa Acción Diferida para Niños Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como Dreamers, podrán optar a la cobertura en los mercados de seguros médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), así como a subsidios federales, a partir del 1 de noviembre. Según la Casa Blanca, más de 100.000 beneficiarios podrían obtener seguro médico.

Republicanos, incluidos aquellos en campaña, han criticado a la administración por ampliar los servicios a inmigrantes indocumentados.

“Los aliens ilegales no deberían tener un pase gratuito para entrar en nuestro país. No deberían recibir beneficios de los contribuyentes al llegar, y la administración Biden-Harris no debería tener un pase gratuito para violar la ley federal”, dijo el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, en un comunicado. “Por eso, estoy liderando una demanda interpuesta por varios estados para detener esta regulación ilegal antes de que entre en vigor”.

Los fiscales generales de los 15 estados argumentan en la demanda presentada en un tribunal federal que el esfuerzo de la administración viola tanto la ley federal que prohíbe dar beneficios a inmigrantes indocumentados como el texto de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

“En la ACA, el Congreso limitó la elegibilidad para participar en un plan de salud calificado a través de un intercambio de salud subvencionado a ciudadanos o nacionales de los Estados Unidos y a individuos ‘presentes legalmente’ en los Estados Unidos. Los beneficiarios de DACA no están, por definición, presentes legalmente en los Estados Unidos”, dice la demanda.

Los estados que se unen a Kansas son Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee y Virginia.

Los fiscales generales afirman que si la administración de Biden sigue adelante con sus planes, sus estados sufrirán “cargas administrativas y de recursos adicionales” que resultarán de que los beneficiarios de DACA puedan utilizar los intercambios estatales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. También argumentan que la elegibilidad ampliada incentivará a los beneficiarios de DACA a quedarse en EE. UU., lo que, según los fiscales generales, provocará que los estados tengan que “gastar recursos adicionales en educación, atención médica, ley y orden, asistencia pública y otros programas limitados”.

La medida de Biden fue una de varias iniciativas migratorias que el presidente tomó esta primavera. También anunció una acción ejecutiva que permite a ciertos cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia permanente sin salir del país. La iniciativa se consideró una rama de olivo a los defensores de la inmigración y los progresistas, muchos de los cuales habían criticado duramente a Biden por anteriores medidas restrictivas, incluidas las recientes para limitar el procesamiento de solicitudes de asilo en la frontera sur de EE. UU.

La demanda de los fiscales generales de los estados es la última de una serie de desafíos republicanos a las medidas de la administración Biden. También están impugnando sus esfuerzos en relación con los préstamos estudiantiles, una norma del Departamento de Trabajo sobre la

Lea también: