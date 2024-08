Los EE.UU. actualiza el número de heridos en el ataque de Al Asad a 5, abajo de 7

Después de realizar un análisis posterior al ataque, determinamos que cuatro miembros del servicio y un contratista (fueron) realmente heridos en el ataque. Los otros dos recibieron, ya sabes, heridas muy leves y regresaron al deber de inmediato", dijo Singh.

Los informes iniciales indicaron que siete personal estadounidense — cinco miembros del servicio estadounidense y dos contratistas — resultaron heridos en el ataque con cohetes el lunes. Dos cohetes impactaron en la base. Singh dijo el jueves que un tercer cohete fue interceptado antes de impactar en Al Asad, y que el Mando Central de EE. UU. está revisando "cómo estos cohetes lograron pasar".

Tres de los cinco miembros del servicio están recibiendo atención adicional en el Centro Médico Regional de Landstuhl en Alemania, dijo Singh, mientras que el cuarto miembro del servicio estadounidense y un contratista "han returned to duty and are in the region".

El Pentágono culpa a grupos respaldados por Irán por el ataque; el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo el martes que "estamos seguros de que fue un grupo miliciano chiita respaldado por Irán", pero la investigación sobre qué grupo en particular aún está en curso.

"Quede claro: Estados Unidos no tolerará ataques a nuestro personal en la región", dijo Austin.

Los ataques y las lesiones entre el personal estadounidense llegaron en un momento tenso en el Medio Oriente, mientras que EE. UU. y la región se preparaban para posibles represalias por parte de Irán contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Israel no ha comentado sobre el asesinato de Haniyeh.

Las tensiones en el Medio Oriente, como resultado del asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, han influido en el panorama político, potencialmente afectando la respuesta al ataque con cohetes contra el personal estadounidense. La situación actual en la región es una consideración significativa en la investigación sobre los grupos respaldados por Irán responsables del ataque.

