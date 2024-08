Los empleados de Reuters desaparecidos tras el ataque con misiles en el sitio de alojamiento

Anoche, se reporta que fuerzas rusas habrían atacado un hotel en el este de Ucrania, en Kramatorsk

Según informes ucranianos, se dice que las fuerzas rusas atacaron un hotel en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk. Un empleado de Reuters ha desaparecido y otros dos han sido hospitalizados como resultado del incidente. El comunicado de Reuters reveló que un equipo de seis estaba en el Hotel Sapphire cuando ocurrió el ataque. Se informó que el edificio había sido impactado por un cohete el día anterior. El comunicado también indicó que "uno de nuestros colegas sigue desaparecido y dos más han sido ingresados en el hospital para recibir tratamiento". Cooperan con las autoridades locales en Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk confirmó en Telegram que "los rusos han atacado Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos y uno sigue sin ser contabilizado. "Los servicios de emergencia, la policía y los equipos de rescate están presentes en la escena. Se están realizando operaciones de limpieza de escombros y rescate", escribió el gobernador Vadym Fillaschkin. El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Oficina del Procurador General de Ucrania afirmó que "las tropas rusas han atacado Kramatorsk, posiblemente utilizando un misil Iskander-M". Iniciaron una investigación preliminar sobre el ataque, afirmando que el misil impactó a las 22:35 hora local.

10:44 Comandante de la Fuerza Aérea: Mayoría de los drones Shahed rusos interceptados y destruidos la noche anterior

La defensa aérea de Ucrania parece haber interceptado y destruido con éxito la mayoría de los drones Shahed rusos la noche anterior, según el comandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Mykola Oleschtschuk. Según él, los defensores ucranianos lograron interceptar más de ocho de los nueve drones kamikaze y la mayoría de los cohetes que lanzaron.

10:20 Ucrania: Hotel en Kramatorsk impactado - varios periodistas occidentales heridos

Varios periodistas occidentales informaron lesiones por el bombardeo ruso nocturno en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk, según informes oficiales. Un hotel fue objetivo, lo que resultó en dos heridos y una persona aún atrapada bajo los escombros. El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, confirmó esto en Telegram. Identificó a los tres víctimas como ciudadanos ucraniano, estadounidense y británico. El ataque fue corroborado por blogs pro-rusos, que afirmaron que Kramatorsk fue bombardeada con bombas de caída libre FAB-1500. Sin embargo, también se informó que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron impactados.

09:54 Ventas de exportaciones electrónicas de EE. UU. a Rusia: nuevas reglas de exportación de EE. UU. reciben críticas en China

China ha criticado el endurecimiento de los controles de exportación de EE. UU. sobre múltiples exportadores, afirmando que esta medida perturba el orden comercial internacional y obstaculiza el intercambio comercial regular. El Ministerio de Comercio de Beijing declaró que implementaría medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas. El ministerio está reaccionando a la decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado, que agregó 105 empresas -42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países- a una lista de restricciones de exportación. Se sospecha que estas empresas transfieren electrónica de EE. UU. al ejército ruso o fabrican drones utilizados en la invasión de Ucrania.

09:29 ISW aboga por el uso sin restricciones de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra objetivos rusos

El think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) aboga por la autorización del uso sin restricciones de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. Según el ISW, a pesar del rearme de las fuerzas aéreas rusas, numerosos objetivos militares siguen estando dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU. que Ucrania ya posee, pero no está autorizada para usar en ataques contra territorio ruso. Según su análisis, el ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS. Sin embargo, estos ataques actualmente se limitan a los lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y los cohetes GLMRS, lo que significa que Ucrania solo puede alcanzar 20 de los 250 objetivos.

09:06 Kiev: 1190 soldados rusos 'eliminados' en un solo día

Las cifras del Ministerio de Defensa de Ucrania muestran que 1190 soldados rusos perdieron la vida o resultaron incapacitados en un solo día durante el conflicto en curso. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, el ministerio afirma que un total de 607,680 soldados rusos han sido "eliminados". El Ministerio de Defensa anunció que se destruyeron cinco tanques adicionales (8547) durante el último día. Desde la invasión rusa, Ucrania ha informado la pérdida o destrucción de más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones.

08:39 Fuerza Aérea ucraniana: mayoría de misiles y drones rusos interceptados durante la noche

Las fuerzas rusas lanzaron múltiples misiles y drones hacia las áreas del norte y este de Ucrania durante la noche, según informes ucranianos. La fuerza aérea declaró que muchos de los misiles no alcanzaron sus objetivos previstos. También se reveló que Rusia empleó un misil balístico del tipo Iskander-M, así como un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. No se proporcionó el número de misiles o drones destruidos. Sin embargo, se informaron ocho drones de ataque rusos derribados.

07:32 Zelensky Elogia los Misiles Palianytsia Fabricados en UcraniaEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha elogiado los misiles Palianytsia recientemente fabricados en Ucrania. El líder ucraniano ha afirmado que las drones de misiles y otros avances militares de Ucrania son vitales para la nación debido a los retrasos en las decisiones de ciertos socios internacionales. "Hoy ha tenido lugar el primer y exitoso despliegue de combate de nuestra nueva arma", dijo, citado por "Kyiv Independent". "Una clase completamente nueva de drone de misiles ucraniano - Palianytsia".

