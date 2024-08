- Los esfuerzos sin trabas de una joven de 22 años impulsan el baloncesto femenino a la esfera pública prominente

Imagina a una futbolista femenina convirtiéndose en la atracción principal de los partidos de su equipo, causando que los estadios se llenen y atrayendo más televidentes que los equipos masculinos. En solo cuatro meses, está rompiendo récords, ganando millones y llamando la atención en la Bundesliga, al igual que lo que está sucediendo con Caitlin Clark en la liga femenina de baloncesto de EE. UU., la WNBA. Conocida por sus habilidades impresionantes, comentarios audaces y juego confiado, es una figura divisiva –amada por algunos, odiada por otros.

Antes de su debut en la WNBA en mayo, Clark ya era un nombre conocido en los hogares. Los resaltes de sus impresionantes presentaciones, tiros de tres puntos increíbles y declaraciones audaces habían estado haciendo olas en las redes sociales durante sus partidos universitarios, aumentando la asistencia.

El Fenómeno de Caitlin Clark

Mientras que el baloncesto femenino había sido popular en EE. UU., especialmente en la universidad, Clark fue la primera en llevar multitudes a sus partidos, los Iowa Hawkeyes. Las entradas a sus partidos incluso se estaban negociando ilegalmente en el mercado negro. Su último partido universitario, contra los South Carolina Gamecocks, fue visto por un récord de 18,9 millones de espectadores en abril - más que el popular partido final masculino universitario. Los medios de comunicación han acuñado esto como el "Fenómeno de Caitlin Clark".

Sin embargo, la causa exacta de este fenómeno es objeto de debate. Clark es, sin duda, una talentosa jugadora de baloncesto, capaz de hacer pases precisos, recuperar el balón y anotar desde larga distancia. Incluso rompió el récord de triples en una sola temporada en la universidad, un logro alcanzado por estrellas de la NBA como Steph Curry.

El Encanto Único de Clark

Pero hay más que sus habilidades. Como una de las pocas mujeres blancas y heterosexuales en la WNBA, que está predominantemente compuesta por mujeres negras con un alto porcentaje de lesbianas, Clark atrae a un público diferente. El periodista deportivo Clay Travis explica: "Creo que la mayoría del nuevo público proviene de familias blancas bien educadas con hijas. Se parece y actúa como lo que estas familias querrían para sus hijas".

Pero no todo el mundo está entusiasmado con el éxito de Clark. Algunos jugadores reportedly la ven como una rival, con faltas duras contra ella discutidas como una forma de rechazo. Sin embargo, el experto Bob Costas argumenta que esto no necesariamente es así. "Alica Thomas acaba de agarrar a Angel Reese del cuello y tirarla al suelo", dice. "Pero nadie está hablando de eso - porque sucedió entre dos jugadores negros. Simply no hay tanta historia que hacer de eso".

Dos Estrellas en Ascenso - Una Supernova

Esta observación es significativa porque otra estrella en ascenso, Angel Reese, también tiene una historia de éxito similar. La mujer negra lideró a su equipo universitario a victorias la temporada pasada y ahora es una de las nuevas grandes esperanzas de la WNBA. Pero mientras que el alboroto de Clark es innegable, el de Reese es una fracción de eso.

A pesar de su estatus de rookie, tanto Clark como Reese han roto récords en sus primeros meses en la WNBA. Clark se convirtió en la primera rookie en la historia de la liga en lograr un triple-doble - dobles cifras en tres de los cinco valores de juego más importantes. Este logro solo se ha logrado 37 veces en la WNBA. Reese también estableció un récord al lograr un doble-doble en 15 partidos consecutivos, la racha más larga de la historia de la liga.

Sin embargo, la preferencia de los fanáticos es clara: mientras que la asistencia promedio para el equipo de la WNBA de Clark, los Indiana Fevers, ha cuadruplicado esta temporada, el equipo de Reese, Chicago Sky, ha visto solo un aumento del 15 por ciento en nuevos espectadores.

Financieramente, Clark claramente destaca. Consiguió acuerdos de patrocinio con Nike y State Farm durante la universidad, potencialmente ganando hasta $10 millones al año. Esto la convirtió en la jugadora mejor pagada de la WNBA en su primer día, con un salario de solo $75,000 - la mayoría de los jugadores solo ganan pequeños acuerdos de patrocinio incluso después de años de servicio.

Pero LeBron James advierte contra los celos. "No le des la vuelta a eso", dijo en su podcast "Mind the Game". "Caitlin Clark es la razón por la que están sucediendo cosas grandes en la WNBA en este momento", dijo, destacando el impacto positivo del repentino interés masivo en la liga largo tiempo olvidada. Con mayor interés, la liga se vuelve más atractiva para los anunciantes, lo que también debería beneficiar a otros equipos.

Para Clark ella misma, James tiene algunos consejos: "No debería involucrarse en eso y simplemente divertirse", dijo. "He pasado por ese mismo camino. Espero que la destruya".

