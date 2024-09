Los esfuerzos para limpiar los registros de votantes se intensifican a medida que se acercan las elecciones

Crítica a la precisión de los registros de votantes ha sido una estrategia típica de las fuerzas de derecha para sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones, y esta táctica se intensificó en 2020, con partidarios del presidente anterior propagando falsas afirmaciones de que numerosos votos fraudulentos ayudaron a Joe Biden a asegurar la presidencia.

Hasta el martes, al menos 36 disputas relacionadas con los registros de votantes y su administración están en curso en 19 estados, según Democracy Docket, un sitio web de tendencia liberal que sigue demandas electorales. Algunas de estas demandas han sido presentadas por el Comité Nacional Republicano contra funcionarios electorales estatales en estados clave como Georgia, Nevada, Michigan y Wisconsin.

El esfuerzo coordinado para eliminar votantes ilegales de los registros de votantes por parte de las fuerzas de derecha se centra principalmente en afirmaciones de que no ciudadanos están votando por los demócratas. Sin embargo, la evidencia de votación de no ciudadanos en las elecciones de Estados Unidos es escasa. La base de datos de casos confirmados de fraude de la Fundación Heritage, de tendencia conservadora, lista menos de 100 casos de no ciudadanos votando entre 2002 y 2022, mientras que se emitieron más de 1 mil millones de votos legítimos durante ese período. El Centro Brennan, de tendencia liberal, analizó más de 23 millones de votos de las elecciones de 2016 y descubrió aproximadamente 30 casos potenciales.

El número de demandas es significativamente mayor que en elecciones anteriores, según expertos legales que mantienen que la mayoría de estos casos están destinados a crear controversia y debilitar la confianza pública en las elecciones.

“Siempre ha habido alguna litigación sobre los registros de votantes y el mantenimiento de la lista. Pero parte de lo que se está viendo con esta explosión parece ser un intento coordinado de generar errores y controversia que luego se puede utilizar para socavar los resultados de las elecciones”, dijo Uzoma Nkwonta, un abogado que representa al Fondo de Acción del Proyecto Nuevo Georgia, un grupo que busca bloquear un esfuerzo para eliminar a miles de votantes de los registros de votantes de Georgia.

“Y eso es lo que hace que este entorno sea diferente”, agregó Nkwonta. “Ahora se está viendo lo que parece ser un asalto directo a las prácticas de mantenimiento de la lista, un asalto directo a las prácticas de registro de votantes”.

Justin Levitt, experto en derecho electoral de la Escuela de Derecho de Loyola y asesor en derechos de voto en la Casa Blanca de Biden, estuvo de acuerdo. Él dijo que algunas de las demandas son simplemente pitches de venta que no están diseñadas para tener éxito en los tribunales.

“Hay una categoría bastante grande de estos desafíos que decididamente no están diseñados para ganar en los tribunales, pero no sé si eso era el punto”, dijo.

Violando la ley federal

A pesar de su falta de fundamento, estos problemas han llamado la atención de la administración de Biden. Este mes, el Departamento de Justicia recordó a los estados su obligación de cumplir con la Ley de Registro de Votantes Nacional, una ley federal de 30 años que establece pautas sobre cómo la mayoría de los estados pueden actualizar sus registros de votantes.

Un aspecto de la NVRA está en el centro de una demanda federal presentada el mes pasado en Georgia por dos republicanos contra los funcionarios electorales locales del condado de Fulton. Los demandantes, Jason Frazier y Earl Ferguson, afirman que el consejo electoral del condado está aplicando incorrectamente la regla de la ley federal que establece que los estados deben implementar un período de 90 días de tranquilidad durante el cual los oficiales no pueden eliminar los nombres de votantes no elegibles de las listas oficiales de votantes elegibles.

Los dos republicanos mantienen que la regla federal no se aplica a las personas que desafían los registros de votantes y piden a un juez federal que ordene al condado de Fulton que elimine de sus listas a las personas que afirman que no son elegibles para votar. Nkwonta y otros abogados que representan al Fondo de Acción del Proyecto Nuevo Georgia, que ha intervenido para defender al consejo electoral, argumentan que no hay ninguna laguna que permita a los oficiales eliminar votantes de las listas por cualquier razón dentro de los 90 días antes de una elección si solo lo solicita un ciudadano privado.

Si tienen éxito, tales acciones podrían tener consecuencias significativas en un estado como Georgia, que Biden ganó por una diferencia de solo 12,000 votos en 2020. El condado de Fulton, el condado más poblado de Georgia, que incluye Atlanta, se ha convertido en un punto focal para los esfuerzos conservadores de sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones del estado.

