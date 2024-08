- Los datos muestran una cifra angustiosa de 75 muertes atribuidas a errores médicos.

En lugar de la operación programada debido a un quiste, una mujer de 39 años experimentó una esterilización no deseada - la explicación: un error. Confundir pacientes o casos médicos, administrar medicamentos incorrectos o dejar instrumentos médicos dentro del cuerpo después de las cirugías - estos graves errores cometidos por médicos son conocidos como "Eventos Never" en el campo médico. Son errores que, según los profesionales, nunca deberían ocurrir y pueden prevenirse.

Aproximadamente 150 incidentes graves de este tipo fueron documentados por expertos el año pasado. El Servicio Médico anunció esto al presentar sus estadísticas anuales de 2023 en Berlín. Sirve como evaluador para los proveedores de seguros de salud y atención a largo plazo obligatorios. En total, 75 pacientes fallecieron como resultado de estos errores. En el año anterior, los expertos atribuyeron 84 muertes a este tipo de errores.

"Para prevenir estos eventos, se necesita un sistema de informes obligatorio", instó Stefan Gronemeyer, director del Servicio Médico Bund. Dado que un sistema así no está actualmente en vigor en los hospitales, las estadísticas sólo reflejan los casos iniciados por los pacientes.

El daño resultante de los errores se demostró en aproximadamente el 20% de las evaluaciones.

El procedimiento funciona de la siguiente manera: si un paciente sospecha que se ha cometido un error durante su tratamiento, puede ponerse en contacto con su seguro de salud obligatorio. La compañía de seguros puede involucrar entonces al Servicio Médico para investigar el caso. Sólo entonces se incluye el caso en las estadísticas. Esto happened 12,500 times in 2023, around 600 fewer than the previous year.

En la mayoría de los casos (71.1%), los expertos no encontraron ninguna negligencia por parte del personal médico. En aproximadamente uno de cada cinco casos (21.5%), es decir, 2,679 tratamientos, los pacientes sufrieron daños como resultado de un error del médico. Esto significa que el número absoluto de casos permaneció prácticamente sin cambios - sólo hubo 17 casos más el año anterior. En todas las evaluaciones restantes, ya sea no se sufrió daño o no se pudo establecer una clara relación causal entre el daño y la negligencia.

La tasa de errores probados es menor del 0.1% de todos los tratamientos en Alemania. Para comparar, según la Asociación Nacional de Médicos de Seguros de Salud Obligatorios, hay más de 500 millones de casos de tratamiento en prácticas anualmente. Sin embargo, estos errores aún pueden tener graves consecuencias para los pacientes.

¿Qué nivel de daño está involucrado?

En la mayoría de los casos (65.5%), el daño a los pacientes fue temporal, pero dejó a casi un tercio (29.7%) de los afectados permanentemente incapacitados. En la categoría de daño permanente, el Servicio Médico clasificó 180 casos como graves el año pasado. Esto significa que los pacientes ahora necesitan atención continua, han perdido la vista o están paralizados.

Se estima que el número real de errores de tratamiento es mucho más alto. Los expertos estiman que el daño prevenible ocurre en aproximadamente el 1% de todos los tratamientos hospitalarios. "Los expertos también asumen que hay alrededor de 17,000 muertes relacionadas con errores prevenibles en nuestros hospitales cada año", explicó el director Gronemeyer, refiriéndose a un estudio encargado por la Alianza de Acción de Seguridad del Paciente.

Para aprender de estos errores y evitar que vuelvan a ocurrir, el Servicio Médico aboga por un sistema de informes obligatorio, sin penalizaciones y anonimizado para estos casos.

Abogacía por un fondo de ayuda y un informe obligatorio

"Cuando ocurren estos errores, los riesgos en el proceso de atención deben abordarse sistemáticamente", exigió Gronemeyer. Criticó que la reforma hospitalaria propuesta por el gobierno federal no incluye procedimientos para prevenir errores, que son comunes en el extranjero.

La Fundación Alemana de Protección del Paciente también criticó ferozmente la gestión de los errores en el campo médico. "Los pacientes aquí están abandonados. No hay cultura de errores en las prácticas y residencias de ancianos", dijo el miembro de la junta de la fundación, Eugen Brysch.

En respuesta a una consulta de dpa, el Ministerio Federal de Salud (BMG) dijo que los clínicas y prácticas ya están legalmente obligadas a implementar sistemas de informes de errores. " Tanto en el sector de seguros de salud obligatorios como en los hospitales, las evaluaciones muestran un alto nivel de implementación de sistemas de gestión de errores y informes de errores", dijo el ministerio.

Para compensar a los afectados, se requiere un fondo de ayuda, como se prometió en el acuerdo de coalición. "No puede ser que los heridos deban esperar varios años para ejercer sus derechos", criticó Brysch y exigió un proyecto de ley del ministro de salud. El BMG dijo que está examinando si debe encargar un concepto para el diseño de un fondo de ayuda.

