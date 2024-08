- Los equipos de fabricación de ropa interior provocan malestar entre los distribuidores e instigan una competencia agresiva de pujas.

Petra Voigt y Johannes Mehl llevaron algo único a "Bares für Rares": una máquina expendedora de calcetines de los años 60 sin usar. La pareja de Hilchenbach cerca de Siegen heredó la máquina de sus padres, dueños de una empresa textil, que habían dirigido el negocio familiar durante tres generaciones.

Detlev Kümmel está impresionado con el objeto y lo describe como un "paquete completo": la máquina, las llaves, los manuales de instalación y operación, y una hoja informativa - todo está incluido. Kümmel demuestra cómo funciona la máquina y concluye, "Fue un placer visual". Kümmel identifica al fabricante como Helios-Automaten de Baden-Baden. Johannes Mehl explica que la máquina está en perfectas condiciones debido a que nunca se ha utilizado y ha pasado décadas en el sótano.

"Bares para Raros": Los compradores se vuelven locos

Petra y Johannes esperan vender su artifacto antiguo por 750 euros, lo que Detlev Kümmel está de acuerdo en valorarlo entre 600 y 800 euros. Pero la emoción no termina ahí. Tan pronto como se revela la máquina expendedora de calcetines en la sala de los compradores, el ambiente se vuelve palpable. "¡Por fin!", exclama Markus Wildhagen, "He estado esperando esto durante años". Se forma una multitud alrededor del dispositivo y todos juegan con él.

"Estás haciendo felices a todos nosotros los hombres", dice Wildhagen a Petra y Johannes mientras entran en la sala de los compradores. Susanne Steiger lo corrige diciendo, "También me estás haciendo feliz a mí", y Esther Ollick también muestra interés.

Jan Čížek comienza la subasta en 100 euros. Pero el precio sube rápidamente. Todos los cinco compradores compiten en la puja, superando el valor estimado. Inclusive llegando a la cifra de cuatro dígitos: la máquina expendedora de calcetines se vende por 1600 euros, con Markus Wildhagen comprándola por esa cantidad.

"Locura", comentan Petra y Johannes después, radiantes de alegría por la ganancia. "Eso realmente cambia tu estado de ánimo".

También lea:

Póster de Ferrari con la firma de Schumi causa una locura en la puja

El icónico Ruhrpottler subasta una figura por cerveza y salchichas

Fabian Kahl se disculpa con una foto tachada

Petra y Johannes initially hoped to sell their vintage sock vending machine for 750 euros, but it quickly surpassed expectations during the auction when it was sold for an astonishing 1600 euros. This massive profit led to their declaration, "Cash for Rare items like this truly changes your mood!"

Lea también: