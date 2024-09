Los debates anteriores de Walz y Vance podrían revelar ideas sobre la intensa competencia programada para el martes.

Es un giro inesperado para el Gobernador de Minnesota Tim Walz y el Senador de Ohio JD Vance, cuyas selecciones en el verano colocaron bajo escrutinio político intensivo. Walz era un gobernador demócrata relativamente desconocido y excongresista de seis términos que inesperadamente surgió como posible compañero de fórmula de la Vicepresidenta Harris. Por otro lado, Vance, un senador de primer término que acababa de cumplir 40 años y había servido menos de dos años en el cargo, fue elegido por Trump para la boleta republicana durante la Convención Nacional Republicana de julio.

Un examen de los debates electorales generales y primarios de Vance y Walz revela enfoques distintos en sus presentaciones públicas que podrían ser indicativos de la naturaleza de alto riesgo de esta situación.

El debate potencial Walz-Vance podría ser el último de las elecciones de 2024, una situación única en las campañas presidenciales modernas, ya que Trump ha rechazado numerosas llamadas de Harris para acordar un segundo debate, incluyendo uno sugerido por CNN para el 23 de octubre en Atlanta. Con solo unos pocos estados habiendo comenzado el voto anticipado y la carrera sorprendentemente ajustada, el enfrentamiento de los compañeros de fórmula el martes en Nueva York presenta una de las últimas oportunidades significativas para promover sus respectivas boletas.

La estratega demócrata Rebecca Pearcy expresó que los candidatos están siendo movidos de la obscuridad a un escenario nacional casi instantáneamente para presentarse y actuar como el acto final de sus partidos, ya que no hay más debates presidenciales programados.

Walz ha influenciado la política durante casi dos décadas, con debates desde su segunda reelección a la Cámara en 2010 hasta su reelección gubernamental en 2022. A diferencia de Vance, que como candidato de primer tiempo en las elecciones senatoriales de 2022, solo ha participado en dos debates electorales generales y algunas discusiones primarias y foros republicanos.

Ambos, Vance y Walz, procedentes del Midwest, comparten ciertas similitudes. Las grabaciones de debates anteriores muestran que suelen evitar los ataques personales y optan por la retórica grandilocuente en lugar de centrarse en detalles específicos para fortalecer la credibilidad de la política. Sus oponentes en debates anteriores afirmaron que no siempre proporcionan respuestas directas a las preguntas.

En el pasado, Vance ha reconocido públicamente su crítica inicial a Trump, pero también ha mantenido que su oposición anterior no era descalificante y que su apoyo al ex presidente es inquebrantable. Durante los años formativos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a pesar de la falta de apoyo público, Walz defendió firmemente su voto por la ley, incluso cuando iba en contra de su reputación como político moderado.

Aunque comparten similitudes, hay límites en sus comparaciones, dicen más de una docena de republicanos y demócratas, incluyendo aquellos que han trabajado con Vance o Walz en campañas anteriores o que se han enfrentado a cualquiera de los candidatos a la vicepresidencia en el debate.

Vance tiene menos experiencia en debates

En comparación con Walz, Vance tiene menos experiencia en debates, pero ha ganado significativamente más atención nacional. Entrando en la escena política al publicar un bestseller del New York Times en 2016, Vance ganó una primaria senatorial altamente disputada en 2022 con el respaldo de Trump y retuvo el asiento en una carrera difícil contra un fuerte competidor demócrata.

Sin embargo, la experiencia de Vance en debates se limita a dos debates electorales generales contra el exrepresentante demócrata Tim Ryan y un conjunto de foros y debates primarios.

En ambos debates primarios y electorales, Vance a menudo se centró en los ámbitos de política en los que se sentía más cómodo: inmigración, economía y control de drogas. Frecuentemente se desvió de las preguntas o temas de los moderadores y en su lugar se adentró en sus áreas de política favoritas: inmigración, seguridad pública y economía.

