Los demócratas inician acciones legales para impedir la implementación de nuevas regulaciones de certificación electoral apoyadas por el partido republicano en Georgia.

La demanda, presentada en el tribunal estatal de Georgia por el Comité Nacional Demócrata, el Partido Demócrata de Georgia y los representantes demócratas de various juntas electorales de condado, cuestiona dos reglas recientemente implementadas por la Junta Estatal de Elecciones de Georgia. Estas reglas permiten a los oficiales electorales realizar una "inspección razonable" antes de verificar los resultados de las elecciones y otorgan a los miembros de la junta electoral de condado la autoridad para investigar los recuentos de votos.

Esta acción legal representa una escalada sustancial de una disputa que ha estado hirviendo durante semanas, desencadenada por las acciones de tres miembros republicanos de la Junta Estatal de Elecciones, quienes han recibido elogios del expresidente Donald Trump por sus acciones.

Trump perdió Georgia por una ventaja de más de 10,000 votos en 2020, lo que lo convirtió en el centro de sus infructuosos intentos de anular las elecciones con alegaciones de fraude electoral, que resultaron ser infundadas.

Los demócratas solicitan una resolución judicial que aclare que los supervisores electorales no tienen discreción para prolongar la certificación de los resultados electorales o negarse a certificarla en su totalidad.

Están pidiendo al tribunal que declare que

La demanda cita varios casos electorales anteriores de Georgia para argumentar que "la ley de Georgia ha considerado durante mucho tiempo la certificación electoral como no discrecional".

"Si los oficiales electorales tienen preocupaciones sobre posibles irregularidades electorales, están libres de expresarlas durante el proceso de certificación, lo que les permite ser consideradas y resueltas por jueces en cualquier posterior impugnación electoral", señala la demanda. "Sin embargo, no pueden usar estas irregularidades electorales (o cualquier otra cosa) como razón para retrasar la certificación o negarse a ella en su totalidad, a menos que se emita una orden judicial válida".

El proceso de certificación es la confirmación oficial de los resultados de las votaciones, que es un componente crucial del procedimiento electoral, sirviendo como una verificación final con la oficina del secretario de estado.

Por lo general, la Junta Estatal de Elecciones de cinco miembros es responsable de llevar a cabo tareas procedimentales antes de la elección. Sin embargo, los nuevos appoints partisan recently pushed the boundaries of the board's powers.

Los tres nuevos republicanos nombrados este año porappointment de la legislatura estatal y el GOP de Georgia, ganaron protagonismo después de que Trump los mencionara en uno de sus recientes mítines en Atlanta.

La mención de Trump por ellos ha generado preocupaciones entre los críticos de la nueva junta, quienes sospechan que los miembros republicanos de la Junta Estatal de Elecciones están, ya sea oficialmente o no, complaciendo al expresidente, quien ha hecho de Georgia el objetivo de sus afirmaciones de fraude electoral generalizado.

"This is about safeguarding all voters", GOP board member Janelle King told CNN in a recent interview. "I am ensuring I am doing the right thing. I am grateful for the president's support, but I am not acting on anyone's behalf."

Los demócratas estatales de Georgia y los defensores del derecho al voto han pedido al gobernador republicano Brian Kemp que investigue a los miembros de la Junta Estatal de Elecciones. La semana pasada, la senadora estatal demócrata Nabilah Islam Parkes presentó una formal

