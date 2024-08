- Los ecologistas piden una reserva natural para el banco de arena de focas

Las excursiones del MS "Seebär" al banco de arena Lieps en la Bahía de Wismar son muy solicitadas durante la temporada alta. Sin embargo, la esperanza de observar a docenas de focas reposando en la estrecha franja de arena en el Mar Báltico a menudo se ve decepcionada, especialmente en días hermosos.

"Muchos practicantes de paddle surf en pie, conductores de barcos inflables y deportivos entonces salen y se acercan demasiado al banco de arena de las focas, a veces incluso a alta velocidad", dice Ulrike Cwielag de la organización ambiental BUND. Esto molesta significativamente a los animales y se sumergen. Son particularmente dependientes de los períodos de descanso, especialmente los jóvenes. Podrían ahogarse de agotamiento mientras nadan si no pueden recuperarse lo suficiente en tierra.

Sólo en días de mal tiempo

La relación con el turismo es clara, dice Cwielag. "En días lluviosos, está tranquilo alrededor de Lieps y enseguida aparecen las focas del puerto". Ya en 2005, los amantes del agua en la región, las comunidades costeras, los clubes de pesca, el turismo y las organizaciones de conservación de la naturaleza firmaron un acuerdo voluntario para proteger áreas particularmente sensibles de la Bahía de Wismar.

El banco de arena Lieps y sus alrededores se mencionan como un área muy sensible que debería evitarse de mayo a mediados de septiembre. Se exhiben mapas con recomendaciones de comportamiento para turistas en la playa, y las empresas de alquiler de barcos y paddleboards deben informar a sus clientes sobre ellos.

BUND: El acuerdo voluntario ha fallado

El acuerdo voluntario se concluyó para evitar regulaciones legalmente vinculantes para la conservación de la naturaleza. Sin embargo, no parece estar funcionando. Por lo tanto, BUND exige que el gobierno estatal declare el banco de arena Lieps como reserva natural. "Cualquiera que entonces se acerque demasiado o incluso se baje allí viola una prohibición y esto puede ser castigado con una multa", dice Cwielag.

Las excursiones del "Seebär", que tienen lugar hasta tres veces al día, son apoyadas por BUND. El capitán solo se acerca al banco de arena hasta 300 metros y reduce la velocidad del motor. Las grandes cabezas de las focas del puerto emergen del agua a few dozen meters away from the ship. Ese día, el banco de arena está poblado por cientos de cormoranes, con solo una foca del puerto tomando el sol. Hasta 100 animales pueden descansar allí a la vez, dice Cwielag.

Las focas del puerto en el Mar Báltico casi se extinguieron en el siglo XX. En la década de 1980 se tomaron las primeras medidas de protección. Desde entonces, la población ha crecido. Según WWF, ahora hay alrededor de 42,000 focas del puerto en el Mar Báltico. Sin embargo, esto es todavía menos de la mitad de la población original. Los científicos estiman que había unos 100,000 animales en el pasado. El banco de arena Lieps se considera uno de los sitios de retiro más importantes para las focas del puerto en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

