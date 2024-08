Los demócratas en las carreras competitivas de la Cámara quieren Harris' impulso sin correr hacia ella

Lee, quien se enorgullece de centrarse en cuestiones locales y mantenerse alejada de la parte superior de la boleta de su partido, dice que su región ha visto un aumento del 400% en voluntarios desde que la vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la presunta nominada demócrata, inyectando una oleada crítica en su carrera a la Cámara que siempre iba a depender del voto.

“Ese tipo de entusiasmo, aumento de la participación de los voluntarios, es lo que nos llevará a cruzar la línea de meta”, le dijo Lee a CNN.

Pero aunque Harris haya podido atraer a los votantes del sofá a la mesa, no significa que los demócratas como Lee, cuya carrera podría determinar si su partido recupera el control de la Cámara de Representantes, planeen cambiar su mensaje y alinearse aún más con Harris.

“Iré a seguir corriendo la carrera como siempre he corrido mi carrera, que es centrarse en cuestiones hiperlocales”, agregó la demócrata de Nevada.

En conversaciones con casi una docena de legisladores y candidatos demócratas que corren en carreras competitivas en todo el país, surgió un tema común. Con Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, los demócratas han sentido un aumento tangible de energía en sus distritos, a través de picos en voluntarios, donaciones y asistencia a eventos. Pero eso no ha llevado a un cambio en la estrategia de la campaña, con la mayoría de los que están en carreras reñidas aún queriendo mantener la parte superior de la boleta a distancia de las campañas que han construido alrededor de cuestiones locales.

Al sureste de Lee, la antigua legisladora de Arizona Kirsten Engel está tratando de voltear un distrito republicano en Arizona que en parte se encuentra en la frontera entre EE. UU. y México y describió el reciente entusiasmo de la base que está experimentando inspirado por Harris como “innegable”.

Engel ve a Harris como una efectiva defensora de los derechos al aborto, pero dijo que seguirá llamando a ambos partidos cuando se trata de manejar la seguridad en la frontera y la reforma migratoria.

“Ningún partido ha hecho bien por Arizona y la frontera”, dijo Engel. “La administración de Trump separó a las familias en la frontera. La administración de Biden fue muy lenta en darse cuenta de la crisis en la frontera”.

La pareja de demócratas dijo que el distanciamiento de su partido en la frontera ocurriría independientemente de quién estuviera en la parte superior de la boleta, descartando los intentos republicanos de etiquetar a Harris como la "zarina de la frontera" y criticando a los republicanos por bloquear un paquete fronterizo bipartidista en el Congreso que podría haber tenido un impacto real.

Candidates in places like western Pennsylvania however have had more Harris-specific questions, particularly on her previous position to ban fracking, the primary mode of extracting gas for energy in battleground states – including Pennsylvania, which provides crucial jobs throughout the Rust Belt.

A Harris campaign official said last month she no longer supports a fracking ban, but Democrats acknowledge that Harris will need to make that case directly to voters and quickly build inroads with key unions and constituencies that President Joe Biden had fostered for decades.

Rep. Chris Deluzio, who supports Harris, told CNN he was glad to see that she has moved away from her previous position on fracking.

“I’m glad to hear her say that’s not what she intends to do. That’s not what this administration has done. I think it’s important to continue the work that President Biden has done to frankly help our energy security and help us meet our climate goals”, the Pennsylvania Democrat told CNN.

“I know that is a priority for a lot of folks in the building trades and those industries around here, and they certainly have made their views very clearly known all the way to the top”, he added.

The Republican campaign arm has seized on some of her past positions from his first presidential run, including fracking, as they’ve attempted to develop a strategy to target Democrats in tough races. But that hasn’t meant Republican lawmakers have stayed on message, with some resorting to calling her a “DEI hire”.

Others remain blunter in their distancing from the party, and by extension Harris.

Democrat Rudy Salas, who is looking to flip a competitive Republican-held district in California that Biden carried in 2020, told CNN that campaigning with Harris is “not like a make-or-break thing” and is one of a number of Democrats across the country who plan to skip the convention.

He sees the energy that Harris has brought to the race as up to him to capture but doesn’t plan on shifting his message away from local issues.

Roughly three hours south of Salinas, Democrat Will Rollins is singing a different tune.

As a former federal prosecutor running to unseat GOP Rep. Ken Calvert of California, Rollins sees Harris’ background as the state’s attorney general as a huge boost for his campaign. He said Harris’ refrain on the stump of being a prosecutor who has taken on perpetrators of all kinds who knows Trump’s type, is the exact theme he is trying to use against his opponent, and he often starts his events with parroting some of her signature lines.

“I wish I had seen her line before we filmed all of our ads”, Rollins said. “I mean, I try to work it into my own remarks, at least in the same theme because I do think it really resonates with swing voters”.

And given the surge in donations his campaign has seen in the last month and increased following on social media, Rollins said he had the budget to hire a videographer to help with his social media team, part of his strategized attempts to attract young voters to his campaign as a result of the organic content the Harris campaign has been providing that he says led to an increase in his own social media platforms across the board.

“It’s definitely part of a targeted effort to get young people out to vote, which I definitely believe she will help me do in a way that nobody else could”, Rollins said of Harris.

Walz serves ‘meat-and-potatoes’ politics

Representante Ann Kuster de Nuevo Hampshire, quien preside un gran grupo de demócratas moderados que compiten en distritos clave, le dijo a CNN que había recibido una avalancha de llamadas de legisladores que querían hacer campaña con el gobernador de Minnesota.

Walz sirvió previamente 12 años en el Congreso, representando un distrito rural de orientación conservadora que, tanto antes como después de su mandato, ha sido dominado principalmente por republicanos.

“Creo que va a ser espectacular para nosotros”, dijo Kuster a CNN. “Puede ir a esos distritos y hacer campaña con nosotros. Tienes que poder comunicarte. Tim es la persona que puede hacerlo. Él ha caminado la caminata”.

Los legisladores y candidatos señalaron el historial de Walz como educador, específicamente como entrenador de fútbol, y su capacidad para llevar negocios a su estado como gobernador como algunos aspectos de su historial que planean resaltar.

El representante demócrata Vicente Gonzalez de Texas, quien sirvió con Walz en el Congreso, dijo que el gobernador es sobre “política básica, ya sabes, carne y patatas”, agregando: “Creo que va a traer estabilidad a la próxima administración”.

Mientras tanto, los republicanos, liderados por el compañero de fórmula de Donald Trump, el senador de Ohio JD Vance, aumentaron sus ataques contra la portrayal de Walz de su carrera militar, acusándolo de eludir el servicio en Irak cuando dejó la Guardia Nacional del Ejército y se postuló para el Congreso en 2005.

Los demócratas reflexionan sobre las razones detrás del entusiasmo de Harris

A lo largo del país, los legisladores y candidatos atribuyen el aumento palpable de entusiasmo en la base a Harris siendo el mensajero histórico que Biden no podía ser.

Más allá de ser una nominada histórica, Harris también proporciona energía fresca a un partido que pasó tres semanas en caos después de que el mal desempeño de Biden en el debate levantara serias preguntas sobre su agudeza mental.

Mientras los demócratas celebraban el récord de Biden, se sintió, según la representante demócrata Jahana Hayes de Connecticut, “como si esas personas tuvieran que explicar, explicar, explicar”.

Ahora, Hayes dice que el entusiasmo de la base es palpable: “No habría esperado que durara tanto, pero cada día simplemente se está construyendo sobre sí mismo”.

Con Biden no buscando la reelección, los demócratas ya no tienen que pasar tiempo desviando los ataques de sus oponentes republicanos sobre la edad de Biden y defendiendo su apoyo a él. Ese alivio se ha sentido más palpablemente, dicen los candidatos y los oficiales de la campaña, a través del aumento de voluntarios para llamar a las puertas.

La demócrata Sue Altman, que busca desbancar al republicano Rep. Thomas Kean Jr. de Nueva Jersey, atribuyó el doble de asistencia que vio en un reciente evento de llamada a las puertas en parte a los votantes que ya no se sienten preocupados por Biden y emocionados por la perspectiva de Harris. En lugar de estar motivados por “miedo y preocupación”, dijo que sus votantes están apareciendo impulsados por “esperanza, entusiasmo y alegría”.

“Creo que había mucha preocupación sobre la capacidad de Biden para hacer el caso contra Trump”, le dijo Altman a CNN. “Y ahora, con Harris a la cabeza de la boleta, creo que hemos demostrado que podemos enfrentar el momento cuando nuestro candidato presidencial no estaba listo para correr de nuevo”.

Altman no fue la única demócrata que vio aumentar la asistencia durante un esfuerzo del partido para movilizar a los voluntarios en todo los distritos clave. El brazo de campaña de la Cámara de Representantes de los Demócratas vio su número más alto de puertas llamadas en una sola semana en este ciclo y tuvo un aumento del 58% en voluntarios durante la semana para marcar 100 días hasta las elecciones de noviembre.

El demócrata Shomari Figures, que corre en un distrito recién dibujado de Alabama que él llama “el lugar de nacimiento del movimiento de derechos civiles”, dijo que la candidatura de Harris y su potencial para ser no solo la primera mujer presidenta del país, sino también la primera mujer negra y surasiática, lleva una importancia extra para él y sus votantes.

Hogar del líder icónico del movimiento de derechos civiles Rosa Parks, el boicot del autobús de Montgomery y donde Martin Luther King Jr. tuvo su primera asignación pastoral, Figures dijo: “El contexto histórico aquí es, creo, significativamente diferente”.

“Cuando ves a una mujer negra en la parte superior de la boleta, sabes, especialmente dado el papel histórico que las mujeres negras desempeñaron en el movimiento de derechos civiles, simplemente significa un poco más en este distrito y en este estado”, agregó. “Hemos visto que se ha reflejado en la respuesta aquí últimamente”.