Durante su segundo debate contra Ryan, cuando se le preguntó sobre su postura sobre permitir que una niña de 10 años que había sido violada se sometiera a un aborto, Vance inicialmente afirmó su oposición al aborto en la mayoría de los casos antes de pasar a la inmigración, destacando que el violador era un inmigrante indocumentado.

“Mi postura sobre este tema es proteger la vida en este país, lo que difiere significativamente de la perspectiva de Ryan. En este caso específico, creo que la niña debería poder someterse a un aborto en este estado. Creo que hay una excepción obvia que se aplica aquí - es extremadamente arriesgado para una niña llevar un bebé a término en una situación así”, dijo Vance antes de atribuir el incidente al fracaso de Ryan en abordar la seguridad en la frontera.

Al evaluar el desempeño de Vance en los debates, Ryan elogió su agudeza, pero señaló que puede ser vulnerable.

“Vance es inteligente, pero es bastante sensible y tiene piel delgada. Walz puede hacerte cuestionar si ha hecho un comentario sin siquiera darse cuenta, y Walz lo hace sutilmente”, dijo Ryan a CNN en una entrevista.

Aquellos que han participado en debates con Vance también han destacado su agilidad.

“Todos los demás suelen ceñirse a una sola narrativa para sus respuestas, pero Vance demuestra la capacidad de evaluar las preguntas a medida que se presentan y producir una respuesta genuina”, dijo el republicano de Ohio Michael Gibbons, quien compitió contra Vance en la primaria senatorial de 2022. “En mi observación, el 99% de las veces, sus respuestas son honestas”.

Los aliados de Vance y los oficiales de la campaña de Trump sugieren que sus numerosas apariciones en televisión durante su campaña de 2024 han ayudado a afilar sus habilidades de debate. Según aquellos entrevistados y la evidencia de sus debates anteriores, Vance, graduado de la Escuela de Leyes de Yale, parece disfrutar de los intercambios verbales.

“Vance disfruta debatiendo”, dijo un asesor de toda la vida.

Críticos de discusiones anteriores afirman que el senador de Ohio puede ser vago en temas como el aborto, que ha intentado aclarar al reconocer su postura mientras permite cierta flexibilidad. En ocasiones, Vance ha conectado las políticas de inmigración con los problemas de drogas, específicamente la lucha contra la crisis de fentanilo en EE. UU. Durante su debut debate con Ryan, compartió su experiencia personal con la batalla de su madre contra la adicción, relacionándola con la inmigración ilegal.

Respondiendo a una consulta sobre las contribuciones de la inmigración a Estados Unidos, Vance declaró: "Mi madre luchó con la adicción durante gran parte de mi infancia. Uno de los bendiciones para nuestra familia fue que tuvimos otra oportunidad con mamá porque la sustancia perjudicial que entró en el país hace 15 años no era tan letal como lo es hoy".

Al conversar con Ryan, Vance cambió ocasionalmente el enfoque para criticar a su oponente en lugar de discutir directamente sus propias opiniones. En su segundo debate, por ejemplo, cuando se le preguntó sobre estrategias de mejora de la responsabilidad policial, Vance mencionó inicialmente su apoyo a medidas específicas antes de atacar a Ryan por supuestamente buscar eliminar la inmunidad policial. Argumentó que esto era la raíz de la violencia actual en las ciudades, aludiendo a las protestas desencadenadas por la muerte de George Floyd.

"El problema que enfrentamos después de 2020 fue que nos preocupamos demasiado por los pocos oficiales problemáticos. Como resultado, sometimos a nuestra fuerza policial a una intervención gubernamental severa, lo que llevó a calles que la gente ya no se siente segura para transitar, no solo en Youngstown sino en todo el país", dijo Vance.

Walz ha enfrentado numerosos debates

A pesar de tener menos experiencia como debatedor en comparación con la mayoría de los contendientes para la nominación vicepresidencial, Walz ha participado en múltiples discusiones en el escenario para las carreras congresistas y gubernamentales.

