Los Detroit Pistons igualan el récord de la NBA de rachas perdedoras más largas en una sola temporada

Con la derrota 126-115 ante los Nets el sábado, Detroit está ahora empatado con los Cavaliers de Cleveland 2010-2011 y los 76ers de Filadelfia 2013-2014 por el récord más largo de una sola temporada con 26 partidos.

Los 76ers tienen la marca global de derrotas con 28 partidos, un dudoso logro que se extendió durante dos temporadas. La racha perdedora comenzó a finales del curso 2014-2015 y continuó en la temporada siguiente.

La última victoria de los Pistons se produjo el 28 de octubre, cuando derrotaron a los Chicago Bulls. El récord del equipo ahora es de 2-27.

"Perder es horrible en esta liga y hemos tenido mucho de eso", dijo el entrenador en jefe Monty Williams a los periodistas el sábado. "Estoy orgulloso de cómo siguen luchando cada noche".

Cuando se le preguntó sobre cómo se sentía su equipo en medio de la racha de derrotas, Williams dijo que es la naturaleza humana "sentirse deprimido" cuando pierdes "tantos seguidos."

"Hay que permitir que la gente sea humana, pero la forma en que vuelven al día siguiente es algo que me deja alucinado", añadió Williams. "He estado en muchos equipos y no muchos tienen ese tipo de resistencia. Nuestros chicos no quieren formar parte de ningún tipo de racha perdedora, lo que sea, pero cada día vuelven con concentración y empuje y garra para intentar ganar un partido."

Los Pistons tienen la oportunidad de batir el récord el martes, cuando reciban a los Nets en el Little Caesars Arena de Detroit.

Fuente: edition.cnn.com