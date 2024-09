Los desafíos en la mediación de un acuerdo de alto el fuego en Gaza generan incertidumbre sobre si se logrará una resolución del conflicto antes de que termine el mandato del presidente Biden.

El equipo de Biden ha mantenido una actitud optimista sobre la negociación de un acuerdo, pero recientes complicaciones han mermado su entusiasmo.

Fuentes internas afirman que Hamas y su líder, Yahya Sinwar, podrían no estar verdaderamente interesados en un acuerdo. Acusan a Hamas de haber dificultado las negociaciones después de la reciente ejecución de seis rehenes en Gaza.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también ha disminuido las esperanzas de EE. UU., aunque el equipo de Biden ha mantenido un silencio mayoritario sobre sus críticas. Netanyahu afirmó abiertamente esta semana que un acuerdo no es inminente y aboga por una presencia israelí permanente en el suroeste de Gaza, desafiando las llamadas internacionales, incluidas las de EE. UU., para que Israel se retire eventualmente.

Las protestas contra el gobierno de Netanyahu en Israel se han intensificado debido a la incapacidad del gobierno para lograr un acuerdo que devuelva a los más de 100 rehenes, varios de los cuales son estadounidenses.

Los oficiales de EE. UU. mantienen que la principal causa del estancamiento es Hamas. Un alto oficial admitió a CNN que Hamas "puede nunca querer un acuerdo", reflejo de las preocupaciones ampliamente expresadas en público y en privado sobre el deseo de Sinwar de llegar a un "sí" en las conversaciones de alto el fuego y rehenes que se han estancado nuevamente.

Cuando se le preguntó si más presión sobre Netanyahu podría ayudar a cerrar un acuerdo, otro alto oficial respondió: "El presidente ha elegido su estrategia para llevar a Netanyahu al final".

En cuanto a la retención de armas o el uso de otros medios de presión de EE. UU. sobre Israel, el alto oficial cuestionó si cambiaría el comportamiento de Israel, dada la presencia del ministro de ultraderecha Itamar Ben-Gvir en el gobierno.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que tanto Israel como Hamas eran responsables de llegar a un "sí" en los temas restantes.

Si un acuerdo de alto el fuego no se materializa en los próximos meses, sería un revés significativo en la política exterior de Biden, quien ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y capital político a impulsar el fin del conflicto. El enfoque de Biden en la política exterior, especialmente el conflicto de Gaza, ha aumentado Recently, following his decision to end his reelection campaign.

Los asistentes describieron a Biden como "obsesionado" con el tema recientemente.

La noticia preocupante del fin de semana de que el ejército de Israel había recuperado los cuerpos de seis rehenes asesinados por Hamas en Gaza, incluidos el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, ha puesto en alerta a la administración sobre la disposición de Sinwar para negociar un alto el fuego.

"Ha traído un sentido de urgencia al proceso, pero también ha puesto en cuestión la disposición de Hamas para hacer cualquier tipo de acuerdo", dijo el primer alto oficial de la administración.

Mientras algunos oficiales estadounidenses han comenzado a cuestionar el compromiso de Hamas con un acuerdo, también han surgido dudas sobre la disposición de Netanyahu para llegar a un acuerdo que podría debilitar su agarre en el poder.

Esta semana, Netanyahu celebró dos conferencias de prensa para enfatizar que las fuerzas de Israel deben permanecer en el corredor de Philadelphi, un tramo a lo largo de la frontera Egipto-Gaza, para evitar el contrabando por parte de Hamas y otros grupos militantes. Sin embargo, esto contradice el acuerdo de alto el fuego que la administración afirmó que Israel había aceptado, que preveía un retiro inicial del IDF de esa frontera en la primera fase y un retiro completo de Gaza en la segunda fase.

"En mi opinión, menos se diga sobre cuestiones particulares, mejor", dijo un alto oficial de la administración a los reporteros en respuesta a la conferencia de prensa de Netanyahu. "Tomar posiciones concretas en medio de una negociación no siempre es particularmente útil".

Los oficiales estadounidenses se sorprendieron al descubrir el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, creyendo que fue obra de los israelíes. Biden y su equipo temían que la muerte de Haniyeh pusiera en peligro el alto el fuego y las conversaciones de rehenes justo cuando parecían estar cerca de una conclusión. Haniyeh era uno de los principales negociadores de Hamas.

Solo una semana antes de la reunión en el Despacho Oval, donde el asesinato no se mencionó, Netanyahu aseguró al presidente estadounidense que estaba serio sobre la consecución de un acuerdo de alto el fuego después de que Biden insistiera -en ocasiones alzando la voz- que se debía llegar a un acuerdo en cuestión de semanas.

Después de la muerte de Haniyeh, Biden mantuvo una llamada telefónica tensa con Netanyahu para reiterar que se debía llegar a un acuerdo. Netanyahu argumentó que la muerte de Haniyeh podría resultar en más presión sobre Hamas y una resolución más rápida de las conversaciones.

"Tuve una reunión muy directa con el primer ministro hoy -muy directa", dijo Biden a los reporteros horas después de la llamada telefónica. "Tenemos la base para un alto el fuego. Debe moverse en él y ellos deben moverse en él ahora".

Sin embargo, esto no ocurrió finalmente, y los recientes eventos han vuelto a destacar la significativa brecha entre los oficiales estadounidenses e israelíes en cuanto al estado de las conversaciones.

"No puedo sentarme aquí hoy y garantizarles que tendremos éxito en este proyecto. No puedo decirles cuán cerca estamos en este momento", dijo. "Es un hecho que, si se estudia el borrador, se ha acordado el 90% de los párrafos, pero en cualquier negociación en la que haya participado, la última parte, el 10%, es la más difícil de resolver porque es la más exigente".

La presión sobre Netanyahu ha aumentado adicionalmente por parte de sus líderes militares y de defensa después de casi un año de conflicto en Gaza, mientras lidia con ataques desde otros frentes, lo que ha dejado al ejército israelí al límite.

"Entiendo que el Ministerio de Defensa y el IDF ansían el fin del conflicto. Necesitan tiempo para recuperarse y prepararse, en caso de que surja un conflicto en el norte [contra Hezbolá]", agregó un segundo funcionario de la administración.

Enfrentado a las preguntas de los medios sobre la disparidad entre el mensaje de EE. UU. y el de Israel, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que EE. UU. sigue siendo "realista" sobre el progreso de las negociaciones.

"Rechazo firmemente la idea de que de alguna manera estamos engañando a su equipo o siendo excessivamente optimistas", dijo Kirby. "Somos realistas y, en efecto, creemos que hemos hecho progresos significativos en los últimos meses en la organización de la estructura del acuerdo, pero ningún acuerdo está finalizado hasta que cada elemento esté finalizado".

Por su parte, Biden ha mantenido la esperanza de un acuerdo a pesar de las difíciles negociaciones. Cuando CNN le preguntó el lunes qué diferencia al nuevo acuerdo de las propuestas anteriores que no tuvieron éxito, Biden solo respondió: "La esperanza nunca muere".

A pesar del optimismo expresado por Biden y su equipo, la reciente ejecución de seis rehenes en Gaza ha levantado preocupaciones sobre el verdadero interés de Hamas en negociar un acuerdo, lo que hace que las negociaciones sean más complicadas.

La política compleja que rodea el conflicto de Gaza ha llevado al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a estar de acuerdo en que tanto Israel como Hamas tienen un papel que jugar para llegar a un "sí" en los temas restantes.