Los que debatieron con él y lo prepararon dicen que el Walz en el escenario para esta campaña es notablemente similar al hombre que debatió en discusiones congresistas y foros estatales.

Al igual que Vance, Walz evitó ataques personales o insultos en debates anteriores pero demostró un deseo de desafiar las posiciones políticas y declaraciones pasadas de sus oponentes. Durante un debate gubernamental en 2018, por ejemplo, Johnson intentó provocarlo llamándolo el "mejor candidato de buen rollo que he visto", lo que provocó una respuesta inmediata de Walz. Más tarde en el debate, mientras atacaba la postura de Johnson sobre impuestos, el republicano dijo: "No entiendes muy bien los impuestos". Walz continuó su crítica de la política fiscal de Johnson sin demora.

Los oponentes republicanos de Walz criticaron sus respuestas por carecer a menudo de detalles y estar llenas de encanto.

"Se presentó como moderado y siempre dijo que era a favor de la Segunda Enmienda. Por supuesto, eso cambió cuando se postuló para gobernador", recordó Quist, quien perdió ante Walz en 2012. Quist contó cómo, a pesar de sus ataques a los numerosos proyectos de ley de gasto de Walz, fue difícil causar un gran impacto debido al carisma que Walz había establecido.

Walz también ha sido conocido por hablar rápido en los debates y, a diferencia de Vance, a menudo hace gestos con las manos o expresiones faciales mientras su oponente habla.

Como congresista que representa uno de los distritos más moderados y rurales de Minnesota durante seis mandatos, Walz se defendió con frecuencia de las acusaciones sobre su apoyo a la ley de cuidados de salud asequibles o estar a la izquierda de la postura política de su distrito enfatizando su colaboración con los republicanos. Incluso mencionó su invitación a la funeral del senador McCain durante un debate para destacar sus credenciales bipartidistas.

Como gobernador, Walz ha enfrentado críticas por ser considerado radical y ha sido atacado por temas controvertidos como su manejo de los disturbios después de la muerte de Floyd o su apoyo a la ley de cuidados de salud asequibles o las leyes de inmigración de Minnesota.

"El asesinato de George Floyd no solo shock a Minnesota sino a toda la nación y al mundo", dijo Walz durante un debate contra Jensen en 2022. Walz destacó la alianza entre los departamentos del estado, la región y la Guardia Nacional para manejar la situación. "Este evento será recordado por mucho tiempo. Estoy orgulloso de la respuesta de Minnesota. Estoy orgulloso de los primeros respondientes de Minnesota que estuvieron presentes. ... Lo que puedo asegurarles es que, después del juicio de Chauvin y el asesinato de Wright, hubo momentos en los que la posibilidad de que esto ocurriera existía. No lo hizo debido a las lecciones aprendidas y la capacidad de movilizar esa respuesta".

Los demócratas que han trabajado con Walz en campañas anteriores lo describen como difícil de hacer tropezar en los debates.

"En todos sus debates congresistas y todas sus contiendas gubernamentales, está bien versado en política y no se desvía de su posición. No tiene miedo de lanzar un golpe de una manera 'amable de Minnesota'", dijo un consultor de Walz anterior. "Lo que hay en él es que no se pone a la defensiva. Sabe dónde está parado y está cómodo en su propia piel, listo para cualquier cosa".

Más emocionante que Kaine vs. Pence

Tanto los estrategas demócratas como republicanos, incluidos los asociados con Vance y Walz, estuvieron de acuerdo en que los debates entre los candidatos a la vicepresidencia rara vez tienen un impacto significativo en el resultado de las elecciones. En cambio, el objetivo principal suele ser evitar daños o, en el peor de los casos, limitar los daños de los debates anteriores entre los candidatos presidenciales.

"Los folks asociados con Walz y Vance, tanto sus aliados como sus estrategas, están predic

Comparado con Walz, que cuenta con una rica experiencia en debates de sus campañas congresistas y gubernatoriales, Vance tiene una experiencia limitada en debates, pero ha ganado una atención nacional considerable a través de su debut en el Senado.

