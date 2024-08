- Los destinos turísticos no mencionados de varias naciones

España, Málaga, Mallorca, Marbella, Maspalomas - estos son destinos turísticos populares en España, que se unen a Barcelona, Sevilla e Ibiza en las discusiones sobre el turismo masivo. Más allá de España, ciudades como Venecia, Roma, Ámsterdam, Atenas, Praga, Londres y islas como Creta, Bali y Phuket también son destinos vacacionales favoritos.

Recientemente, han surgido protestas en España contra el aumento de turistas, con los locales expresando preocupaciones sobre el aumento de los costes de la vivienda, la tensión ambiental, el tráfico congestionado, la sobrepoblación general, la escasez de agua y los sistemas de gestión de la salud y los residuos sobrecargados.

A pesar de que España ocupa un lugar destacado entre los países más visitados del mundo, no ocupa el primer lugar en cuanto a visitantes por habitante. En su lugar, ese título pertenece a otro país.

Al dividir el número de visitantes por la población para calcular la ratio de locales a turistas, Austria emerge como el claro líder. La UNWTO (Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas) informes que, en 2023, Francia sigue siendo la opción principal para los turistas internacionales con un impresionante total de 100 millones de llegadas. Sin embargo, la popularidad de Francia probablemente se deba a París, la ciudad del amor, que a menudo ocupa un lugar en la lista de deseos de la gente.

Al desplazarnos más abajo en la lista, España ocupa el cuarto lugar con aproximadamente 85,2 millones de visitantes, seguida de Estados Unidos, Italia y Turquía. Quedando al descubierto, Alemania y Austria también se encuentran entre los diez países más visitados, con 34,8 millones y casi 31 millones de visitantes, respectivamente. Sin embargo, Austria realmente brilla cuando se la ve desde esta perspectiva.

Con un recuento de visitantes de 30,9 millones, la población residente de Austria de 9,2 millones genera una ratio de turistas por residente de 3,4. Esto contrasta fuertemente con cifras como la de Grecia, de 3,1 turistas por residente, y incluso las ratios más bajas de España y Francia.

De manera notable, Alemania solo recibe medio turista por residente, como se muestra en su población de 83,4 millones y su recuento de visitantes de 34,8 millones.

"Gloria en nuestra atractivo como destino turístico"

El alto recuento de visitantes de Austria se atribuye a los turistas alemanes. En 2023, se registraron más de 57 millones de pernoctaciones por parte de huéspedes alemanes, según "Austria Werbung" (AW). Viena ocupa el primer lugar como destino favorito tanto en verano como en invierno dentro de Austria.

Tanja Gruber, portavoz de AW en Viena, elogia la diversidad y el atractivo de Austria como destino turístico. Afirma que los austriacos a menudo subestiman el encanto del país.

"Lo que los viajeros recuerdan de Austria es la sensación especial de tranquilidad, ligereza y disfrute que ofrece el país, incluso la gruñonería que es sinónimo de algunas regiones austriacas populares".

También se observan altas tasas de visitantes en países pequeños, como Malta y Chipre, así como en microestados como Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein y el Vaticano.

En particular, merece la pena destacar Croacia, whose estimated 16.9 million visitors in 2023 translates to a tourist-to-inhabitant ratio of 4.3. It is no surprise, therefore, that a Croatian destination appears at the top of a ranking of European cities with the highest tourist numbers per inhabitant.

The European city overwhelmed by tourists

Using holiday accommodation portal Holidu, it was determined that Dubrovnik outranked all other European cities in 2023 with a visitor-to-resident ratio of 27. Close behind were Rhodes, Venice, Heraklion, and Florence, each hosting at least 14 tourists per resident.

Overnight stays in the Southern Aegean region of Greece exhibit an unusually high imbalance. In 2021, the Aegean region, home to islands like Santorini and Mykonos, recorded, on average, 110 overnight stays per resident, according to Destatis. Compared to Mecklenburg-Vorpommern, Germany's region with the largest tourism intensity (around 18 overnight stays per resident).

The European Union has expressed concerns about the impact of overtourism on popular destinations within its member states, such as Spain and its cities like Barcelona and Mallorca. Austria, however, stands out as a country with a high tourist-to-resident ratio, placing it among the world's most visited countries according to UN Tourism data from 2023.

Lea también: