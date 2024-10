Los empleados de reparto etiquetan a Baerbok como un riesgo potencial para la seguridad

Multitudes inundaron las calles de Berlín en la manifestación "No más guerra", con el discurso de Sahra Wagenknecht generando una oleada de aplausos. Sin embargo, el político del SPD Ralf Stegner encontró desaprobación durante su discusión sobre el derecho de Ucrania a la defensa propia.

Colores de palomas de la paz, banderas del arco iris, banderas rojas de la Izquierda y DKP, banderas de Palestina y cánticos de "Libre Palestina": todas estaban presentes en la manifestación "No más guerra" celebrada en la Siegessäule de Berlín por la tarde. "Hoy vemos que el movimiento de la paz está vivo", proclamó la política de la Izquierda Gesine Lötzsch desde el escenario en el Tiergarten. Los organizadores estimaron que había "más de 40,000" personas presentes. Aunque la policía no confirmó estas cifras, mencionó una "cifra de cinco dígitos".

"Crear paz sin armas" era el mensaje en los carteles, y "Salir de la OTAN". Parecía que se estaban reviviendo las protestas de los años 80 en Alemania Occidental. Los organizadores esperaban un renacimiento que también pudiera influir en la campaña electoral federal de 2025. En palabras del coorganizador Reiner Braun, "están starting this grand and inspiring new movement aimed at making this country more peaceful and peace-loving". Braun confesó haber protestado anteriormente contra la Decisión de Doble Vía de la OTAN de 1979.

Personalidades como la berlinesa oriental Lötzsch y el ex político de la CSU Peter Gauweiler fueron algunos de los oradores. La icona del movimiento, Wagenknecht, recibió los aplausos más fuertes. Wagenknecht abogó por la paz y la diplomacia en lugar de las armas, tanto en Ucrania como en el Oriente Medio. No dudó en lanzar ataques contundentes. La presidenta del SPD volvió a reprochar a la coalición semáforo por seguir ciegamente las órdenes de Washington. Denunció a Putin como un criminal, pero también condenó las guerras agresivas de EE. UU. Tachó a Baerbock de riesgo para la seguridad. Diputados como Hofreiter o Strack-Zimmermann fueron tachados de un batallón de belicistas. Deben experimentar las realidades crudas de la guerra en primera línea. El objetivo fundamental de este nuevo movimiento, según proclamó Wagenknecht, era "debemos prevenir el lanzamiento de estas horribles misiles".

Sin lugar a dudas, Wagenknecht se refería al despliegue planificado de misiles de alcance intermedio de EE. UU. a partir de 2026, revelado por Olaf Scholz durante la cumbre de la OTAN en Washington en julio. Scholz argumentó que Alemania necesita estas armas para su defensa. Los críticos argumentan que estos puntos de apoyo hacen de Alemania un posible objetivo. Además, creen que tal acción iniciará una nueva carrera armamentística.

El miembro del Bundestag del SPD Ralf Stegner tiene una opinión ambigua sobre los misiles. Enfrentó resistencia en la manifestación alrededor de la Siegessäule, incluyendo silbidos y abucheos. Comenzó en el momento en que Stegner mencionó el derecho de Ucrania a la defensa propia y los beneficios de la defensa aérea sobre las ciudades ucranianas. Se oyeron gritos de "halcón de guerra". "Stop" y "Blah blah blah" fueron las respuestas del público.

Stegner se encontró en medio de una tormenta política, con su propio partido también criticándolo. El experto en política exterior del SPD Michael Roth, que habló con la revista de noticias "Der Spiegel", acusó a Stegner de impulsar un cambio en el discurso. "Hemos caído en la trampa tendida por la AfD y Sahra Wagenknecht. Su movimiento nacionalista-populista ha secuestrado el concepto de paz", dijo Roth. "Este debate emocionalmente cargado ha creado un vacío donde los partidarios de Ucrania están siendo difamados como belicistas". Roth abogó por la entrega de armas para ayudar a Ucrania a negociar desde una posición de fuerza en lugar de considerarlas un objetivo.

Tales puntos de vista no estaban presentes en la manifestación. Después del discurso de Wagenknecht, el público continuó discutiendo el "genocidio" en la Franja de Gaza y la liberación de Palestina. Un orador incluso celebró el pleito de Nicaragua contra Alemania en la Corte Penal Internacional por complicidad en el genocidio de Gaza. Los manifestantes cantaron "La Internacional" y corearon "¡Viva la solidaridad internacional!". Hacia el final, la multitud cantó "We Shall Overcome" - parecía un regreso al pasado.



