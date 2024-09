Los dinosaurios estaban acompañados por la presencia parpadeante de luciérnagas.

En la película "Parque Jurásico", científicos revitalizan dinosaurios utilizando la sangre antigua de un mosquito sepultado en ámbar. En la realidad, los investigadores se sienten intrigados por tales fósiles, centrándose principalmente en el insecto en sí, especialmente si es tan extraordinario como el gusano luminoso que habitó la Tierra hace millones de años.

Es posible que los ojos de los dinosaurios hayan sido bendecidos con el espectáculo de la luminiscencia, ya que la bioluminiscencia era probable que fuera común en los insectos durante el período Cretácico. Un insecto Recently unveiled sealed within amber dates back around 99 million years. Los científicos declaran que este hallazgo es una luciérnaga (Lampyridae). They detail their findings in the journal "Proceedings B" of the British Royal Society.

El nuevo escarabajo identificado que muestra órganos que emiten luz se llama Flammarionella hehaikuni. Se cree que es una antepasada femenina de la subfamilia moderna Luciolinae, afirma el equipo de investigación liderado por Chenyang Cai del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing en China. El órgano luminoso situado cerca de la punta del abdomen del escarabajo se asemeja notablemente a los órganos productores de luz de las luciérnagas modernas.

Descubrimientos abundantes de luciérnagas en el depósito de ámbar

Este es el segundo especie de luciérnaga del período Cretácico que se ha descubierto, que abarcó desde 145 hasta 66 millones de años. También se han descubierto una luciérnaga emplumada y un escarabajo luminoso perteneciente a la familia fósil Cretophengodidae de este período. Todos fueron encontrados en ámbar de 99 millones de años de antigüedad procedente del valle de Hukawng en el norte de Myanmar.

Como explica el primer autor, estos fósiles proceden del mismo depósito y época de ámbar, y muestran una variedad de adaptaciones morfológicas relacionadas con la bioluminiscencia. Esto sugiere que el proceso evolutivo de esa época produjo numerosos órganos emisores de luz.

La investigación indica que los escarabajos bioluminiscentes podrían haber surgido entre el Jurásico tardío y el Cretácico temprano. La proliferación de Lampyrids bien documentados es evidencia de que los espectáculos luminosos de diversas luciérnagas ya existían durante el período Cretácico.

Pequeñas luciérnagas voladoras en Europa central en la actualidad

Se han reconocido más de 2.000 especies de luciérnagas - con solo unas pocas que habitan en Europa central. En algunas especies, solo los machos pueden volar, mientras que no todas las especies producen luz en ambos sexos. En Europa central, inevitablemente encontrarás machos voladores pequeños y luminosos de la especie Lamprohiza splendidula.

Los órganos luminosos siempre se encuentran en la parte posterior. La luz verde es el resultado de una reacción química: la luciferina se transforma en oxiluciferina por la enzima luciferasa. Durante esta transición, se libera energía en forma de luz. Los expertos sospechan que los órganos luminosos sirven para buscar pareja o comunicación.

El primer autor Chenyang Cai sugiere que la bioluminiscencia en los escarabajos podría haber sido inicialmente un mecanismo de defensa. "La luz emitida podría haber actuado como una señal de advertencia a los depredadores potenciales, señalando la toxicidad o la inedibilidad de los escarabajos." Esta conjetura se apoya en la observación de que muchos escarabajos ya poseen órganos luminosos en sus etapas larvarias, mucho antes de alcanzar la madurez sexual, lo que sugiere un propósito más allá del cortejo.

El escarabajo recientemente descubierto mide alrededor de 8,5 milímetros de longitud y 2,9 milímetros de ancho, es de color marrón oscuro y está abundantemente cubierto de pelo. Su característica más distintiva son sus antenas largas y notablemente serradas. Esta nueva especie difiere significativamente de las Luciolinae modernas,whose antennae usually have thin and brief threads, according to the research. Sin embargo, se asigna a esta subfamilia, con la expectativa de que pronto se descubran más luciérnagas bien preservadas del período Cretácico.

El autor principal Chenyang Cai atribuye esta confianza a la abundancia de árboles productores de resina en los bosques del Cretácico. La resina protegió a los árboles y, al mismo tiempo, sepultó a numerosos insectos. "La resina atrapó a estos organismos rápidamente y los protegió de la descomposición, la intemperie y los carroñeros, lo que finalmente resultó en fósiles exquisitamente preservados."

El estudio agrega que la luciérnaga muestra transformaciones peculiares en sus antenas. Las depresiónes ovaladas ligeramente impresas en las puntas de los segmentos antenales podrían haber ayudado en la detección del olor. "Este tipo de órgano sensorial en las antenas no se ha documentado en luciérnagas antes. Pits similares se pueden encontrar en varios órdenes de insectos y se utilizan como órganos del olfato."

Es posible que los dinosaurios hayan sido testigos del resplandor de estas luciérnagas antiguas, ya que la bioluminiscencia era común en los insectos durante la era de los dinosaurios, el período Cretácico. El escarabajo Recently discovered, Flammarionella hehaikuni, se cree que es una antepasada femenina de las luciérnagas modernas, lo que indica aún más la presencia de luciérnagas durante la era de los dinosaurios.

Lea también: