Los dueños del hotel colapsado probablemente estaban tratando de advertir a los huéspedes

Shock and disbelief in Kröv: ¿Cómo pudo haber ocurrido el derrumbe mortal del hotel? Al parecer, los propietarios intentaron advertir a los turistas en la fatídica noche. El hotel, que estaba en venta, había estado haciendo ruidos cada vez más fuertes.

Después del shock viene la incredulidad en Kröv, sobre cómo un hotel en el centro del pueblo pudo derrumbarse. "Después de la tragedia, la pregunta en la mente de todos es: ¿Cómo pudo haber ocurrido esto?" dijo la Alcaldesa Desire Beth. En el desastre del martes por la noche, nueve personas quedaron enterradas: un hombre, probablemente el propietario del hotel, y una mujer murieron, siete personas resultaron heridas. El último superviviente fue rescatado de los escombros tarde el miércoles por la noche.

Un amigo de la familia contó cómo los propietarios del hotel habían intentado advertir a los turistas porque los ruidos crujientes en la casa se estaban volviendo cada vez más fuertes. Según SWR, un turista también reportó que alrededor de las 11 pm en la noche del desastre, las vigas crujían y hubo una llamada a la puerta. El gerente del hotel entonces urgió a la mujer a abandonar el edificio inmediatamente. Pero justo cuando ella estaba a punto de hacerlo, parte de las paredes se derrumbó y la mujer apenas logró escapar al balcón.

La Fiscalía Pública de Tréveris ha iniciado una investigación por muerte. El jefe de la Fiscalía Pública de Tréveris, Peter Fritzen, confirmó que se había notado una grieta en el edificio antes de que se derrumbara, y se habían llamado a expertos y realizado trabajos de reparación, pero los detalles aún son inciertos. Parece que todavía hay movimiento en el edificio: "Ha estado crujiendo y crujiendo toda la noche", dijo un居民.

El edificio sigue siendo muy inestable

El jueves, un experto también inspeccionó el sitio. Examinó el suelo alrededor del edificio, que se había asentado y había sufrido un completo derrumbe de piso. También entró en parte del hotel, que estaba en venta por alrededor de 600,000 euros. Las noticias: El edificio sigue siendo muy inestable. Antes de que el último cuerpo pueda ser recuperado de los escombros, se iniciará la demolición el viernes, según una portavoz de la policía. Una empresa especializada traerá equipo especial para ello. Durante el trabajo, se acordonará un radio de 150 metros alrededor del hotel - también por la posible presencia de amianto.

Los rescatados, que tuvieron que soportar durante horas bajo los escombros, están relativamente bien físicamente, dijo la portavoz de la policía Romy Berger. Hay fracturas y raspaduras. El mayor problema será probablemente la tensión psicológica. Entre los heridos hay una pequeña familia de la ciudad holandesa de Urk en el Ijsselmeer con un niño de dos años.

Lo que tuvieron que soportar las personas enterradas en las horas hasta su rescate solo se puede imaginar por el aspecto de la casa. El último superviviente rescatado estuvo atrapada durante casi 24 horas - en una posición doblada y con bloques de concreto en la espalda, según un portavoz. Recibió bebidas y comida en forma puré y una almohada para apoyar la cabeza de los rescatistas.

Sacada a aplausos

Al final de la operación de rescate, ella fue sacada del edificio entre aplausos de los ayudantes. "Ella está Remarkablemente estable y quería caminar ella misma", dijo Joerg Teusch, el inspector de protección contra incendios y desastres del distrito de Bernkastel-Wittlich, por la noche. "La impedimos y la sacamos en brazos".

Una de las mujeres enterradas oró mucho, como contó. "Sabíamos que íbamos a ser ayudados", dijo Erika Sorm de Baden-Württemberg. Ella y otros víctimas habían sido optimistas durante todo el tiempo. La fe les había ayudado, dijo. Después de su rescate, primero pensó en su perro, que había sido rescatado antes. Él había sido enterrado en otro lugar y había tratado de cavar para llegar a ella. Él estaba bien - ella también había quedado casi ilesa, dijo. Sorm había viajado al Mosela para unas vacaciones de unos días con dos amigos.

El cuerpo todavía en la casa está en el área más inestable del hotel

El cuerpo aún en la casa, probablemente perteneciente al propietario del hotel, está ubicado en el área más inestable, dijo la portavoz de la policía. No se dio información sobre posibles causas del derrumbe con dos fallecidos. En el sitio se hizo referencia a la investigación de la fiscalía pública de Tréveris.

El primer alcalde adjunto del municipio de Kröv, Martin Rolf, dijo que los residentes de Kröv aún luchan por asimilar lo que había ocurrido. "Es tan terrible", dijo un residente de la ciudad del Mosela con alrededor de 2.300 habitantes. Un festival de calle planeado para el fin de semana cerca del sitio del incidente fue cancelado.

El histórico hotel con la posada, whose origins date back to the 17th century, holds great significance for the town. A section of the hotel complex - the front house is a cultural monument - had to be inspected by experts, Rolf reported. "There was a crack. It was inspected. It was under observation." He could not say if there was a connection to the collapse.

Lea también: