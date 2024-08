Antes de las elecciones estatales de Turingia, el SPD se encuentra en una posición difícil. Su candidato principal, Georg Maier, habla sobre su estrategia para la última semana antes del 1 de septiembre y por qué está abierto a conversaciones de coalición con el BSW y la CDU, expresando su frustración con el gobierno de minoría anterior que involucraba a la Izquierda y los Verdes.

uptodate.de: Sr. Maier, está haciendo campaña activa en Turingia para un fuerte desempeño del SPD el 1 de septiembre. Las encuestas lo muestran en los dígitos individuales. ¿Qué está saliendo mal para el SPD?

Obtuvimos el ocho por ciento en 2019, ahora estamos en el siete por ciento en las encuestas. No es una caída drástica. Por supuesto, no estamos contentos con esos números. Sin embargo, soy optimista de que podemos lograr una mejoría significativa. Hay muchos votantes indecisos. Estoy seguro de que la gente priorizará los problemas locales y lo que es más importante para el estado.

¿Está enfatizando más el conflicto de Ucrania que los problemas locales en su campaña?

Acabo de terminar en un puesto de información en el distrito comercial de Sonneberg, donde los residentes eligieron a un político de AfD como su administrador de distrito. Pero no solo quieren hablar de guerra y paz. Todo lo contrario, tuve varias conversaciones sobre atención, pensiones, salarios.

¿Qué están diciendo?

Preguntan: ¿Por qué casi el cuarenta por ciento de la gente en Sonneberg solo gana el salario mínimo, mientras que solo unos pocos kilómetros más allá, en Coburg, Baviera, los salarios son significativamente más altos? Una mujer me dijo: He trabajado durante 45 años. Ahora recibo una notificación de jubilación y dice: 895 euros. No se puede vivir con eso. Para mí es importante que Turingia se vuelva más justa.

Su plataforma propone varias iniciativas en este sentido, como un bono de Navidad anual de 500 euros para jubilados, comidas gratuitas en la escuela, fondos para cuidadores y un salario mínimo de 15 euros. ¿Son estos dulces electorales para salvar al SPD?

Nuestros oponentes intentan etiquetarnos así porque les faltan propuestas concretas propias. En verdad, nunca he sido impulsado por ideologías. Busco soluciones prácticas. Nuestras propuestas son bien diseñadas, bien investigadas y factibles.

Sin embargo, debe reconocer lo que ya no es posible.

Puedo informarte sobre los costos. Si implementamos los bonos de Navidad anuales para pensionistas básicos, ascendería a 27 millones de euros. Pero el presupuesto total es de 14 mil millones de euros, así que eso es una fracción insignificante. Es un símbolo poderoso. En contraste, la reducción del impuesto sobre la transmisión de bienes inmuebles, que el CDU, FDP y AfD abogaron, cuesta 45 millones de euros cada año.

Un salario mínimo de 15 euros puede ser atractivo para muchos, pero eso no es una responsabilidad del estado, es una comisión a nivel federal.

En Turingia, los salarios suelen estar por debajo de los niveles de Alemania occidental en alrededor del veinte por ciento. Eso no puede continuar. Las empresas están desesperadas por encontrar nuevos talentos. Por supuesto, la remuneración competitiva es un factor importante para atraer y retener talentos. Si no podemos atraer y retener trabajadores cualificados, la economía de Turingia no prosperará. Ese es el daño que hace la política de AfD. Las empresas me dicen que las deportaciones masivas, como aboga la AfD, no son una opción. Nuestro sistema de atención médica se derrumbaría y la industria turística se detendría.

A pesar de eso, el nivel del salario mínimo no es un tema del estado.

Ese no es el punto, pero el gobierno estatal puede imponer esta condición al conceder contratos. Solo conceder contratos a empresas que paguen al menos 15 euros por hora. Ese es nuestro objetivo.

Es de Baden-Württemberg y ha pasado mucho tiempo trabajando en Frankfurt am Main. Si pregunta a sus amigos y familiares de antes: ¿Qué está pasando en Turingia? ¿Qué diría? ¿Cuánto es de extrema derecha y antidemocrático son los turingianos?

No lanzaré insultos contra los votantes de AfD. Intento entender sus motivaciones. La justicia es un factor crítico para prevenir que la gente vote por partidos autoritarios o populistas. Eso es lo que les digo a mis amigos: Hay mucho descontento debido a las persistentes disparidades sociales entre el Este y el Oeste, a pesar del paso del tiempo.

¿Cómo determina eso más allá de los salarios?

Considera la riqueza privada. Es en promedio la mitad de alta aquí que en el Oeste. La gente debería tener ahorros. Eso significa que los recientes aumentos de precios, incluidos los alimentos que han aumentado hasta en un treinta por ciento, son una gran carga. Eso significa que muchas personas deben recortar. Ya no hay vacaciones.

¿No hay límite para la extrema derecha para la gente? Puedes estar extremadamente insatisfecho, pero no tienes que votar por un extremista de derecha como el candidato de AfD Björn Höcke.

En Sonneberg, la AfD tiene un administrador de distrito. Pero la gente está comenzando a darse cuenta de que no está logrando nada. En particular, en el ámbito de la migración. No puede implementar siquiera la tarjeta de pago para solicitantes de asilo. La AfD solo promueve la salida del Euro y la UE. Eso sería desastroso para Turingia. Al mismo tiempo, aviva el miedo a los migrantes. Para ellos, cualquier persona con un trasfondo migratorio es un potencial criminal. Luego ofrecen soluciones simplistas que no funcionan. Pero aún así ganan tracción debido a la generalizada insatisfacción con los partidos establecidos.

El SPD también forma parte de eso, ya que está en el poder a nivel federal.

La coalición de semáforo no es completamente inocente. Las disputas continuas están dañando la comunicación. Sin embargo, el semáforo ha logrado llevarnos a través de las crisis de manera bastante buena. Ahora tenemos un precio de la electricidad industrial más bajo que antes de la crisis. Sin embargo, está luchando por mostrar estas victorias, lo que facilita el trabajo de los populistas.

El martes, estarás haciendo campaña con Olaf Scholz en Jena. Dietmar Woidke, presidente del Ministerio de Brandeburgo, ha decidido retirar su apoyo. ¿Habría sido más fácil sin la visita del Canciller?

Me alegra que se una a nosotros. Es nuestro canciller federal. Siempre damos la bienvenida al apoyo. Lo que no me gusta es la situación dentro de la coalición de semáforo. Pero eso no es culpa de los socialdemócratas, sino de nuestros socios de coalición.

La insatisfacción también tiene raíces reales. Las tasas de delincuencia han aumentado realmente, según las estadísticas de delincuencia de la policía. Y eso está bajo nuestra jurisdicción.

Pero Turingia sigue siendo uno de los estados más seguros. Si bien puede haber algunas fluctuaciones, es normal. El uso de armas, el homicidio y el asesinato han disminuido. Sin embargo, hemos visto un aumento en los delitos contra la propiedad. No quiero minimizar el hecho de que también hemos visto un aumento en la delincuencia de inmigrantes. Nunca lo he negado. La mayoría de esta actividad ocurre en instalaciones de recepción. También estamos lidiando con delitos que involucran cuchillos. En Turingia, actualmente estamos trabajando en la creación de zonas sin armas para dar más opciones a la policía. Aquellos que no cumplan enfrentarán consecuencias severas, incluidas deportaciones rápidas.

Pero eso no está funcionando, ¿verdad? El canciller Scholz prometió una vez deportaciones masivas. No ha pasado mucho.

He sido responsable de la migración desde diciembre. Antes de eso, el tema era manejado por el socio de coalición verde en el Ministerio de Justicia, lo que llevó a importantes deficiencias. El proceso de recepción inicial fue caótico en ocasiones. Hemos llevado orden al caos y deportado un 60% más de personas. Estamos deportando a delincuentes habituales y reincidentes. Muchas cosas han cambiado.

Si quieres seguir siendo ministro del Interior, los socialdemócratas deben formar parte del próximo gobierno. Has rechazado la coalición anterior de rojo-rojo-verde. ¿Estás abandonando el barco que se hunde?

Rojo-Rojo-Verde no tiene futuro. Es simple matemática. Las encuestas son claras. Esta alianza ya no es buscada.

¿Los cinco años anteriores de gobierno minoritario fueron estancados, como afirman los críticos?

Un gobierno minoritario fue desafiante desde el principio porque no había un socio confiable para la tolerancia. Inicialmente, la CDU cooperó. Cuando no hubo nuevas elecciones porque la CDU no las quería, tuvimos que gobernar sin mayoría. Strongly advise against this. No funcionó de ninguna manera. Logramos tomar decisiones cruciales, como establecer presupuestos, pero siempre fue largo y difícil. Se tomaron algunas decisiones al azar debido a las circunstancias. Strongly advise against this approach.

¿Tu rechazo a rojo-rojo-verde también fue un intento de formar una alianza con CDU, SPD y BSW?

Turingia necesita urgentemente un gobierno de mayoría. Por supuesto, estamos abiertos a esta posibilidad. En un gobierno así, priorizaremos los temas sociales.

La única opción realista es una alianza de CDU, SPD y BSW.

Así es. Una coalición de dos partidos no sucederá, por lo que tendremos que crear una coalición de tres partidos. Eso solo funcionará con el SPD.

CDU y SPD han coalicionado antes. Pero ¿no estás preocupado por el BSW, con Sahra Wagenknecht dictando desde Berlín o Sarre?

El BSW sigue siendo un misterio. Realmente no sabemos lo que quieren. Su programa es vago. Tiene elementos de izquierda, pero también nacionalistas. He conocido a algunas personas pragmáticas, como la candidata principal Katja Wolf. Eso sería un punto de partida para mí. La pregunta es si la Sra. Wagenknecht aprobará.

La Sra. Wagenknecht está intentando establecer condiciones para la participación en el gobierno desde afuera, especialmente en temas que no podemos decidir en Turingia, como las entregas de armas a Ucrania o la estación de misiles estadounidenses en Alemania. Eso no funcionará. Ni la CDU ni el SPD pueden cumplir con esas demandas. Si el BSW se enfoca en lo que es importante para Turingia, una coalición podría ser posible.

Entonces, este sería el lema: Todos contra la AfD y exactly what Höcke desires. Luego pueden decir de nuevo: Estamos solos contra el resto. ¿Se puede resolver esto?

Bien, con la AfD, sabemos exactly what they are, unlike the BSW: a racist, far-right party. They categorize people into good and bad. This contradicts the Basic Law. Therefore, cooperation is out of the question. The AfD tries to discredit us as an "old party". In fact, we are the oldest democratic party in Germany. We're proud of that.

Volker Petersen habló con Georg Maier

