Los defensores del medio ambiente se enfrentan a intensos desafíos y están sudando mucho.

Una celebración para la nación y los no intelectuales: Los Verdes están más lejos de este objetivo que nunca. En Sajonia, el partido lucha contra su importancia en declive. Esto podría salir bien - a pesar de la irritación del presidente del estado.

Los Verdes han desatado una crisis climática: Durante dos horas,Numerosos individuos se abanicaban desesperadamente, sudaban en asientos ajustados en filas cerradas. Todo gracias a Robert Habeck. El ministro de Economía y probable candidato a canciller de los Verdes atrae al menos a su propia audiencia. A 30 grados Celsius, pasaron su miércoles por la tarde en el Kupfersaal sin aire acondicionado en el centro de Leipzig. Particularly younger individuals, including many women, filled the charming, wood-paneled room. Habeck solo apareció en el escenario después de una hora. Los candidatos a las elecciones estatales de Sajonia sirvieron como acto de apertura.

Cuatro días antes de las elecciones, la campaña electoral de las elecciones estatales de Sajonia se acercaba a su emocionante final. "Es sobre nuestro futuro", gritó la candidata principal de los Verdes, Katja Meier, a la multitud. Meier se refirió al estado federal y sus habitantes. Sin embargo, el 1 de septiembre también era sobre la supervivencia de su partido en Sajonia. En las encuestas, los Verdes estaban entre el 5 y el 6 por ciento. Al igual que el SPD y la Izquierda, enfrentaban la posibilidad de ser expulsados del parlamento.

Esto también se debía al presidente del estado, Michael Kretschmer, quien continuamente instaba a todos los demócratas del país a votar por la CDU como la partido más fuerte frente a la alta aprobación de AfD y BSW. Al mismo tiempo, Kretschmer no perdió la oportunidad de advertir contra los Verdes: El partido no entendía nada sobre Alemania Oriental, usaba "gafas ideológicas", perseguía una "ridícula" política económica y no era una opción viable para una coalición de gobierno, ni en Sajonia ni a nivel federal.

Leipzig y Dresde pueden salvar el día

Y Kretschmer debería estar al tanto: Además del SPD, los Verdes habían sido su socio de coalición durante casi cinco años. No estaba claro cómo pretendía formar un gobierno de mayoría contra AfD y BSW sin ellos en el futuro. Los Verdes, por su parte, estaban abiertos a continuar la alianza compleja. "Queremos asumir la responsabilidad en una coalición que no es agradable, pero necesaria", dijo Claudia Maicher en el Kupfersaal, por ejemplo.

La parlamentaria del estado y la ciudad de Leipzig eran algunas de las razones por las cuales los Verdes aún tenían buenas posibilidades de evitar ser expulsados. En las elecciones paralelas de Turingia, el partido ya no tenía muchas esperanzas. Sin embargo, Maicher y la también presente Christin Melcher podrían ganar dos escaños directos en Leipzig el domingo. Uno o tal vez dos escaños directos más estaban al alcance de los Verdes en Dresde. Estar adelante en dos circunscripciones sería suficiente: Entonces el partido podría entrar al parlamento del estado basado en su parte de los votos, incluso si permanecía por debajo del 5 por ciento en general.

Así no sería fácil que Kretschmer se librara de su socio de coalición. La AfD ya se burlaba en sus carteles electorales: "Quién vota CDU obtiene Verde-Rojo". Para los dos últimos, este sería el resultado óptimo de las elecciones. El peor escenario desde la perspectiva del SPD y los Verdes sería: Solo CDU, AfD y BSW entran al parlamento del estado. Entonces, un porcentaje significativo caería en partidos que no entran al parlamento del estado. Luego, la AfD misma obtendría menos del 30 por ciento y un tercio de los escaños y tendría una palabra en el Estado Libre en el futuro, incluso si no estaba involucrada en el gobierno - por ejemplo, en la elección de jueces. Los Verdes de Sajonia también consideraron posible que la CDU cediera a la tentación de la AfD si Kretschmer renunciaba de alguna manera.

Paseando en la zona de confort

Por lo tanto, todo el poder para la reelección, y es donde todavía es posible: en los centros izquierd-liberales de las dos metrópolis de Sajonia. Antes de que Habeck apareciera en Leipzig en la noche, la líder del partido Ricarda Lang visitó Blasewitz en Dresde en una discreta furgoneta negra. Quería hacer campaña, repartir volantes y hablar con la gente. El concejal verde Wolfgang Deppe primero la llevó por el paseo del Elba, luego por Neustadt. El número de personas de la prensa y cámaras que acompañaban era incluso mayor que el personal y el guardia de cuerpo de Lang.

Los Verdes habían estado sintiendo fuertes vientos en contra en todo el país durante meses, pero en ninguna parte el viento era tan fuerte como en el Este. Medidas de corona, transición energética, ley de calefacción, armas para Ucrania: Los Verdes se habían convertido en figuras odiadas para un gran número de personas allí. Esto se había notado especialmente para la líder del partido Ricarda Lang en forma de insultos personales, además de Habeck y la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. Para los miembros del partido desconocidos que estaban en los puestos de campaña y llamaban a las puertas de los extraños, era aún más difícil. Tuvieron que responder a los insultos y amenazas. Sus carteles electorales fueron destruidos.

