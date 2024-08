Los días de calor tropical terminarán en tormentas eléctricas

Prepare for summer-like heat and thunderstorm danger in the coming week. Temperatures could reach up to 37°C, marking the hottest days of the year so far. However, storms will quickly follow, moving from west to east across the country.

El "Maschal" tropical trajo otro día de verano con riesgo mínimo de tormenta a los Alpes hoy, domingo. El lunes también comenzará muy soleado. Sin embargo, el siguiente sistema de baja presión ya se acerca desde el oeste, intensificando el flujo de calor y trayéndonos los días más calurosos del año hasta ahora al comienzo de la semana, con valores pico de hasta 37°C.

Al mismo tiempo, hay una notable diferencia con respecto al domingo: se volverá significativamente más húmedo desde el suroeste. Esto resultará en las primeras tormentas con peligro de tormenta en el sur el lunes. Luego, el proceso de transición será más lento desde el martes hasta la noche del jueves, a medida que la zona de tormentas se mueve de oeste a este.

¿Hasta qué punto será extrema el calor en los próximos días?

Definitivamente serán los días más calurosos del año, con valores pico de 36 o 37°C esperados para el lunes y el martes. La alta humedad hará que las temperaturas se sientan aún más altas. Las temperaturas nocturnas también permanecerán tropicales, especialmente en las ciudades, con valores que no bajarán de 20°C.

¿Cuándo comenzará el peligro de tormentas?

Se volverá cada vez más peligroso a partir del lunes, con el martes y el miércoles siendo los días principales de tormentas. El noreste no tendrá mucho que temer inicialmente, ya que el enfoque estará primero en el oeste y el sur. El peligro de tormentas en el este es probable que aumente más tarde el miércoles.

¿Qué podemos esperar el lunes?

Inicialmente, habrá mucha luz del sol y pocas nubes. A medida que avanza el día, pueden desarrollarse tormentas con peligro de tormenta sobre las montañas del sur y possibly suroeste. La costa permanecerá agradable con 20 a 25°C, mientras que en otros lugares hará calor, con temperaturas hasta 35 o 36°C en el suroeste.

¿Dónde golpearán las tormentas el martes?

Después de una noche tropical generalizada, a menudo habrá sol y seco al principio. Sin embargo, luego las tormentas se moverán desde el noroeste a través de gran parte del país hacia el sur. El noreste y el este permanecerán tranquilos y soleados. Se volverá aún más caluroso y opresivo, con temperaturas hasta 37°C a lo largo del Rin. Sin embargo, en muchos otros lugares estará por encima de 30°C, con temperaturas alrededor de 25°C cerca de Rügen y Usedom.

¿Y el miércoles?

El este será agradable al principio, mientras que el resto del país volverá a rugir, ya sea más tarde en el día o desde la noche anterior. Luego, las tormentas se moverán hacia el este en la noche, trayendo de nuevo el peligro de tormentas. Antes de eso, se volverá a calentar, con temperaturas alrededor de 34°C, y 24 a 30°C en el oeste. Sin embargo, seguirá siendo húmedo en general.

¿Permanecerá peligroso hasta el final de la semana?

El peligro de tormentas disminuirá el jueves, y las tormentas se moverán hacia el este rápidamente. Solo en el sur podría haber alguna actividad. En el norte, podrían caer algunas lluvias aisladas, de lo contrario, habrá sol y seco en muchos lugares, con temperaturas de 21°C en el Mar del Norte y alrededor de 30°C en el Alto Rin. El viernes llegarán nuevas lluvias desde el noroeste con vientos fuertes. En el este y el sur, en su mayoría seguirá siendo agradable, con tormentas individuales formándose hacia los Alpes. Las temperaturas más altas serán de 20 a 25°C en el noroeste, y de 25 a 31°C en otros lugares.

La previsión del tiempo indica que los días más calurosos del año con temperaturas hasta 37°C se avecinan, lo que marca un aumento significativo de la temperatura. Debido al sistema de baja presión que se acerca, los niveles de humedad aumentarán, lo que llevará a las primeras tormentas con peligro de tormenta en el sur.

Lea también: