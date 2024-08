Los depósitos de gas de la UE están casi llenos, con una capacidad del 90%

Aproximadamente dos meses antes del invierno anticipated, las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE están casi al lleno, llegando a un impresionante 90%. La Comisión Europea se enorgullece al declarar, "¡Estamos listos para el invierno próximo!"

15:21 Putin: Fuerzas ucranianas atacan planta nuclear rusa

El presidente ruso Vladimir Putin acusa sin fundamento a Ucrania de lanzar un ataque contra la planta de energía nuclear en Kursk. Sin pruebas sólidas, Putin alega que "el adversario intentó atacar la instalación nuclear la noche anterior". Además, afirma que ha informado de esto a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

14:50 Director General de la OIEA visitará la planta nuclear de Kursk

El Director General de la OIEA, Rafael Grossi, visitará la planta nuclear rusa en Kursk la semana próxima. Un portavoz de la OIEA confirma esta visita inminente, indicando que probablemente tendrá lugar "la próxima semana". En agosto, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk. Luego, la corporación estatal de energía nuclear rusa Rosatom alertó sobre el peligro que representan los ataques ucranianos contra la planta nuclear, ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

14:21 Rusia: 115.000 personas evacuadas de áreas vulnerables

Alrededor de 115.000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas vulnerables que limitan con Ucrania, según el vicepresidente Dmitriy Manturov. Él discute esto durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y otros altos funcionarios del gobierno, donde evalúan los daños a la agricultura e industria causados por la ofensiva ucraniana. "Estamos reunidos para discutir la situación actual en las regiones fronterizas de Rusia", inicia Putin la reunión.

14:00 Tusk: India podría mediar en el conflicto de Ucrania

El primer ministro polaco Donald Tusk recibe con agrado la posibilidad de que el primer ministro indio Narendra Modi actúe como mediador en el conflicto de Ucrania. "Me alegro con el anuncio de que el primer ministro ha acordado promover activamente una solución pacífica, justa y rápida al conflicto", dice Tusk después de una reunión con Modi en Varsovia. La oferta de Modi de mediar cobra importancia ya que posteriormente visitará Kiev y se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. India mantiene una postura neutral regarding la campaña militar rusa y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú.

13:40 "Sin señales de incursión limitada en Kursk"

El canciller alemán Olaf Scholz hipotetiza que la ofensiva ucraniana en Rusia es "una operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, los observaciones de la corresponsal de ntv Nadja Kriewald en su informe actual desde Sumy, en el este de Ucrania, sugieren pruebas contrarias. "Por el contrario", dice ella.

13:20 Aviones militares rusos destruidos en el ataque de Savasleyka

Se informa que los ataques ucranianos contra la base aérea en Savasleyka han llevado a la destrucción de varios aviones militares rusos, incluyendo un caza supersónico MiG-31K y dos aviones de transporte estratégico Il-76. Alrededor de cinco aviones más, presumiblemente MiG-31K/I, resultaron dañados en los ataques del 16 de agosto. En un ataque del 13 de agosto, un depósito de combustible y lubricantes fue alcanzado, mientras que otro MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 Agencia de inteligencia rusa investiga a periodistas de CNN

El Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) ha abierto investigaciones criminales contra varios periodistas extranjeros, incluyendo a un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos, por supuestamente cruzar ilegalmente la frontera estatal para informar desde la ciudad ucraniana de Socha en la región de Kursk. El FSB planea emitir órdenes de arresto internacionales para los periodistas, quienes podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por sus acciones. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue liberado de custody rusa como parte de un canje de prisioneros.

12:34 Zelenskyy visita la región fronteriza: "Fondo de intercambio" ampliado

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy viajó a la región fronteriza de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas han avanzado en Rusia durante más de dos semanas. Él anunció la captura de otra ciudad en la región de Kursk y el aumento del "fondo de intercambio", que simboliza la captura de soldados rusos para un canje de prisioneros futuro. Zelenskyy afirma que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y las víctimas civiles allí han disminuido. Publicó un video que muestra su reunión con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre los refuerzos en el territorio oriental de Ucrania, donde las fuerzas rusas continúan su avance.

12:06 Posible Vigilancia de Infraestructura Crítica? Drones Sospechosos en BrunsbüttelEl periódico Bild sugiere que drones sospechosos están sobrevolando el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. En los últimos días, se han avistado drones volando a alta velocidad sobre la central nuclear desmantelada y el terminal de GNL en Brunsbüttel, ignorando repetidamente la zona de no vuelo. La fiscalía de Flensburg investiga sospechas de espionaje con posibles fines de sabotaje. Dentro de la policía, se ha referido al incidente como una "violación de la zona de no vuelo sobre la central nuclear". Se detectó una amenaza, presumiblemente un drone militar. Bild también informes que los drones están bajo el control de agentes rusos y podrían estar siendo lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Lea más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Emite Advertencia sobre Aumento del Riesgo de Ataques AéreosLa Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto, donde el riesgo de ataques aéreos está en aumento. En los próximos días y durante el fin de semana, hay un creciente riesgo de que Rusia ataque a Ucrania con drones y misiles, según se indicó en su sitio web. Ucrania celebra su 33º aniversario de la independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. Esta celebración anual tiene una especial significación para los ucranianos debido al conflicto en Ucrania, que comenzó exactamente hace dos años y medio. Recientemente, las tropas ucranianas han avanzado inesperadamente en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin lo consideró una provocación y amenazó con una represalia.

11:13 Base Militar en Volgograd en LlamasSe desata un incendio en una instalación militar en Marinovka, en la provincia meridional rusa de Volgograd. Los residentes afirman haber oído explosiones. Las autoridades culpan a un ataque de drones ucranianos. No se han reportado bajas.

10:41 Rusia Instala Refugios de Concrete en KurskEn la región fronteriza rusa de Kursk, las autoridades están instalando refugios de concreto para la población. "Bajo mi orden, la administración de la ciudad de Kursk ha designado lugares centrales para la instalación de refugios prefabricados modulares", explica el gobernador regional Alexei Smirnov en Telegram. Los refugios se están construyendo en lugares muy utilizados, como en 60 paradas de autobús. Smirnov comparte una fotografía de un camión entregando uno de los bloques. También se están instalando refugios en otros dos lugares, incluido Kursk, donde se encuentra la central nuclear de Kursk. Rusia acusa a Ucrania de planear un ataque a la instalación, lo que Ucrania niega.

10:10 Ucrania Revela Avance en KurskUcrania informa sobre más de 40 ataques de las tropas rusas en el frente cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos. El presidente Zelensky garantiza refuerzos adicionales para las tropas en la zona. Además, el avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia Informa sobre Drones Abatidos en Varios RegionesLas autoridades rusas informan que el ejército ruso ha interceptado varios ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. Según los mensajes de Telegram de los gobernadores regionales, la mayoría de los drones fueron derribados cerca del pueblo de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, se informes que dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa. En la región de Rostov, más al sur, se informes que cinco drones fueron "interceptados", según el gobernador Vasily Golubev. También se informes que drones fueron derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de Largo Alcance contra Objetivos en Rusia: Kyiv Busca Aprobación de EE. UU.El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne en Kyiv con una delegación bipartita de representantes de la Cámara de Representantes de EE. UU. Según el ministerio en Kyiv, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "Enfaticé la necesidad de una autorización inmediata de nuestros aliados para utilizar plenamente armas de largo alcance contra objetivos en Rusia", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Estrella de Star Wars Lanza Campaña de Recaudación de FondosEl actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. Juntos con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, aims to raise $441,000 through the "Safe Terrain" campaign. The robots can clear mines even in hard-to-reach areas, at a safe distance from the people operating them. "One of the worst atrocities Russia has committed in Ukraine is the scattering of millions of mines," said Snyder. "I've visited unoccupied areas near the front where people have to take risks to help others return to their farms and homes. Due to these robots, mines can be cleared and lives saved." Ukraine is plagued by mines, and their removal may take decades.

08:01 Kremlin parece estar preparando a los rusos para 'nuevas circunstancias' El asalto ucraniano a Kursk representa un obstáculo para la propaganda de Moscú. A pesar de la distancia, una fuente cercana al Kremlin admite a la plataforma independiente rusa Meduza, con sede en Riga, "A pesar de entrar en territorio ruso y tomar el control de pueblos, es una situación nueva y bastante incómoda". Para aliviar la creciente inquietud, que ha aumentado significativamente desde la invasión de Kursk, el Kremlin intenta habituar a los rusos a una "nueva situación" y una "nueva rutina". El mensaje es: El enemigo ha pisado suelo ruso, pronto será derrotado, pero recuperar el territorio llevará tiempo, y los rusos deben tener paciencia. Por lo tanto, se anima a los locales a "canalizar la negatividad y el shock en una salida constructiva", como enviar suministros de ayuda a Kursk. En general, todas las fuentes consultadas por Meduza esperan que los combates en Kursk duren varios meses. Una fuente cercana al gobierno afirma que esta estimación es "bastante optimista - siempre y cuando nada salga mal".

07:30 Gobernador ruso confirma incendio en instalación militar Las autoridades rusas confirman los rumores sobre un incendio en un complejo militar en la región rusa del sur de Volgograd después de un ataque con drone ucraniano. El gobernador Andrei Bocharov revela en Telegram que el drone impactó en la instalación. No se reportaron bajas. Bocharov no especificó qué base militar fue afectada. Explica que el asalto tuvo como objetivo el pueblo de Marinovka, donde Rusia opera una base aérea.

06:56 Ex consejero de Seguridad: Putin hipnotizó a Trump

El antiguo consejero de Seguridad de EE. UU. y general retirado Herbert Raymond McMaster sugiere que el presidente ruso Vladimir Putin controlaba al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Experience in the Trump White House", según reporta "The Guardian". "Putin, un ex agente del KGB sin escrúpulos, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", describe McMaster. Putin consideraba a Trump "un individuo extraordinario, excepcionalmente dotado", ejerciendo una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como consejero de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, advirtió a Trump en ese momento: "Señor Presidente, es el mayor mentiroso del mundo". Sugirió que Putin estaba confiado en que podía manipular a Trump y obtener una reducción de sanciones y una retirada de tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán a bajo costo.

06:20 Reportan incendio en base aérea rusa en Volgograd

Se escucharon explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el río Don en la región de Volgograd durante la noche. Varios canales de Telegram rusos afirman que estas explosiones podrían ser el resultado de un ataque con drone. Hubo un incendio en una base aérea adyacente. La región de Volgograd está a unos 900 kilómetros al sur de Moscú. El objetivo del ataque fue probablemente la base aérea de Marinovka ubicada en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el río Don. Los testigos en la zona informaron haber escuchado entre seis y diez explosiones fuertes acompañadas del sonido habitual de drones, según Telegram.

05:44 Alemania se compromete a proporcionar más ayuda a Ucrania si es necesario

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más ayuda para Ucrania. Si resulta imposible obtener los miles de millones de activos rusos congelados previstos para Ucrania, Alemania proporcionará fondos adicionales, dice en el podcast del deputy editor-in-chief de "Bild" Paul Ronzheimer. No debe llegar al punto de que se diga: "Ahora no hay más dinero para Ucrania". En ese caso, "naturalmente, tendríamos que investigar de dónde podrían proceder los fondos en Alemania", dice Klingbeil. "Tenemos una obligación hacia Ucrania. Se deben encontrar soluciones, y las encontraremos".

04:27 Ucrania comenta ataques con drones en Rusia

El servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, al sitio web militar "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está evaluando en este momento si y en qué medida se causó daño. Las autoridades rusas informaron por la mañana que habían derribado 45 drones sobre territorio ruso.

01:34 Fico se siente presionado por la "opinión pública" en política exterior El primer ministro eslovaco Robert Fico se queja de lo que él considera que la opinión pública lo está aplastando en las democracias occidentales. Afirma que aquellos que se desvían del consenso en matters de política exterior son "aleatoriamente empujados y amenazados con la isolate" por las democracias occidentales, según un comunicado que publicó con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. En el comunicado, Fico equipara la brutal supresión de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia a lo que él ve como la actual supresión de la opinión pública en Europa. Fico está en contra de la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha sido criticado por ser pro-ruso.