" He estado en muchas campañas electorales, pero nunca hemos sido atacados de esta manera, no lo he experimentado antes", dijo Deppe. Los campañas de los Verdes fueron especialmente recibidos con ira en las áreas rurales. Sin embargo, también había un sentido de alivio en el partido de que la hostilidad había disminuido desde las protestas de los agricultores y artesanos en el invierno, en lugar de escalar aún más.

En el barrio de tendencia izquierda de Dresden Neustadt, Lang percibió las hostilidades como si ocurrieran en un mundo diferente. Los locales y numerosos turistas en Dresden respondieron amigablemente, con algunas mujeres mayores deseándole buena suerte como "Buena suerte". La rechazo más severo que encontró fue un despedida educada o una rápida partida. Lang visitó varias tiendas, consiguiendo un nuevo vestido verde de la tienda de segunda mano de Oxfam. Compartió su motivación para su paseo con un vendedor de vino, stating that people who approached her stands were often those who either admired or despised them.

En la tarde, Lang continuó su presencia en el Goldener Reiter en Neustadt, ofreciendo helado gratis a cambio de conversaciones. Acompañada por su copresidente Omid Nouripour, la presidenta federal Emily Buening y el candidato principal de Sajonia Meier, esperaban conectar con el público. A pesar del sol abrasador, la respuesta fue tibia, con solo unos pocos interesados en conversar con la dirección del Partido Verde.

Lang, Nouripour y Buening habían servido en sus roles durante más de dos años, pero su reconocimiento e influencia eran significativamente menores que los de sus predecesores Habeck y Annalena Baerbock. Baerbock y Habeck habían intentado integrar a los Verdes en la comunidad más amplia más allá de los intelectuales urbanos. Habían tenido éxito en su empresa antes de las últimas elecciones federales, pero su progreso se había estancado. Las elecciones europeas de primavera vieron a los Verdes desempeñarse mal fuera de las ciudades, especialmente en las regiones orientales, como Sajonia.

En Sajonia rural, los Verdes incluso quedaron en séptimo lugar, recibiendo el 2,8% de los votos. Habeck recordó su gira por Sajonia durante las elecciones estatales de 2019, donde pasó tiempo aprendiendo sobre la industria de porcelana de Meissen mientras Lang exploraba Dresden. La dirección federal actual había abandonado Sajonia por completo.

En Leipzig y Dresden, las advertencias sobre el AfD y el BSW resonaron con más fuerza. Meier predijo "Años del Bate de Béisbol 2.0", citando los 90 y los primeros 2000, cuando los neonazis militantes llevaron a cabo ataques violentos contra los percibidos como de izquierda, extranjeros y minorías con pocas consecuencias. El racismo representaba una seria amenaza para la economía de Sajonia, ya que el estado tenía una de las poblaciones más antiguas en un país ya luchando con una población envejecida.

La estrella invitada largamente esperada finalmente apareció en el escenario. Habeck entregó un discurso similar al de un predicador estadounidense, cada vez más animado, gesticulando y manteniendo el contacto visual con el público. No dijo "Amén" ni "Aleluya", sino que utilizó la frase "Si me permite decir..." También advirtió sobre otro desplazamiento a la derecha y el BSW, afirmando que sin los Verdes en el parlamento estatal, Sajonia formaría un gobierno devastado por los populistas.

Habeck negó vehementemente las acusaciones de ideología eterna contra su partido, stating that the Greens were not an ideological party that pursued abstract goals, but one that tackled pressing issues. Cited Germany's clean rivers, the fair treatment of homosexuals, the initiation of the energy transition, and its recent acceleration as examples of the Greens' achievements.

Como político del oeste de Alemania visitando el este, Habeck rindió homenaje a la historia revolucionaria de la reunificación. Hizo referencia a la "Alianza 90" en el nombre del partido, que se refería a la fusión con un movimiento ciudadano del este de Alemania. Habeck destacó que las alianzas en el contexto oriental significaban crear asociaciones para resolver problemas específicos, en lugar de lograr un acuerdo entre todas las partes. Habeck enfatizó la capacidad de coalición como un tema crucial al discutir la dirección de su partido.

Por último, Habeck lanzó un ataque sarcástico contra el líder de la CDU, Friedrich Merz, y sus llamadas para prohibir la entrada de refugiados. Entretenió al público con comentarios sarcásticos sobre el "Bild" siendo una "publicación especializada en derecho europeo" y se preguntó sobre la experiencia de Merz en el gobierno (ninguna). El ministro federal de Economía también respondió preguntas del público. El evento de dos horas para el público finalmente llegó a su fin, con Habeck visiblemente cansado por el calor abrasador. Los Verdes de Sajonia enfrentaron una espera nerviosa hasta la tarde del domingo para conocer los resultados de las elecciones, potencialmente enfrentando otros cinco años en una coalición con un reacio primer ministro estatal.