06:55 Comandante de Asov Desaprueba el Intercambio de Prisioneros: Ningún Soldado de Asov LiberadoSegún fuentes ucranianas, no se han involucrado soldados de Asov en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania del día anterior. El comandante de la brigada Denys Prokopenko informes esto, citando al comandante del Regimiento Asov. El comandante del Regimiento Asov criticó el último intercambio de prisioneros y expresó su frustración por no haber incluido a ningún combatiente de Asov que ha estado en cautiverio ruso durante más de dos años.

06:14 Gobernador: Cinco Civiles Muertos y 12 heridos en un Ataque Aéreo Ucraniano en la Región Fronteriza de BelgorodCinco civiles murieron y 12 resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza de Belgorod durante la noche, según el líder de las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov mencionó que también resultaron heridos tres menores, dos de los cuales fueron hospitalizados. Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques en territorio ruso e ha infiltrado en la región de Kursk, que limita con Belgorod, a principios de agosto. Belgorod ha sido un objetivo repetido de ataques aéreos y drones ucranianos, que se llevan a cabo en respuesta a los ataques desde el lado ruso.

05:47 Rusia: Civiles Muertos en el Bombardeo de la Artillería UcranianaCinco civiles murieron y 12 resultaron heridos en un bombardeo de artillería en la ciudad de Rakitnoe en el suroeste de Rusia, según el líder regional, Vyacheslav Gladkov, a través de Telegram. Los informes no pudieron ser confirmados de manera independiente y Ucrania no ha comentado al respecto.

04:26 La Ciudad de Sumy Informa sobre Impactos de Cohetes y HeridosLa ciudad de Sumy ha sido atacada por cohetes, según informes de la administración militar regional. Se han registrado dos impactos de cohetes, con siete personas heridas, dos de ellas de gravedad. La agencia informó que Rusia atacó la infraestructura civil de Sumy el sábado por la noche.

03:35 Kharkiv: Lanzamiento de un Ataque con Misiles en Dos CiudadesEl líder de la región de Kharkiv, Oleh Synyehubov, advierte que el ejército ruso ha lanzado ataques con misiles en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Se ha registrado una persona herida. En Kharkiv, se ha producido una explosión importante. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechov, escribe en Telegram que se escuchó una explosión masiva. Pide precaución a la población. La causa de la explosión aún se desconoce.

03:06 Defensa Aérea Ucraniana Advierte sobre Drones de CombateSe están escuchando alertas de ataque aéreo en el este y el sur de Ucrania. La fuerza aérea ucraniana advierte, entre otras cosas, de un grupo de drones de combate Shahed que migran sobre el Mar Negro hacia la región ucraniana de Mykolaiv. Se esperan ataques rusos aumentados alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebró el sábado. Hasta el momento, no se ha materializado una oleada mayor de ataques.

01:32 Hungría Acusa a Bruselas de Interferir en el Suministro de Petróleo

Hungría sospecha que la Comisión Europea está interfiriendo en el sabotaje de los suministros de petróleo ruso. "El hecho de que la Comisión Europea no esté dispuesta a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia sugiere que la orden llegó de Bruselas a Kyiv para crear problemas con el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", dice el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó. La Comisión Europea no ha querido comentar inicialmente. En junio, el productor de petróleo ucraniano Lukoil fue añadido a la lista de sanciones y el oleoducto Druzhba, que también pasa por territorio ucraniano, fue bloqueado. Esto ha cortado en gran medida a Hungría y Eslovaquia de su principal proveedor de petróleo.

22:12 Tropas Rusas Hieren a Cuatro Mujeres en un Asalto a un Pueblo en Kupyansk

Las tropas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupyansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, líder de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupyansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió una vivienda particular", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

**21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ucrania ha sido Consistente

El Secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, felicita a Ucrania por su Día de la Independencia en un artículo en el portal "European Pravda". "Hoy se conmemoran 33 años desde que Ucrania declaró su independencia, prometiendo un futuro más brillante y próspero como una democracia autogobernada, libre de la influencia de la Rusia soviética", declaró Healey. Hoy, los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de la guerra. Es una lucha cuesta arriba para preservar su libertad e independencia contra la incisión despiadada e ilegal de Putin. "Ucrania siempre ha sido el perro pequeño contra el poder militar y los recursos de Rusia", escribe Healey. La valentía de tanto su población militar como civil es admirable mientras siguen luchando. El Reino Unido asegura a sus amigos ucranianos que estarán a su lado todo el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, el Reino Unido inicia hoy una campaña para animar a las personas en el Reino Unido y más allá a expresar su apoyo a Ucrania. En las redes sociales, animan a todos a hacer ruido por Ucrania y a compartir publicaciones relevantes. "Además de la ayuda militar y económica, nuestra amistad y solidaridad con Ucrania también son vitales", mencionó Healey.

20:05 Zelensky promueve a Syrsky a General

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha promocionado a Oleksandr Syrsky, el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, al rango de general, según se indica en un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de coronel general. Su promoción se debe al impresionante progreso realizado por las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

Puedes aprender sobre eventos anteriores aquí.

Después del incidente en Kramatorsk, la Unión Europea ha expresado su preocupación por los ataques en el este de Ucrania, instando a un cese inmediato de las hostilidades y el cumplimiento del derecho internacional.

En respuesta a los informes de un empleado de Reuters desaparecido y otros dos hospitalizados en el ataque al Hotel Sapphire, la Unión Europea ha emitido un comunicado condenando la violencia y expresando su solidaridad con los periodistas y organizaciones mediáticas afectadas. La organización también ha instado al regreso seguro y rápido del empleado desaparecido y a la atención médica adecuada para los heridos.

Lea también: