Los desafíos en las compras de la corporación estadounidense de aeronáutica Boeing interrumpen las estrategias de expansión de Ryanair

Problemas en las entregas de la fabricante estadounidense de aviones Boeing están causando retrasos en los objetivos de expansión de la aerolínea de bajo costo Ryanair para este año, según un comunicado de la compañía en Londres. La demora en la entrega de aviones por parte de Boeing ha llevado a Ryanair a prever que transportará 5 millones fewer passengers in 2024 than the initially planned 205 million passengers.

Ryanair había ordenado 350 aviones Boeing 737, pero Boeing está experimentando dificultades en las entregas debido a una serie de problemas técnicos. Según el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, "Esperábamos siete en julio, recibimos cinco. Anticipamos diez en agosto, y si tenemos suerte, recibiremos cinco." Además, expresó su frustración, "Tratar con Boeing en este momento es bastante molesto." Se estima que estos retrasos en las entregas podrían resultar en una disminución de aproximadamente 500 millones de euros en los beneficios proyectados de Ryanair.