00:12 Ucrania repele 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un día Ucrania se jacta de haber repelido 46 ataques rusos a lo largo de la frontera cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país durante todo el día. De estos, 44 fueron repelidos, según el Estado Mayor. A las 9 pm CET, los combates continúan en los dos últimos sectores. Los ataques resultaron en 238 soldados rusos muertos o heridos. No se mencionan bajas ucranianas. Rusia aún no ha comentado.

23:09 Rusia Afirma Detener Infiltración Ucraniana en BryanskRusia afirma haber detenido con éxito una supuesta infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región fronteriza rusa de Bryansk, que limita con Kursk. El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, informó en Telegram que el servicio de seguridad ruso FSB y el ejército ruso habían interceptado con anticipación a un "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano". "El enemigo fue bombardeado", agregó. Actualmente, la situación está "bajo control".

22:15 Zelensky: Ucrania Espera Desembolso Rápido de la Ayuda PrometidaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su esperanza en el desembolso rápido de la ayuda de mil millones de dólares prometida por el Occidente, que también será financiada con las ganancias de los activos estatales rusos congelados. A pesar de las explicaciones políticas diversas de varios socios, Zelensky afirmó en su dirección de video diaria que "necesitamos un mecanismo adecuado". Ucrania necesita las ganancias de los activos rusos congelados para contrarrestar la agresión rusa. "Las deliberaciones relevantes han tardado demasiado, y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 habían acordado un paquete de ayuda financiera fresco para Kiev en su cumbre de junio, con un préstamo generoso de 50.000 millones de dólares respaldado por pagos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin Celebrates Closer Commercial Ties with ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin celebra la cooperación cada vez más estrecha con China. "Nuestras relaciones comerciales están floreciendo (...). El enfoque que ambos gobiernos ponen en las relaciones comerciales y económicas está dando sus frutos", dijo Putin en una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos de cooperación a gran escala en los sectores económico y humanitario", continuó Putin. Li comentó, según el Kremlin, que las relaciones chino-rusas están en un "pico sin precedentes". La unión estratégica entre Rusia y China se ha intensificado desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial principal debido a las sanciones occidentales.

21:20 Petición de Bulgakov Rechazada: Permanece en CustodiaEl exviceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov sigue detenido por cargos de soborno. Tanto su solicitud de arresto domiciliario con estrictas condiciones como su apelación contra la detención han sido rechazadas, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov era responsable de la logística en las fuerzas armadas rusas antes de ser despedido. Además, el tribunal de Moscú ordena la detención de dos de los presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa es acusada de haber obtenido nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que supuestamente causó daños por unos 50 millones de rublos (aproximadamente 500.000 euros).

21:00 Ucrania Fortalece Tropas en PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está fortaleciendo sus fuerzas en la altamente disputada región de Pokrovsk, en el este del país. "Estamos al tanto de las intenciones de las fuerzas rusas allí", dijo en una transmisión en vivo. Mientras tanto, la ofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk continúa, informó Zelenskyy. Algunas áreas actualmente están bajo control ucraniano. Zelenskyy no proporcionó detalles adicionales.

20:41 Decreto de Post:Numerosos Ucranianos en Hungría Corren Peligro de Desalojo de RefugiosDespués de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que niega la protección universal a los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos allí corren el riesgo de perder sus alojamientos. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a expulsar a ucranianos, según informó Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia, donde hay una significativa minoría húngara, deben abandonar una posada bajo supervisión policial.

A medida que se intensifican las tensiones entre Rusia y Ucrania, crecen las preocupaciones sobre posibles ataques cibernéticos, y algunos expertos sugieren que el conflicto en curso podría llevar a una nueva forma de guerra conocida como 'guerra cibernética'. Dado los esfuerzos de la UE para reducir su dependencia del gas natural ruso, se especula que Rusia podría retaliar con ataques cibernéticos a la infraestructura crítica, como las instalaciones de almacenamiento de gas, como forma de 'guerra cibernética'.