Es posible que el caso sea efímero. El lunes, los dos votantes presentaron una solicitud para desestimar su demanda, citando un error procedural. Si el juez que supervisa el caso acepta su solicitud, los votantes podrían volver a presentar la demanda más tarde.

Examinar los registros de votantes es una práctica rutinaria para los estados, y a pesar del período de tranquilidad de 90 días, la NVRA sí permite a las personas solicitar ser eliminadas de las listas cerca de una elección. La guía del DOJ sobre la ley parece corroborar los argumentos del NGPAF, stating that states cannot circumvent mass purges by employing names submitted by individual voters.

Georgia, en particular, ha sido un centro para los desafíos de registros de votantes porque, bajo la ley estatal, las personas están permitidas para presentar un número ilimitado de desafíos, mientras que otros estados tienen reglas más estrictas para los desafiantes, según expertos legales le dijeron a CNN.

Recientemente, algunos ciudadanos del estado presentaron una demanda en el nivel federal, afirmando que el "Programa de Purga" va en contra de la NVRA, la Ley de Derechos de Voto y la Constitución de Estados Unidos. Piden a un juez federal que detenga el programa y restablezca a cualquier votante que haya sido eliminado de la lista de votantes del estado.

Nkwonta explicó a CNN que la NVRA trata de equilibrar entre permitir que las personas se registren para votar y mantener los registros de votantes actualizados, pero cerca de las elecciones, da a los estados la oportunidad de limpiar sus listas. Él dijo que a medida que se acerca la elección, este equilibrio se inclina a favor del votante para asegurarse de que nadie sea eliminado injustamente, ya queusually es demasiado tarde para corregir errores de registro en esta etapa.

CNN se comunicó con la oficina de Allen para obtener un comentario.

Un pleito presentado la semana pasada en Nevada por el RNC, la campaña de Trump y otros acusa al secretario de Estado demócrata Francisco Aguilar de no haber gestionado adecuadamente las listas de votantes del estado, afirmándose que incluyen a no ciudadanos. Los demandantes exigen que un tribunal estatal ordene a Aguilar verificar la ciudadanía de los votantes registrados antes del Día de las Elecciones.

El pleito se refiere a datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada, afirmando que alrededor de 4,000 personas en el archivo de no ciudadanos del DMV emitieron votos en las elecciones generales de 2020. El estado clave otorgó una victoria a Biden por una diferencia de casi 33,600 votos hace cuatro años.

La oficina de Aguilar rechazó las acusaciones, afirmando que existen múltiples medidas para disuadir a no ciudadanos o votantes no elegibles de participar en las elecciones de Nevada. Describieron las afirmaciones como falsas y afirmaron que sólo fomentan la sospecha en el proceso de votación.

Leyes similares que cuestionan a los oficiales electorales para mantener adecuadamente sus listas de votantes están en curso en Michigan, Carolina del Norte y Arizona, donde los litigantes utilizan datos del censo para cuestionar el tamaño de las listas de registro.

En uno de estos casos, el RNC se basa en datos de la Oficina del Censo de EE. UU. "Encuesta Comunitario de América de 2022" y el "último recuento de votantes registrados activos del Bureau of Elections de Michigan" para criticar a los oficiales del estado por una mala gestión de las listas, lo que resulta en tasas excepcionalmente altas de registro de votantes activos en varios condados de Michigan.

Litigaciones como estas se han presentado durante años pero aún no han producido resultados significativos, señaló Levitt.

“La lógica detrás de esto ha sido explícitamente cuestionada en varias ocasiones porque los números del censo y los números de registro miden dos cosas distintas en momentos diferentes con diferentes márgenes de error”, explicó. “Es como decir que mi reloj despertador no coincide con la temperatura afuera... entonces debe haber fraude”.

Pleitos por el acceso a las listas de votantes

No todos los estados están regulados por la NVRA, lo que también ha resultado en disputas legales este año. La ley federal exime a algunos estados si permiten el registro de votantes el Día de las Elecciones en centros de votación donde se celebran elecciones federales.

En el estado clave de Wisconsin, que está completamente exento de la NVRA, un grupo conservador intenta persuadir a un tribunal federal para que obligue al estado a permitir el acceso público a ciertos registros relacionados con la gestión de las listas de votantes.

El grupo, llamado Fundación Legal de Interés Público, afirmó que ha utilizado tales registros en otros estados para evaluar las actividades de los oficiales electorales estatales y locales para determinar si están haciendo esfuerzos legales para mantener las listas de votantes actualizadas y precisas.

J. Christian Adams, presidente y consejero general del grupo, le dijo a CNN que su objetivo es “ayudar a los estados a corregir errores en sus listas de votantes” y que la exención de la NVRA de Wisconsin socava la intención de la ley, aunque la estat

