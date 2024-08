"Los dormitorios de Ballermann pueden permanecer tranquilos"

ntv.de: Los turistas aman Mallorca tanto como siempre, pero las protestas contra el turismo masivo en la isla están aumentando. En una entrevista, el experto en turismo Pascal Mandelartz de la Universidad Internacional IUBH explica cómo puede tener éxito el cambio y por qué limitar el número de turistas no es una solución sensata.

ntv.de: Los locales de Mallorca están protestando contra la afluencia de turistas, exigiendo un límite al turismo masivo. ¿Puede entender su frustración?

Pascal Mandelartz: Las demandas de los manifestantes son bastante radicales. Sin embargo, también son perjudiciales para toda la industria de Mallorca. En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos, creando una monocultura. Esto no puede cambiarse rápidamente, ni siquiera con un número limitado de visitantes. Sería más sensato examinar las regiones individualmente y desarrollar una estrategia separada para cada una. Sea cual sea el detalle de la estrategia, es importante que la población esté involucrada en los procesos de toma de decisiones a largo plazo. Esto funciona bien en Amsterdam y Barcelona, por ejemplo.

Entonces, ¿no tiene sentido limitar el número de turistas?

No, no solo porque la mayoría de la población se beneficia del turismo. Representa más del 40% del producto interior bruto. Sin embargo, la isla necesita un proceso de transformación y un cambio estructural. Esto no puede suceder de la noche a la mañana. Tales proceso lleva décadas. Mallorca debe tomar ahora gradualmente un nuevo camino. Por ejemplo, el famoso Ballermann en Playa de Palma quiere centrarse más en el segmento de lujo y atraer a turistas acaudalados. En mi opinión, esto es bastante contraproducente. Porque eso crearía otro nuevo segmento de mercado. Esa es la estrategia equivocada. Creo que los edificios de apartamentos pueden quedarse allí. Aquí, sería mucho más importante mejorar los conceptos de seguridad y mejorar el tratamiento de residuos.

Sin embargo, los empleados de hoteles o restaurantes a menudo se quejan de que los salarios aún son demasiado bajos. Hasta ahora, ellos no han beneficiado mucho.

Eso es correcto. No llega suficiente a los locales. Pero si el turismo en la isla se desplomara mañana, incluso más personas tomarían las calles porque no ganan suficiente. Para poner más dinero en los bolsillos de la gente, la política debe actuar. En algunos casos, incluso es posible que se tengan que reducir los impuestos. Sin embargo, limitar el número de visitantes no cambiaría la situación económica. Se deben utilizar otros resortes. Mallorca también sufre de una grave escasez de viviendas. Aquí, tendría sentido restringir Airbnb. Entonces habría más y, sobre todo, viviendas asequibles para los locales.

Desde 2016, la isla ha estado introduciendo un impuesto turístico, pero esto no ha cambiado la afluencia.

Al menos, el impuesto genera dinero que se puede invertir en infraestructura. Pero no debemos olvidar: El turismo es un enorme mercado en crecimiento a nivel mundial. Un pequeño aumento de impuestos no disuadirá a los viajeros.

¿Existe algo así como una estrategia turística sostenible?

Si hablamos de sostenibilidad en la industria turística, queremos decir un equilibrio entre economía, ecología y aspectos socio-culturales. Al final, tales conceptos deben funcionar también en una economía de mercado libre que se centra en el crecimiento económico. En Magaluf o Playa de Palma, el 80% de los edificios se utilizan para el turismo. Construir un pueblo mallorquín tradicional allí es utópico. El turismo masivo no excluye la sostenibilidad en sí. También se pueden hacer más toilets ahorradoras de agua o instalar nuevos paneles solares en los techos, lo que al menos haría que estos puntos calientes turísticos sean un poco más sostenibles.

¿Qué debe suceder ahora?

Mallorca debe liberarse de la monocultura del turismo. No hay duda al respecto. La isla debería promover industrias alternativas como la ciencia, la tecnología, la innovación o la agricultura en ciertas áreas. Sin embargo, debemos ser realistas: incluso estos sectores nunca reemplazarán al turismo.

