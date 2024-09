Los espacios de oficinas vacíos pueden contribuir a aliviar la escasez de viviendas

Transformar espacios de oficinas no deseados en las principales ciudades alemanas podría generar espacios habitables para más de 100,000 personas, lo que podría resolver el problema de la escasez de viviendas, pero persisten obstáculos económicos, según la investigación del Instituto Ifo.

El Instituto Ifo, junto con el consultor inmobiliario Colliers, realizó un estudio para Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, Fráncfort, Stuttgart y Düsseldorf. Los hallazgos sugieren que podrían construirse 60,000 nuevas viviendas en estas ciudades con aproximadamente 100,000 habitantes al reconvertir los espacios de oficinas actualmente vacíos debido al cambio hacia el trabajo a distancia.

El investigador del Ifo, Simon Krause, comentó: "Los oficinas vacías pueden ayudar a aliviar la escasez de viviendas en las grandes ciudades, pero solo una pequeña parte de las conversiones potenciales son financieramente viables". La investigación reveló que aproximadamente el 30% de las áreas de oficinas vacías son técnicamente y legalmente adaptables para uso residencial, lo que equivale a alrededor de 2,3 millones de metros cuadrados considerando la tasa de vacancia de oficinas.

Teniendo en cuenta la proyectada reducción de la demanda de espacio de oficinas en el futuro, otros 3,5 millones de metros cuadrados podrían becoming available. SUPONIENDO una pérdida del 20% durante la conversión, y un tamaño promedio de apartamento de 77 metros cuadrados y un tamaño de hogar de 1,7 personas, podrían construirse aproximadamente 60,000 apartamentos para 102,000 personas.

El coautor del estudio de Colliers, Andreas Trumpp, sugirió: "Dado el limitado viabilidad de las conversiones residenciales, se necesitan ideas innovadoras de remodelación". También son necesarias conversiones parciales, así como el desarrollo del vecindario para satisfacer las necesidades de vivienda, comercio y ocio.

La proporción de empleados que trabajan desde casa en Alemania ha remained steady around a quarter for almost two years, with over two-thirds of companies implementing the practice. Este estudio anticipa una disminución del 12% en la demanda de espacio de oficinas para 2030.

Los grandes proveedores de servicios, que consumen la mayor cantidad de espacio de oficinas, están reduciendo su huella de oficina y mudándose a sitios modernos y bien ubicados. Según Krause, "Una de cada cuatro grandes empresas de servicios está reduciendo su espacio de oficina, y el 20% está mudando al menos una oficina". Se espera que el aumento del trabajo a distancia agrave aún más las vacancias de oficinas y el riesgo de edificios sin usar.

El estudio realizado por el Instituto Ifo y Colliers destaca que solo una pequeña parte de las conversiones económicas

