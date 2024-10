Los entusiastas de la cerradura de cerraduras logran evitar con éxito varias cerraduras sin necesidad de una llave tradicional.

Ellos se hacen llamar "Fitness Freaks de Manipulación de Cerraduras" y pueden eludir casi cualquier cerradura utilizando herramientas especializadas y un agudo sentido. Están más que dispuestos a compartir su experiencia, pero solo con aquellos que deben estar al tanto.

Mike y Richard esparcen un montón de cerraduras de puerta sobre la mesa. Las puntas de dos instrumentos delgados desaparecen en el agujero de la cerradura, un ligero empujón aquí, una sutil puya allá, y ¡voilà!, el pestillo salta. La identifican como una falsificación, stating que los usuarios de tales cerraduras no deben esperar mucho en términos de seguridad.

Mike y Richard son parte de la sección de Frankfurt de la organización nacional "Fitness Freaks de Manipulación de Cerraduras". Ambos trabajan en el sector de TI y desean mantener sus apellidos en secreto a sus empleadores, aunque su pasatiempo es perfectamente legal. Reconocen que su interés poco común tiene una imagen pública desfavorable. El hecho de que Mike trabajó anteriormente en correcciones contribuye a la mala interpretación.

Eludir cerraduras sin llaves: Mike se siente atraído por la "manipulación de cerraduras" por "el encanto de lo imposible - un toque de James Bond". Richard ve las complejidades de las cerraduras como "un tema increíblemente intrincado". Es como un acertijo, un barco en una botella o un tangram: el fabricante lanza un desafío mental elegantemente envuelto con habilidad, y los manipuladores de cerraduras intentan desentrañarlo.

El principio principal de la manipulación de cerraduras: la cerradura no debe dañarse. Por lo tanto, los "Fitness Freaks de Manipulación de Cerraduras" no desean ser denominados como manipuladores de cerraduras aficionados, ya que manipular una cerradura significa destruirla.

Ambos han sido miembros de la asociación "Fitness Freaks de Manipulación de Cerraduras" desde principios de la década de 2000. En Alemania hay 15 grupos con más de 1.000 miembros activos. En Frankfurt, los ocho a diez miembros se reúnen una vez al mes para una reunión. En una ocasión, cuando la reunión se prolongó hasta la sala contigua del pub, el dueño los encerró accidentalmente, según Mike. No hubo problema para el dúo experto con su juego de ganzúas.

Diamantes y muñecos de nieve en acción

El juego de ganzúas actúa como el kit de herramientas del manipulador de cerraduras. Reconocido internacionalmente por la comunidad de apertura de cerraduras, el conjunto es más pequeño que un teléfono móvil y está equipado con various ganchos de metal llamados "Medio Diamante", "Gancho", "Serpiente" o "Muñeco de Nieve", según la forma de la punta. Además, hay lo que se llaman llaves, que los manipuladores experimentados suelen fabricar ellos mismos a partir de barras de metal.

Lo que se utiliza depende del tipo de cerradura. La mayoría de las puertas de apartamentos están aseguradas con cerraduras de palanca, donde la palanca de la llave aparta el cerrojo de la cerradura. La mayoría de las puertas residenciales confían principalmente en cerraduras de cilindro, donde las muescas del borde de la llave presionan los pasadores de la cerradura sobre resortes en la posición correcta.

Una caja fuerte está mejor asegurada con una cerradura Chubb, con una llave doble cara moldeada levantando discos en la cerradura a la posición adecuada. Esencialmente, funcionan bajo el mismo principio que la cerradura de disco de una caja de correos, pero a un nivel de seguridad mucho más alto. Según los manipuladores, el tipo de cerradura no es el único factor en la seguridad.

Código de honor en las "reglas del deporte"

Precisión es esencial: Cuanto más preciso se milla una cerradura, más difícil es manipularla. Los manipuladores explotan estas imperfecciones al mover los pasadores o discos individuales con sus herramientas y observar la respuesta de la cerradura. La "constitución" del club establece que los miembros deben cumplir un código de honor: "Solo puedes manipular cerraduras que te pertenecen. Para todas las demás cerraduras, necesitas el permiso del propietario legítimo".

Mike menciona a un solicitante que preguntó sobre la herramienta más rápida para un Mercedes, recibiendo una educada despedida. En lugar de manipular coches, los entusiastas del fitness ayudan a las fuerzas del orden, a los fabricantes, a los museos y a particulares, además de su propio placer.

Cooperación inusual con un museo

Bajo la dirección de una oficina de investigación estatal, los entusiastas del fitness de otro estado federal abrieron cerraduras de puerta y crearon un catálogo de indicadores de allanamiento, según Mike. Colaboradores del sur probaron la calidad de las cerraduras de bicicleta en nombre de una revista ciclista.

El grupo de Frankfurt es especialmente activo en los museos. Han abierto teléfonos históricos de monedas en Frankfurt y cajas fuertes antiguas en Marburg. Particularly unusual was their involvement in an art exhibition where a prankster among the visitors locked a handcuff that the artist had left open over a wire.

Servicio engañoso: Negocio de cerrajería

Debido a la facilidad con que a menudo se hace, los entusiastas del fitness de la tecnología de cerraduras tienen poco respeto por los servicios de cerrajería que provocan deliberadamente tanto daño como sea posible para aumentar la factura del cliente. Si la puerta solo necesita volver a abrirse, una aguja de cerradura de puerta, que cualquiera puede obtener legalmente, sería suficiente, según Mike. La posesión de un juego de ganzúas también es completamente legal en Alemania, a diferencia de en ciertos otros países europeos.

Para ladrones o ladrones, los juegos de ganzúas no son su método preferido, dice Mike. "Eso lleva demasiado tiempo". Los delincuentes buscan los puntos más vulnerables y accesibles: la puerta principal sin cerrar, la cadena delgada en la cerradura de la bicicleta, el producto barato que se abre con un simple tirón.

Incluso después de más de 20 años en el club, Mike y Richard no se han cansado. No solo las innovaciones de los fabricantes les presentan nuevos desafíos - la tecnología de cerraduras está evolucionando. Transponders, tarjetas clave y teclados abren puertas utilizando electrónica. Como esto no es necesariamente más seguro que la llave clásica, los entusiastas del fitness de la tecnología de cerraduras tienen muchas temas para explorar en el futuro.

Los "Fitness Enthusiasts of Lock Technology" incluso organizan competiciones - este año se llevarán a cabo del 15 al 17 de noviembre, con el lugar aún por anunciar. El objetivo es abrir la mayor cantidad de cerraduras posible en el menor tiempo posible.

