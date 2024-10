Los efectos catastróficos del huracán Helene podrían llevar a una pausa en la producción de chips de semiconductores.

Nestelados en las Montañas Azules, justo fuera del tranquilo pueblo de Spruce Pine con menos de 2,200 residentes, se encuentran dos minas que producen el cuarzo más puro del mundo. Este cuarzo, que se formó hace alrededor de 380 millones de años, es un componente vital en la cadena de producción global de chips de semiconductores, que alimentan una multiplicidad de dispositivos como smartphones, automóviles, equipos médicos y paneles solares.

Sin embargo, debido a la reciente devastación de Huracán Helene por el sureste de los Estados Unidos, las operaciones en estas minas se han detenido. La tormenta provocó inundaciones históricas y aludes, así como la interrupción de carreteras, líneas eléctricas y servicios, poniendo en riesgo a millones de residentes.

Sibelco y The Quartz Corp, las empresas responsables de administrar las minas, suspendieron temporalmente las operaciones el 26 de septiembre para prepararse para la tormenta inminente. Sin embargo, no está claro en qué medida las minas fueron dañadas y cuánto tiempo llevará restaurar su funcionamiento.

Las instalaciones, junto con el resto del pueblo, han sido golpeadas duramente por las interrupciones de la infraestructura, incluyendo áreas inundadas, cortes de energía, carreteras cerradas y redes de comunicación pobres. Además, se dificulta el contacto con los empleados locales, whose homes and residences have been affected by the calamity.

Según los expertos en la cadena de suministro, las minas pueden tardar varias semanas en volver a funcionar, lo que podría llevar a escasez y aumentos de precios de semiconductores. Esto podría ser particularmente perjudicial para la industria tecnológica, ya que los gigantes de Silicon Valley actualmente invierten miles de millones de dólares en chips para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial.

Si tuvieras que elegir una mina que tenga un impacto significativo en la fracción de fabricación de semiconductores y la industria de paneles solares, probablemente sería las minas de Spruce Pine operadas por Sibelco y The Quartz Corp, según Seaver Wang, codirector del programa de clima y energía del Instituto Breakthrough.

Spencer Bost, director ejecutivo de Downtown Spruce Pine, declaró el martes que los daños en el pueblo son catastróficos.

“Actualmente no sabemos la magnitud de los daños a las empresas mineras. Sin embargo, hemos presenciado tal devastación en Spruce Pine que es incierto cuándo nuestros empleados podrán reanudar el trabajo. Many people are injured, homes are damaged or destroyed, and some roads are no longer accessible,” remarked Bost.

Sibelco, un importante empleador belga en el condado, confirmó la seguridad de sus empleados y está trabajando diligentemente para ponerse en contacto con aquellos que aún no se pueden comunicar debido a los cortes de energía y los desafíos de comunicación en curso. También han estado colaborando con agencias gubernamentales y operaciones de rescate para mitigar el impacto del desastre y regresar a las operaciones normales lo antes posible.

The Quartz Corp, la mina vecina de Sibelco propiedad conjuntamente por una empresa mineral franco-noruega, expresó su preocupación por las secuelas del huracán y dijo que no sabe cuándo se reanudarán las operaciones. Su enfoque está en garantizar la seguridad de sus empleados y sus familias mientras trabajan para ponerse en contacto con el personal no disponible.

Un elemento indispensable para una industria de vanguardia

El cuarzo es indispensable en el proceso de fabricación de semiconductores. Su pureza también juega un papel pivotal para evitar dañar los chips.

“Estás manufacturando chips exquisitamente complejos que incluyen, en algunos casos, 100 mil millones de transistores, 100 mil millones de miniaturas máquinas, en un solo chip no más grande que tu uña. La presencia de un solo átomo fuera de lugar puede resultar en un defecto que arruine todo el chip,” explicó Gregory Allen, director del Centro Wadhwani para IA y Tecnologías Avanzadas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Aunque el cuarzo es abundante en todo el mundo, el cuarzo de alta pureza único extraído en Spruce Pine representa aproximadamente el 80% al 90% del mercado global. Si bien algunos fabricantes de semiconductores pueden tener suficiente cuarzo de alta pureza para mantener la producción, un cese más prolongado de las minas llevaría a una escasez prolongada de semiconductores.

En tales casos, sería posible purificar el cuarzo regular como sustituto, pero la capacidad global para lograr esto en cantidades adecuadas es limitada.

“I would anticipate a stall and disruption in the supply chain for major chip manufacturers as they wait for these mines to reopen,” said David Bader, professor and director of the Institute for Data Science at the New Jersey Institute of Technology.

Además de restaurar las minas, también se necesitaría la infraestructura local, como carreteras, para transportar el cuarzo a los clientes. Una extensa escasez de chips probablemente provocaría que numerous industries se detengan. Por ejemplo, durante el shortage global de chips en 2021 causado por la pandemia de Covid-19, los fabricantes de automóviles quedaron con vehículos casi terminados pero no pudieron enviarlos debido a la falta de chips para alimentar características cruciales, lo que provocó un aumento significativo en los precios de los automóviles.

“The American economy, to a greater or lesser extent, is contingent on the semiconductor industry as a vital input,” said CSIS's Allen. According to Wang, despite the devastation in Spruce Pine, there remains reason for optimism.

“This mine holds significant national importance, and I'd bet that the feds are ready to raise hell and climb mountains to have it operational ASAP. It's no secret that this mining facility holds substantial value for our country.” - statement from Wang.

La industria tecnológica, en particular los gigantes de Silicon Valley que invierten en sistemas de IA, podría enfrentar escasez y aumentos de precios de semiconductores debido al posible cierre prolongado de las minas de Spruce Pine. Estas minas proporcionan una cantidad significativa de cuarzo de alta pureza, un elemento indispensable en el proceso de fabricación de semiconductores, con más del 80% al 90% del mercado global que depende de él.

