- Los ecologistas: se esforzaron por obtener un resultado significativamente mejor

Después de su derrota en las elecciones regionales, los máximos responsables de los Verdes de Sajonia parecían abatidos. "Hoy, después de las elecciones, no estamos muy animados y nuestros resultados no están a la altura de nuestras expectativas", señaló la coportavoz Marie Müller. "Esperábamos una mejora significativa". "En un contexto más amplio, los Verdes no hemos logrado un avance significativo con nuestras preocupaciones, nuestra misión", añadió Müller. Según las primeras cifras, los Verdes están actualmente en el 5,1%.

El miedo a la AfD como la fuerza más poderosa, según Müller, fue un factor importante para muchos votantes. Sin embargo, la protección del medio ambiente y el clima quedaron en un segundo plano. No obstante, el partido tiene la intención de mantener una fuerte presencia en la política de Sajonia con sus principios. "Somos el único partido en este estado que está completamente comprometido con las preocupaciones medioambientales y climáticas, aunque no estemos ganando ninguna planta de interior con este tema en este momento", declaró Müller.

Sin consecuencias personales

La portavoz estatal Christin Furtenbacher consideró el resultado de las elecciones como un desafío para la política estatal. "La CDU y Michael Kretschmer han jugado un papel en hacer que la formación del gobierno sea una tarea compleja", comentó Furtenbacher. La acusó de utilizar "tácticas de miedo y polarización", que no solo desviaron las posibles responsabilidades del futuro gobierno, sino que también validaron "narrativas de extrema derecha y populistas". Furtenbacher también criticó a la CDU por culpar constantemente a los Verdes, crear imágenes hostiles y envenenar el discurso. Ahora le corresponde a la CDU establecer un ambiente estable en el estado.

Según Furtenbacher, después de la derrota electoral, no hay intención de imponer sanciones personales. "Hemos reunido un equipo sólido para esta campaña electoral y hemos luchado consistentemente, con todas nuestras fuerzas".

A pesar de los resultados decepcionantes del Landtag, los Verdes tienen la intención de mantener su compromiso con las preocupaciones medioambientales y climáticas en la política de Sajonia. Furtenbacher, portavoz estatal de los Verdes, ha declarado que no habrá consecuencias personales después de la derrota electoral.

Lea también: